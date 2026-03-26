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ईरान से युद्ध में अमेरिका की हालत खस्ता; 39 लाख करोड़ डॉलर का हो गया कर्जदार, गोला-बारूद में रोज खर्च हो रहे 1.19 बिलियन डॉलर

हैदराबाद: ईरान और इजराइल-अमेरिका के बीच जारी युद्ध के चलते तेल-गैस की कीमतें वैश्विक स्तर पर बढ़ गई हैं. मिडिल ईस्ट, वेस्ट एशिया और खाड़ी देशों में लगातार हालात खराब होते जा रहे हैं. इन सबके बीच अमेरिका की आर्थिक स्थिति भी काफी डांवाडोल हो गई है. 27 दिन से जारी जंग में अमेरिका अब तक 28 अरब 50 करोड़ डॉलर से अधिक खर्च कर चुका है. जो औसतन प्रतिदिन 1 अरब 19 करोड़ डॉलर बैठता है.

इसी तरह इजराइल करीब 30 करोड़ डॉलर (1 अरब शेकेल) रोज खर्च कर रहा है. युद्ध से अमेरिका की आर्थिक स्थिति पर भी गंभीर चोट पहुंची है. अमेरिका के कांग्रेस बजट कार्यालय (सीबीओ, CBO, Congressional Budget Office) के अनुसार देश पर मौजूदा कर्ज 39 लाख करोड़ डॉलर के पार पहुंच गया है. ये स्थिति तब है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (US President Donald Trump) ने ट्रेड टैरिफ में अप्रत्याशित वृद्धि कर रखी है. आईए, ETV Bharat Explainer में समझते हैं कि इस जंग में किन-किन बड़े हथियारों का प्रयोग किया गया? अब तक किस देश का कितना खर्च हो गया?

अमेरिका पर कितना कर्ज. (Photo Credit; ETV Bharat)

अमेरिका ने युद्ध के लिए मांगे 200 अरब डॉलर: ईरान पर अमेरिका-इजराइल ने 28 फरवरी को पहला हमला किया था. इसके बाद से आज तक लगातार दोनों तरफ से हमले जारी हैं. इसमें अमेरिका ने लगभग 28.5 बिलियन (28 अरब 50 करोड़) डॉलर खर्च किए हैं, जो औसतन 1.19 बिलियन (1 अरब 19 करोड़) डॉलर प्रतिदिन बैठता है. रोज हो रहे भारी-भरकम खर्च के कारण ही अमेरिकी रक्षा मंत्रालय ने सरकार से युद्ध के लिए 200 बिलियन (200 अरब) डॉलर की अतिरिक्त राशि की मांग की है.

युद्ध में इजराइल ने अब तक कितना खर्च किया: इजराइल के 'हारेत्ज' अखबार ने सूत्रों के हवाले से बताया कि ईरान के ख़िलाफ युद्ध के पहले 20 दिनों में इजराइली सेना का खर्च लगभग 6.4 अरब डॉलर तक पहुंच गया है. यानी इजराइल प्रतिदिन औसतन 30 करोड़ डॉलर (एक अरब शेकेल) युद्ध पर खर्च कर रहा है. इजराइल की सरकार ने युद्ध प्रबंधन के लिए पहले ही लगभग 39 अरब शेकेल यानी 12.5 अरब डॉलर आवंटित कर रखे हैं.

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अमेरिका बना दुनिया का सबसे बड़ा कर्जदार देश: ईरान से जारी जंग के बीच अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा कर्जदार देश बन गया है. उसका राष्ट्रीय कर्ज रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है. CBO के अनुसार पहली बार अमेरिका का कर्ज 39 ट्रिलियन (39 लाख करोड़) डॉलर के पार पहुंच गया है. जो देश की GDP का 124 फीसदी है. पिछले 8 महीने में यह आंकड़ा 2 ट्रिलियन डॉलर बढ़ गया है. जुलाई 2025 में कर्ज सीमा निलंबित होने के बाद से राष्ट्रीय कर्ज 2.8 ट्रिलियन डॉलर बढ़ गया है. कर्ज को 38 ट्रिलियन डॉलर से 39 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचने में केवल 5 महीने लगे.

ईरान पर अमेरिका ने कितने बड़े-बड़े हथियार प्रयोग किए. (Photo Credit; ETV Bharat)

ब्याज के रूप में अमेरिका दे रहा भारी-भरकम रकम: सीबीओ के अनुमान के मुताबिक अमेरिका का कर्ज अगले 10 साल तक हर साल 2.4 ट्रिलियन डॉलर बढ़ सकता है. इस तरह 2036 तक इसके 64 ट्रिलियन डॉलर पहुंचने का अनुमान है. अमेरिका के वित्तीय सेवा ब्यूरो के अनुसार, 39 लाख करोड़ डॉलर में से 31.3 ट्रिलियन डॉलर सार्वजनिक ऋण है, जबकि 7.6 ट्रिलियन डॉलर अंतर सरकारी निधियों के रूप में है. देश को इस कर्ज पर भारी-भरकम ब्याज भी देना पड़ रहा है. सीबीओ के अनुसार कर्ज के ब्याज के रूप में देश को प्रतिवर्ष 900 बिलियन डॉलर खर्च करना पड़ रहा है.