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ईरान से युद्ध में अमेरिका की हालत खस्ता; 39 लाख करोड़ डॉलर का हो गया कर्जदार, गोला-बारूद में रोज खर्च हो रहे 1.19 बिलियन डॉलर

कर्ज इतना कि सालाना 900 अरब डॉलर ब्याज देना पड़ रहा. पेंटागन ने सरकार से ईरान युद्ध के लिए 200 अरब डॉलर की मांग की.

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ईरान से युद्ध में अमेरिका की हालत खस्ता. (Photo Credit; Getty Images)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : March 26, 2026 at 9:40 AM IST

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हैदराबाद: ईरान और इजराइल-अमेरिका के बीच जारी युद्ध के चलते तेल-गैस की कीमतें वैश्विक स्तर पर बढ़ गई हैं. मिडिल ईस्ट, वेस्ट एशिया और खाड़ी देशों में लगातार हालात खराब होते जा रहे हैं. इन सबके बीच अमेरिका की आर्थिक स्थिति भी काफी डांवाडोल हो गई है. 27 दिन से जारी जंग में अमेरिका अब तक 28 अरब 50 करोड़ डॉलर से अधिक खर्च कर चुका है. जो औसतन प्रतिदिन 1 अरब 19 करोड़ डॉलर बैठता है.

इसी तरह इजराइल करीब 30 करोड़ डॉलर (1 अरब शेकेल) रोज खर्च कर रहा है. युद्ध से अमेरिका की आर्थिक स्थिति पर भी गंभीर चोट पहुंची है. अमेरिका के कांग्रेस बजट कार्यालय (सीबीओ, CBO, Congressional Budget Office) के अनुसार देश पर मौजूदा कर्ज 39 लाख करोड़ डॉलर के पार पहुंच गया है. ये स्थिति तब है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (US President Donald Trump) ने ट्रेड टैरिफ में अप्रत्याशित वृद्धि कर रखी है. आईए, ETV Bharat Explainer में समझते हैं कि इस जंग में किन-किन बड़े हथियारों का प्रयोग किया गया? अब तक किस देश का कितना खर्च हो गया?

अमेरिका पर कितना कर्ज.
अमेरिका पर कितना कर्ज. (Photo Credit; ETV Bharat)

अमेरिका ने युद्ध के लिए मांगे 200 अरब डॉलर: ईरान पर अमेरिका-इजराइल ने 28 फरवरी को पहला हमला किया था. इसके बाद से आज तक लगातार दोनों तरफ से हमले जारी हैं. इसमें अमेरिका ने लगभग 28.5 बिलियन (28 अरब 50 करोड़) डॉलर खर्च किए हैं, जो औसतन 1.19 बिलियन (1 अरब 19 करोड़) डॉलर प्रतिदिन बैठता है. रोज हो रहे भारी-भरकम खर्च के कारण ही अमेरिकी रक्षा मंत्रालय ने सरकार से युद्ध के लिए 200 बिलियन (200 अरब) डॉलर की अतिरिक्त राशि की मांग की है.

युद्ध में इजराइल ने अब तक कितना खर्च किया: इजराइल के 'हारेत्ज' अखबार ने सूत्रों के हवाले से बताया कि ईरान के ख़िलाफ युद्ध के पहले 20 दिनों में इजराइली सेना का खर्च लगभग 6.4 अरब डॉलर तक पहुंच गया है. यानी इजराइल प्रतिदिन औसतन 30 करोड़ डॉलर (एक अरब शेकेल) युद्ध पर खर्च कर रहा है. इजराइल की सरकार ने युद्ध प्रबंधन के लिए पहले ही लगभग 39 अरब शेकेल यानी 12.5 अरब डॉलर आवंटित कर रखे हैं.

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अमेरिका बना दुनिया का सबसे बड़ा कर्जदार देश: ईरान से जारी जंग के बीच अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा कर्जदार देश बन गया है. उसका राष्ट्रीय कर्ज रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है. CBO के अनुसार पहली बार अमेरिका का कर्ज 39 ट्रिलियन (39 लाख करोड़) डॉलर के पार पहुंच गया है. जो देश की GDP का 124 फीसदी है. पिछले 8 महीने में यह आंकड़ा 2 ट्रिलियन डॉलर बढ़ गया है. जुलाई 2025 में कर्ज सीमा निलंबित होने के बाद से राष्ट्रीय कर्ज 2.8 ट्रिलियन डॉलर बढ़ गया है. कर्ज को 38 ट्रिलियन डॉलर से 39 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचने में केवल 5 महीने लगे.

ईरान पर अमेरिका ने कितने बड़े-बड़े हथियार प्रयोग किए.
ईरान पर अमेरिका ने कितने बड़े-बड़े हथियार प्रयोग किए. (Photo Credit; ETV Bharat)

ब्याज के रूप में अमेरिका दे रहा भारी-भरकम रकम: सीबीओ के अनुमान के मुताबिक अमेरिका का कर्ज अगले 10 साल तक हर साल 2.4 ट्रिलियन डॉलर बढ़ सकता है. इस तरह 2036 तक इसके 64 ट्रिलियन डॉलर पहुंचने का अनुमान है. अमेरिका के वित्तीय सेवा ब्यूरो के अनुसार, 39 लाख करोड़ डॉलर में से 31.3 ट्रिलियन डॉलर सार्वजनिक ऋण है, जबकि 7.6 ट्रिलियन डॉलर अंतर सरकारी निधियों के रूप में है. देश को इस कर्ज पर भारी-भरकम ब्याज भी देना पड़ रहा है. सीबीओ के अनुसार कर्ज के ब्याज के रूप में देश को प्रतिवर्ष 900 बिलियन डॉलर खर्च करना पड़ रहा है.

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अमेरिका ईरान के खिलाफ कौन-कौन से हथियार प्रयोग कर रहा: अमेरिका ने ईरान के खिलाफ अपने सबसे आधुनिक और उन्नत हथियार उतारे हैं. इसमें प्रमुख रूप से ट्राइडेंट II (D5LE) बैलिस्टिक मिसाइलें, GBU-57A/B मैसिव ऑर्डनेंस पेनेट्रेटर (बंकर बस्टर बम) और M4/M4A1 कार्बाइन असॉल्ट राइफल शामिल हैं. इसके अलावा, ओहियो-श्रेणी की पनडुब्बियां और उन्नत राडार प्रणाली भी मुख्य हथियार हैं.

ट्राइडेंट II (D5LE) पनडुब्बी-आधारित बैलिस्टिक मिसाइलें हैं और परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम हैं. जबकि, GBU-57A/B मैसिव ऑर्डनेंस पेनेट्रेटर (MOP) भूमिगत परमाणु ठिकानों को नष्ट करने के लिए 13,600 किलोग्राम वजनी बंकर-बस्टर बम है. M4/M4A1 कार्बाइन अमेरिकी सेना की मानक असॉल्ट राइफल है. इसके अलावा, SIG Sauer P320 का उपयोग मानक साइडआर्म के रूप में किया जाता है.

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इजराइल युद्ध में कौन कौन से हथियार प्रयोग कर रहा: इजराइल अपनी रक्षा और ईरान पर हमले के लिए अत्याधुनिक अमेरिकी और स्वदेशी हथियारों का प्रयोग कर रहा है. इसमें प्रमुख रूप से F-15I और F-16 लड़ाकू विमान, अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर, डोल्फिन-श्रेणी की पनडुब्बियां, जेरिको बैलिस्टिक मिसाइलें, हारोप 'सुसाइड' ड्रोन, डिलीला क्रूज मिसाइलें और पिनका-स्तर के बख्तरबंद वाहन शामिल हैं.

ईरान पर इजराइल ने F-15I Ra'am और F-16 लड़ाकू विमान से हवाई हमले किए जो सटीक निर्देशित बम (PGM) गिराते हैं. साथ ही AH-64 अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर का प्रयोग जमीनी हमलों के लिए किया. इसके अलावा 'जेरिको' (Jericho) बैलिस्टिक मिसाइलें, 'डिलीला' (Delilah) क्रूज मिसाइलें और 'हारोप' (Harop) सुसाइड ड्रोन का भी इजराइल ने भारी मात्रा में प्रयोग किया. पानी में डोल्फिन-क्लास पनडुब्बियां से ईरान पर हमला किया और इन्फैंट्री असॉल्ट वाहन (बख्तरबंद वाहन) और सटीक गाइडेड रॉकेट से जमीन पर हमले किए.

अमेरिका-इजराइल ने ईरान पर कैसे-कैसे हमला किया.
अमेरिका-इजराइल ने ईरान पर कैसे-कैसे हमला किया. (Photo Credit; ETV Bharat)

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अमेरिका-इजराइल के खिलाफ ईरान के हथियार: ईरान वर्तमान में अपनी मिसाइल और ड्रोन शक्ति के जरिए मध्य पूर्व में एक प्रमुख सैन्य शक्ति बना हुआ है. इसमें फतह-2 (Fat-eh-2) हाइपरसोनिक मिसाइल, खैबर शेकान (Khaybar Shekan) और शाहब-3 बैलिस्टिक मिसाइलें प्रमुख रूप से शामिल हैं. इसके साथ ही, शाहिद-136 आत्मघाती ड्रोन, सुमार (Soumar) क्रूज मिसाइल और लंबी दूरी के सैजिल मिसाइल सिस्टम का ईरान ने अमेरिकी और इजराइली ठिकानों पर हमला करने के लिए बड़े पैमाने पर प्रयोग किया है.

ईरान के पास 2,000 किमी से अधिक रेंज वाली इमाद (Emad), कद्र-1 (Ghadr-1) और खैबर शेकान जैसी मिसाइलें हैं, जो इजराइल और अमेरिकी ठिकानों को निशाना बना रही हैं. फतह-2 मिसाइल मैक काफी तेज गति से ग्लाइड करने में सक्षम है. इसके अलावा ईरान शाहिद (Shahed) सीरीज के आत्मघाती ड्रोन का उपयोग भी कर रहा है. जो कम लागत में लंबी दूरी तक सटीक हमला करने में सक्षम है. सुमार (Soumar) और पावेह (Paveh) जैसी क्रूज मिसाइलें भी ईरान के शस्त्रागार का हिस्सा हैं.

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