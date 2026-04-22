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'आर्थिक कंगाली के कगार पर ईरान', होर्मुज स्ट्रेट की नाकाबंदी के बीच ट्रंप का दावा

वॉशिंगटन: होर्मुज स्ट्रेट में अमेरिकी सेना की नाकाबंदी के बीच राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान आर्थिक कंगाली की कगार पर है और स्ट्रेट को तुरंत फिर से खोलने की कोशिश कर रहा है. ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर पोस्ट में कहा कि ईरान "नकदी के लिए तरस रहा है" और मौजूदा तनाव के बीच उसे हर दिन 500 मिलियन डॉलर का नुकसान हो रहा है.

ट्रंप ने मंगलवार देर शाम (अमेरिकी समय) को पोस्ट में लिखा, "ईरान पैसे की तंगी से जूझ रहा है! वे चाहते हैं कि होर्मुज स्ट्रेट तुरंत खुल जाए- कैश के लिए तरस रहे हैं! हर दिन 500 मिलियन डॉलर का नुकसान हो रहा है. मिलिट्री और पुलिस शिकायत कर रहे हैं कि उन्हें पेमेंट नहीं मिल रही है."

इससे कुछ घंटे पहले ही ट्रंप ने ईरान के साथ अमेरिका के युद्ध विराम को बढ़ाने का ऐलान किया था, लेकिन ईरानी बंदरगाहों पर अमेरिकी नौसेना की नाकाबंदी जारी है. ये घटनाक्रम अमेरिका और ईरान के रिश्तों की नाजुक हालत को दिखाते हैं, जो बीते 28 फरवरी से संघर्ष में उलझे हैं. जिससे दुनिया भर में तेल की सप्लाई प्रभावित हुई है, क्योंकि होर्मुज स्ट्रेट दुनिया की तेल सप्लाई का लगभग पांचवां हिस्सा हैंडल करता है.

राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान युद्ध के दौरान चेतावनी देने, अपडेट साझा करने और दबाव बनाने के लिए अक्सर ट्रुथ सोशल का सहारा लिया है.

युद्ध विराम बढ़ाने की घोषणा करते हुए ट्रंप ने पोस्ट किया कि वह पाकिस्तान के कहने पर ईरान के साथ युद्धविराम बढ़ा रहे हैं, और बातचीत से "एक जैसा प्रस्ताव" मिलने तक नौसेना की नाकाबंदी को जारी रखेंगे.