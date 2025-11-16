ETV Bharat / international

ईरान अब देश में कहीं भी यूरेनियम संवर्धन नहीं कर रहा, परमाणु कार्यक्रम की स्थिति पर विदेश मंत्री का बयान

जून में इजराइल और अमेरिका ने ईरान की परमाणु सुविधाओं पर बमबारी की थी. ईरान ने पहली बार परमाणु कार्यक्रम पर सीधी प्रतिक्रिया दी है.

Iran Is No Longer Enriching Uranium At Any Site In Country Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi
रान के विदेश मंत्री अब्बास अराकची (AP)
By AP (Associated Press)

Published : November 16, 2025 at 6:39 PM IST

तेहरान: ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराकची ने अपने यूरेनियम संवर्धन पर अपडेट दिया है. उन्होंने रविवार को कहा कि ईरान अब देश में किसी भी स्थान पर यूरेनियम संवर्धन नहीं कर रहा है. ईरान आए न्यूज एजेंसी एसोसिएटेड प्रेस (AP) के एक पत्रकार के सवाल का जवाब देते हुए ईरानी विदेश मंत्री अराकची ने यह बात कही. जून में इजराइल और अमेरिका द्वारा ईरान की परमाणु सुविधाओं पर बमबारी के बाद यह तेहरान की तरफ से परमाणु कार्यक्रम के बारे में अब तक की सबसे सीधी प्रतिक्रिया है.

अराकची ने कहा, "ईरान में कोई अघोषित परमाणु संवर्धन नहीं है. हमारी सभी सुविधाएं अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की सुरक्षा और निगरानी में हैं." उन्होंने आगे कहा, "अभी कोई संवर्धन नहीं हो रहा है क्योंकि हमारी सुविधाओं - हमारी संवर्धन सुविधाओं - पर हमला किया गया है."

यह पूछे जाने पर कि ईरान को अमेरिका और अन्य देशों के साथ वार्ता जारी रखने के लिए क्या करना होगा, अराकची ने कहा कि अपने परमाणु कार्यक्रम पर ईरान का संदेश "स्पष्ट" है. ईरानी विदेश मंत्री ने आगे कहा, "ईरान का परमाणु संवर्धन, परमाणु प्रौद्योगिकी के शांतिपूर्ण उपयोग का अधिकार, जिसमें संवर्धन भी शामिल है, निर्विवाद है."

उन्होंने आगे कहा, "हमारे पास यह अधिकार है और हम इसका प्रयोग जारी रखेंगे और हम आशा करते हैं कि अमेरिका सहित अंतरराष्ट्रीय समुदाय हमारे अधिकारों को मान्यता देगा और यह समझेगा कि यह ईरान का अटूट अधिकार है और हम अपने अधिकारों को कभी नहीं छोड़ेंगे."

ईरान की सरकार ने एपी के रिपोर्टर को प्रमुख ब्रिटिश आउटलेट्स और अन्य मीडिया समूहों के दूसरे पत्रकारों के साथ शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए तीन दिन का वीजा जारी किया था. ईरान के विदेश मंत्रालय से संबद्ध, ईरान के राजनीतिक और अंतरराष्ट्रीय अध्ययन संस्थान ने इस शिखर सम्मेलन की मेजबानी की.

"आक्रमण के अधीन अंतरराष्ट्रीय कानून: आक्रामकता और आत्मरक्षा" शीर्षक से आयोजित इस सम्मेलन में ईरानी राजनीतिक विश्लेषकों के शोधपत्र शामिल थे, जिनमें जून में हुए 12-दिवसीय युद्ध पर तेहरान का दृष्टिकोण प्रस्तुत किया गया था. इनमें से कई विश्लेषकों ने जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज की उस टिप्पणी का भी हवाला दिया, जिसमें उन्होंने इज़राइल की इस बात के लिए प्रशंसा की थी कि उसने हमला करके "गंदा काम" किया है.

अंतरराष्ट्रीय संबंधों के प्रोफेसर मोहम्मद काजिम सज्जादपुर ने लिखा, "ईरान की रक्षात्मक प्रतिक्रिया उल्लेखनीय, प्रेरणादायक, ऐतिहासिक और सबसे बढ़कर, पवित्र थी. इज़राइल के गंदे कामों की तुलना ईरानी राष्ट्र के नेक और साफ-सुथरे कार्यों से कैसे की जा सकती है?"

युद्ध के दौरान इजराइल द्वारा मारे गए बच्चों की तस्वीरें शिखर सम्मेलन के बाहर फूटपाथ पर लगी हुई थीं. यह शिखर सम्मेलन शहीद जनरल कासिम सुलेमानी भवन में आयोजित किया गया. इस भवन का नाम 2020 में अमेरिकी ड्रोन हमले में मारे गए इस्लामिक रिवॉल्यूशन गार्ड कोर की कुद्स फोर्स के कमांडर सुलेमानी के नाम पर रखा गया है.

हालांकि, युद्ध के बाद ईरान एक मुश्किल दौर से गुजर रहा है. इज़राइल ने देश की वायु रक्षा प्रणालियों को नष्ट कर दिया है, जिससे आगे भी हवाई हमलों का रास्ता खुला रह सकता है क्योंकि तेहरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर तनाव अभी भी बना हुआ है.

इस बीच, आर्थिक दबाव और सामाजिक बदलाव ईरान के लिए चुनौती बने हुए हैं, जिसने अब तक अपने अनिवार्य हिजाब कानून को लागू करने या सरकारी सब्सिडी वाले पेट्रोल की कीमत बढ़ाने के बारे में कोई फ़ैसला नहीं लिया है. इन दोनों ही मुद्दों पर पहले भी देशव्यापी विरोध प्रदर्शन हुए हैं.

