ईरान अब देश में कहीं भी यूरेनियम संवर्धन नहीं कर रहा, परमाणु कार्यक्रम की स्थिति पर विदेश मंत्री का बयान

तेहरान: ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराकची ने अपने यूरेनियम संवर्धन पर अपडेट दिया है. उन्होंने रविवार को कहा कि ईरान अब देश में किसी भी स्थान पर यूरेनियम संवर्धन नहीं कर रहा है. ईरान आए न्यूज एजेंसी एसोसिएटेड प्रेस (AP) के एक पत्रकार के सवाल का जवाब देते हुए ईरानी विदेश मंत्री अराकची ने यह बात कही. जून में इजराइल और अमेरिका द्वारा ईरान की परमाणु सुविधाओं पर बमबारी के बाद यह तेहरान की तरफ से परमाणु कार्यक्रम के बारे में अब तक की सबसे सीधी प्रतिक्रिया है.

अराकची ने कहा, "ईरान में कोई अघोषित परमाणु संवर्धन नहीं है. हमारी सभी सुविधाएं अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की सुरक्षा और निगरानी में हैं." उन्होंने आगे कहा, "अभी कोई संवर्धन नहीं हो रहा है क्योंकि हमारी सुविधाओं - हमारी संवर्धन सुविधाओं - पर हमला किया गया है."

यह पूछे जाने पर कि ईरान को अमेरिका और अन्य देशों के साथ वार्ता जारी रखने के लिए क्या करना होगा, अराकची ने कहा कि अपने परमाणु कार्यक्रम पर ईरान का संदेश "स्पष्ट" है. ईरानी विदेश मंत्री ने आगे कहा, "ईरान का परमाणु संवर्धन, परमाणु प्रौद्योगिकी के शांतिपूर्ण उपयोग का अधिकार, जिसमें संवर्धन भी शामिल है, निर्विवाद है."

उन्होंने आगे कहा, "हमारे पास यह अधिकार है और हम इसका प्रयोग जारी रखेंगे और हम आशा करते हैं कि अमेरिका सहित अंतरराष्ट्रीय समुदाय हमारे अधिकारों को मान्यता देगा और यह समझेगा कि यह ईरान का अटूट अधिकार है और हम अपने अधिकारों को कभी नहीं छोड़ेंगे."

ईरान की सरकार ने एपी के रिपोर्टर को प्रमुख ब्रिटिश आउटलेट्स और अन्य मीडिया समूहों के दूसरे पत्रकारों के साथ शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए तीन दिन का वीजा जारी किया था. ईरान के विदेश मंत्रालय से संबद्ध, ईरान के राजनीतिक और अंतरराष्ट्रीय अध्ययन संस्थान ने इस शिखर सम्मेलन की मेजबानी की.

"आक्रमण के अधीन अंतरराष्ट्रीय कानून: आक्रामकता और आत्मरक्षा" शीर्षक से आयोजित इस सम्मेलन में ईरानी राजनीतिक विश्लेषकों के शोधपत्र शामिल थे, जिनमें जून में हुए 12-दिवसीय युद्ध पर तेहरान का दृष्टिकोण प्रस्तुत किया गया था. इनमें से कई विश्लेषकों ने जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज की उस टिप्पणी का भी हवाला दिया, जिसमें उन्होंने इज़राइल की इस बात के लिए प्रशंसा की थी कि उसने हमला करके "गंदा काम" किया है.