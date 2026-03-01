ETV Bharat / international

ईरान : अली खामेनेई के बाद अलीरेजा अराफी को मिली अंतरिम कमान

अयातुल्ला अलीरेजा अराफी ( IANS )

तेहरान : अली खामेनेई की मौत के बाद ईरान ने अयातुल्ला अलीरेजा अराफी को अंतरिम कमान सौंपी है. अराफी को ईरान की अंतरिम नेतृत्व परिषद के न्यायविद सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है. यह विशेषज्ञों की सभा द्वारा स्थायी उत्तराधिकारी चुने जाने तक सर्वोच्च नेता की भूमिका निभाने के लिए गठित निकाय है. परिषद के प्रवक्ता मोहसेन देहनावी ने सोशल मीडिया पर लिखा, "एक्सपीडिएंसी डिसर्नमेंट काउंसिल ने अयातुल्ला अलीरेजा अराफी को अंतरिम नेतृत्व परिषद के सदस्य के रूप में चुना है." खामेनेई की मौत के बाद अंतरिम लीडरशिप काउंसिल बनाई जा रही है. इस परिषद में राष्ट्रपति, न्यायपालिका के प्रमुख और गार्डियन काउंसिल से चुना गया एक जुरिस्ट सदस्य होंगे. बीबीसी ने अपनी एक रिपोर्ट में लिखा है कि ईरान के संविधान के अनुच्छेद 111 के अनुसार, "यदि सर्वोच्च नेता की मृत्यु हो जाए, इस्तीफा दे दें या उन्हें पद से हटा दिया जाए, तो देश के राष्ट्रपति, न्यायपालिका के प्रमुख और गार्जियन काउंसिल के एक सदस्य सर्वोच्च नेता की जिम्मेदारियां संभालते हैं."