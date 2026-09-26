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शर्तों के साथ होर्मुज स्ट्रेट खोलने को तैयार हुआ ईरान अब अमेरिका क्या फैसला लेगा...जानें 7 दिन वाला प्लान

ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट में मौजूदा अस्थिरता के लिए अमेरिका और इजराइल की आक्रामक कार्रवाइयों को जिम्मेदार ठहराया.

Iran FM Araghchi says Hormuz reopening timeline to begin after US accepts seven-day plan
होर्मुज स्ट्रेट खुलेगा या नहीं... ईरान के विदेश मंत्री अराघची और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप (डिजाइन इमेज) (AFP)
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By ANI

Published : September 26, 2026 at 7:38 AM IST

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न्यूयॉर्क: ईरान ने अमेरिका को सात दिन में होर्मुज स्ट्रेट खोलने का प्रस्ताव दिया है. हालांकि इसमें उन्होंने कुछ शर्तें जोड़ी हैं.अल जजीरा के रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के विदेश मंत्री अराघची ने पत्रकारों से कहा कि होर्मुज स्ट्रेट (होर्मुज जलडमरूमध्य) को फिर से खोलने के लिए तेहरान के प्रस्तावित सात दिन के प्लान की टाइमलाइन तब शुरू होगी जब अमेरिका इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेगा.

अराघची ने कहा कि अगर अमेरिका कल इस प्लान को स्वीकार करता है तो सात दिन वाला टाइमलाइन कल से शुरू हो जाएगा. उन्होंने यह भी कहा कि वाशिंगटन को प्लान के तहत कुछ कदम उठाने होंगे, जो चार से पांच दिन में पूरे हो सकते हैं.

Iran FM Araghchi says Hormuz reopening timeline to begin after US accepts seven-day plan
ईरान के विदेश मंत्री अराघची (ANI)

उन्होंने कहा कि जरूरी कदम पहले से ही एक समझौता ज्ञापन का हिस्सा थे और उन्हें लागू करना मुश्किल नहीं होगा. अराघची ने कहा कि अगर अमेरिका शर्तें पूरी करता है तो छठे दिन होर्मुज स्ट्रेट को फिर से खोला जा सकता है. जिसके बाद सातवें दिन तेहरान और वाशिंगटन के बीच फिर से बातचीत हो सकती है.

अल जजीरा के रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के विदेश मंत्री ने कहा कि अगर अमेरिका डील करने और होर्मुट स्ट्रेट को फिर से खोलने को लेकर गंभीर है तो सब कुछ तैयार है. अराघची ने होर्मुज स्ट्रेट को फिर से खोलने के ईरान के प्रस्ताव का जिक्र किया. उन्होंने कहा कि इस प्रस्ताव के बारे में कतर के जरिए अमेरिका को संदेश पहुंचा दिया गया है.

ईरान ने अब फैसला अमेरिका पर छोड़ दिया है. विदेश मंत्री अराघची ने कहा कि अब फैसला वाशिंगटन को करना है. साथ ही उन्होंने जोर देकर कहा कि तेहरान जबरदस्ती, धमकी या डराना-धमकाना स्वीकार नहीं करेगा और दबाव में आकर ईरान अपने संप्रभु अधिकारों को नहीं छोड़ेगा. अब आगे का फैसला अमेरिका को ही करना है.

अल जजूरा के मुताबिक अराघची ने कहा कि तेहरान होर्मुज स्ट्रेट से सुरक्षित आवाजाही पक्का करने के लिए प्रतिबद्ध है. लेकिन उन्होंने कहा कि आगे मिलिट्री एक्शन, धमकियों, नाकाबंदी या आर्थिक दबाव से जलमार्ग में स्थिरता वापस नहीं लाई जा सकती.

संयुक्त राष्ट्र महासभा से इतर बोलते हुए अराघची ने होर्मुज स्ट्रेट में मौजूदा अस्थिरता के लिए अमेरिका और इज़राइल की आक्रामक कार्रवाइयों को जिम्मेदार ठहराया. अल जजीरा के मुताबिक ईरान के विदेश मंत्री अराघची ने दो टूक शब्दों में अमेरिका से कहा कि आप किसी देश पर बमबारी नहीं कर सकते. उसे खत्म करने की धमकी नहीं दे सकते. समुद्री नाकाबंदी और जबरदस्ती के कदम नहीं उठा सकते. साथ ही उम्मीद नहीं कर सकते कि सुरक्षा और नेविगेशन अपने आप ठीक हो जाएगा.

(इनपुट-ANI)

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