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शर्तों के साथ होर्मुज स्ट्रेट खोलने को तैयार हुआ ईरान अब अमेरिका क्या फैसला लेगा...जानें 7 दिन वाला प्लान

होर्मुज स्ट्रेट खुलेगा या नहीं... ईरान के विदेश मंत्री अराघची और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप (डिजाइन इमेज) ( AFP )

By ANI 3 Min Read

न्यूयॉर्क: ईरान ने अमेरिका को सात दिन में होर्मुज स्ट्रेट खोलने का प्रस्ताव दिया है. हालांकि इसमें उन्होंने कुछ शर्तें जोड़ी हैं.अल जजीरा के रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के विदेश मंत्री अराघची ने पत्रकारों से कहा कि होर्मुज स्ट्रेट (होर्मुज जलडमरूमध्य) को फिर से खोलने के लिए तेहरान के प्रस्तावित सात दिन के प्लान की टाइमलाइन तब शुरू होगी जब अमेरिका इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेगा. अराघची ने कहा कि अगर अमेरिका कल इस प्लान को स्वीकार करता है तो सात दिन वाला टाइमलाइन कल से शुरू हो जाएगा. उन्होंने यह भी कहा कि वाशिंगटन को प्लान के तहत कुछ कदम उठाने होंगे, जो चार से पांच दिन में पूरे हो सकते हैं. ईरान के विदेश मंत्री अराघची (ANI) उन्होंने कहा कि जरूरी कदम पहले से ही एक समझौता ज्ञापन का हिस्सा थे और उन्हें लागू करना मुश्किल नहीं होगा. अराघची ने कहा कि अगर अमेरिका शर्तें पूरी करता है तो छठे दिन होर्मुज स्ट्रेट को फिर से खोला जा सकता है. जिसके बाद सातवें दिन तेहरान और वाशिंगटन के बीच फिर से बातचीत हो सकती है. अल जजीरा के रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के विदेश मंत्री ने कहा कि अगर अमेरिका डील करने और होर्मुट स्ट्रेट को फिर से खोलने को लेकर गंभीर है तो सब कुछ तैयार है. अराघची ने होर्मुज स्ट्रेट को फिर से खोलने के ईरान के प्रस्ताव का जिक्र किया. उन्होंने कहा कि इस प्रस्ताव के बारे में कतर के जरिए अमेरिका को संदेश पहुंचा दिया गया है.