नए बैन से ईरान की कमर टूटी? US वित्त मंत्री का दावा- 'इकॉनमी डूब गई है, नेता खौफ में हैं'
अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट के अनुसार ईरान के दो दर्जन से ज्यादा एक्सचेंज हाउस, फ्रंट कंपनियों, प्रमुख लोगों पर नए बैन लगाए गए हैं.
By ANI
Published : November 24, 2026 at 7:42 AM IST
वॉशिंगटन: अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने सोमवार (स्थानीय समयानुसार) को दावा किया कि ईरान की अर्थव्यवस्था तबाह हो गई है और उसके नेता डरे हुए हैं. यह घटनाक्रम तब हुआ जब अमेरिका ने ईरान के वैश्विक स्तर पर गैर-बैंक वित्तीय मध्यस्थता नेटवर्क को कुचलने के लिए बड़े पैमाने पर कार्रवाई की. इस कोशिश में दो दर्जन से ज्यादा ईरानी एक्सचेंज हाउस, फ्रंट कंपनियों और प्रमुख लोगों पर नए बैन लगाने का ऐलान किया गया है.
सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट में बेसेंट ने कहा कि तेल से होने वाली कमाई में कमी और आर्थिक पाबंदियों के बीच ईरानी सरकार अपने फाइनेंशियल ऑपरेशन को बनाए रखने के लिए शैडो बैंकिंग नेटवर्क (गैर-बैंक वित्तीय मध्यस्थता नेटवर्क ) पर ज्यादा निर्भर होती जा रही है. बेसेंट ने लिखा, 'ईरान की इकॉनमी डूब गई है, और उसके नेता घबरा रहे हैं.
Iran’s economy is underwater, and its leaders are panicking. Iran’s shadow banking system is the last financial lifeline of a bankrupt regime. Treasury will continue dismantling these illicit networks until we have buried the head of the snake.— Treasury Secretary Scott Bessent (@SecScottBessent) November 23, 2026
ईरान का शैडो बैंकिंग सिस्टम एक दिवालिया सरकार की आखिरी फाइनेंशियल लाइफलाइन है. वित्त मंत्रालय इन गैर-कानूनी नेटवर्क को तब तक खत्म करती रहेगी जब तक हम सांप का सिर दफना नहीं देते. उनकी यह बात अमेरिका के वित्त मंत्रालय के ऑपरेशन इकोनॉमिक आउटकास्ट (अमेरिका द्वारा ईरान के खिलाफ शुरू किए गए एक बड़े प्रतिबंध ) के तहत नए बैन की घोषणा के बाद आई है. इसका मकसद ईरान के फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर को खराब करना और इंटरनेशनल फाइनेंशियल चैनलों के जरिए विदेशी करेंसी तक उसकी पहुंच को रोकना है.
वित्त मंत्रालय के अनुसार इस नई कार्रवाई में दो दर्जन से ज़्यादा ईरानी एक्सचेंज हाउस, फ्रंट कंपनियों और खास लोगों को टारगेट किया गया है, जो कथित तौर पर ईरान के ग्लोबल शैडो बैंकिंग नेटवर्क को आसान बनाने में शामिल हैं.
वित्त मंत्रालय ने कहा कि ईरान की अर्थव्यवस्था पर आर्थिक पाबंदियों की वजह से बुरा असर पड़ा और उसके तेल से होने वाली कमाई में लगातार गिरावट आ रही थी, इसलिए सरकार के शैडो बैंकिंग फ़ैसिलिटेटर घटती एक्सपोर्ट कमाई को वापस लाने में नाकाम रहे, जबकि वे सरकारी रिसोर्स को दूसरी जगह लगाकर खुद को अमीर बना रहे थे.
वित्त मंत्रालय ने कहा कि ये बैन उन फाइनेंशियल नेटवर्क को टारगेट करते हैं जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम के जरिए अरबों डॉलर भेजकर ईरान के बचे हुए फॉरेन ट्रेड को सपोर्ट करते हैं, जिससे ईरान बड़े बैन के बावजूद फॉरेन करेंसी प्राप्त कर पाता है.
यह कार्रवाई तीन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के तहत की गई है. ईरानी अर्थव्यवस्था के कुछ सेक्टर को टारगेट करना, जिसमें उसका फाइनेंशियल सेक्टर भी शामिल है, जैसा कि बदला गया है, काउंटर-टेररिज्म डेजिग्नेशन से संबंधित और ईरान की मेटल इंडस्ट्री के अलग-अलग सेक्टर में काम करने वाले लोगों को टारगेट करना.
वित्त मंत्रालय ने कहा कि ऑपरेशन इकोनॉमिक आउटकास्ट (अमेरिका द्वारा ईरान के खिलाफ शुरू किए गए एक बड़े प्रतिबंध ) की घोषणा बेसेंट ने 24 अगस्त, 2026 को की थी. इसका मकसद ईरानी शासन को बनाए रखने वाली बाकी इकोनॉमिक लाइफलाइन को खत्म करना था.
इस ऑपरेशन के तहत मंत्रालय ने उन नेटवर्क, मदद करने वालों और फाइनेंशियल चैनलों की मैपिंग की है जिनका इस्तेमाल ईरान ने तेल की स्मगलिंग, बैन से बचने और आतंकवाद को फंड करने के लिए किया था. अमेरिकी वित्त मंत्रालय ने कहा कि वह अमेरिकी सरकार, यूरोपियन यूनियन, ब्रिटेन और खाड़ी देशों में पार्टनर्स के साथ मिलकर ईरानी सरकार द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले गैर-कानूनी रेवेन्यू के सोर्स और बैन से बचने के तरीकों को टारगेट करने के लिए काम कर रहा है.
इसमें आगे चेतावनी दी गई है कि ईरान की तरफ से मनी लॉन्ड्रिंग या बैन से बचने में मदद करने वाली कंपनियों को अमेरिकी फाइनेंशियल सिस्टम से काट दिया जाएगा. डिपार्टमेंट ने यह भी कहा कि उसने ईरानी सरकार के साथ बिजनेस जारी रखने वाली संस्थाओं के लिए सेकेंडरी बैन का दायरा बढ़ा दिया है और इसे लागू करने की रफ़्तार तेज करेगा.