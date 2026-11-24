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नए बैन से ईरान की कमर टूटी? US वित्त मंत्री का दावा- 'इकॉनमी डूब गई है, नेता खौफ में हैं'

अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ( IANS )

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वॉशिंगटन: अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने सोमवार (स्थानीय समयानुसार) को दावा किया कि ईरान की अर्थव्यवस्था तबाह हो गई है और उसके नेता डरे हुए हैं. यह घटनाक्रम तब हुआ जब अमेरिका ने ईरान के वैश्विक स्तर पर गैर-बैंक वित्तीय मध्यस्थता नेटवर्क को कुचलने के लिए बड़े पैमाने पर कार्रवाई की. इस कोशिश में दो दर्जन से ज्यादा ईरानी एक्सचेंज हाउस, फ्रंट कंपनियों और प्रमुख लोगों पर नए बैन लगाने का ऐलान किया गया है.

सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट में बेसेंट ने कहा कि तेल से होने वाली कमाई में कमी और आर्थिक पाबंदियों के बीच ईरानी सरकार अपने फाइनेंशियल ऑपरेशन को बनाए रखने के लिए शैडो बैंकिंग नेटवर्क (गैर-बैंक वित्तीय मध्यस्थता नेटवर्क ) पर ज्यादा निर्भर होती जा रही है. बेसेंट ने लिखा, 'ईरान की इकॉनमी डूब गई है, और उसके नेता घबरा रहे हैं.

ईरान का शैडो बैंकिंग सिस्टम एक दिवालिया सरकार की आखिरी फाइनेंशियल लाइफलाइन है. वित्त मंत्रालय इन गैर-कानूनी नेटवर्क को तब तक खत्म करती रहेगी जब तक हम सांप का सिर दफना नहीं देते. उनकी यह बात अमेरिका के वित्त मंत्रालय के ऑपरेशन इकोनॉमिक आउटकास्ट (अमेरिका द्वारा ईरान के खिलाफ शुरू किए गए एक बड़े प्रतिबंध ) के तहत नए बैन की घोषणा के बाद आई है. इसका मकसद ईरान के फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर को खराब करना और इंटरनेशनल फाइनेंशियल चैनलों के जरिए विदेशी करेंसी तक उसकी पहुंच को रोकना है. वित्त मंत्रालय के अनुसार इस नई कार्रवाई में दो दर्जन से ज़्यादा ईरानी एक्सचेंज हाउस, फ्रंट कंपनियों और खास लोगों को टारगेट किया गया है, जो कथित तौर पर ईरान के ग्लोबल शैडो बैंकिंग नेटवर्क को आसान बनाने में शामिल हैं. वित्त मंत्रालय ने कहा कि ईरान की अर्थव्यवस्था पर आर्थिक पाबंदियों की वजह से बुरा असर पड़ा और उसके तेल से होने वाली कमाई में लगातार गिरावट आ रही थी, इसलिए सरकार के शैडो बैंकिंग फ़ैसिलिटेटर घटती एक्सपोर्ट कमाई को वापस लाने में नाकाम रहे, जबकि वे सरकारी रिसोर्स को दूसरी जगह लगाकर खुद को अमीर बना रहे थे.