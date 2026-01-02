ETV Bharat / international

ईरान में विद्रोह पर क्यों उतरे लोग? जानिए इसके पीछे की क्या है वजह

जानिए ईरान में भड़की हिंसा के पीछे के कारण. ( Photo credit; AP )

ईरान अपने इतिहास के सबसे गंभीर आर्थिक संकट (Economic Crisis) से गुजर रहा है. इस्लामी शासन के खिलाफ विरोध-प्रदर्शन में 7 लोगों की जान जा चुकी है. अमेरिकी प्रतिबंध, बेकाबू महंगाई और कमजोर अर्थव्यवस्था ने आम लोगों की जिंदगी बेहद मुश्किल बना दी है.

ईरान की करेंसी रियाल (Rial) अमेरिकी डॉलर के मुकाबले अपने सबसे निचले स्तर पर पहुंच चुकी है. हालात ये हैं कि एक डॉलर के लिए करीब 14.2 लाख रियाल चुकाने पड़ रहे हैं. साल 2025 में ही रियाल की कीमत डॉलर के मुकाबले 50 प्रतिशत से ज्यादा गिर चुकी है.

इसके साथ ही ईरान में महंगाई दर भी 50 प्रतिशत के पार पहुंच चुकी है. खाने-पीने और अन्य जरूरत की चीजों के दाम में 70 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी हो चुकी है.

बेरोजगारी, पानी की कमी और आर्थिक दबाव के चलते कई इलाकों में विरोध-प्रदर्शन और अशांति देखने को मिल रही है. आईए जानते हैं ईरान में ये हालात क्यों हैं, क्या हैं इसके पीछे का कारण, कब-कब हिंसा की आग में झुलस चुका है यह देश...

ईरान में विरोध-प्रदर्शन के मुख्य कारण

आर्थिक संकट : विरोध प्रदर्शनों की जड़ में आर्थिक बदहाली है. सालों से अमेरिका के नेतृत्व वाले प्रतिबंधों, ढांचागत कुप्रबंधन, भ्रष्टाचार और तेल राजस्व पर भारी निर्भरता ने ईरान की अर्थव्यवस्था को कमजोर कर दिया है. महंगाई बहुत बढ़ गई है, वेतन कीमतों के हिसाब से नहीं बढ़ पाए हैं.

आम ईरानी लोगों को खाना, घर और स्वास्थ्य सेवा का खर्च उठाने में मुश्किल हो रही है. ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर पश्चिमी प्रतिबंधों के कारण ईरानी अर्थव्यवस्था सालों से संघर्ष कर रही है.

करेंसी संकट : अभी एक अमेरिकी डॉलर की कीमत 1.45 मिलियन ईरानी रियाल है. एक साल पहले एक्सचेंज रेट 820,000 रियाल था. हाल ही में करेंसी में आई गिरावट एक टर्निंग पॉइंट साबित हुई.

व्यापारियों और मिडिल-क्लास ईरानियों के लिए जो पारंपरिक रूप से सामाजिक स्थिरता के मुख्य स्तंभ रहे हैं, गिरता हुआ रियाल न सिर्फ बढ़ती कीमतों को दिखाता है, बल्कि अर्थव्यवस्था को मैनेज करने की सरकार की क्षमता पर भरोसे में कमी को भी दिखाता है.

अशांति की शुरुआत : साल 2025 में 28 दिसंबर को तेहरान में अशांति की शुरुआत व्यापारियों की हड़ताल से हुई. यह हड़ताल देश में छाए गंभीर आर्थिक संकट के खिलाफ थी. इसके कारण देश की करेंसी की कीमत अब तक के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई थी, जबकि दिसंबर 2025 में महंगाई 40% से ज्यादा हो गई थी.

रोजमर्रा की खाने-पीने की चीजों पर ही पूरी महीने की कमाई खर्च हो सकती है. ईरान जैसे भारी मात्रा में आयात पर निर्भर देश में इस तरह के महंगाई के झटके के तुरंत और अस्थिर करने वाले सामाजिक नतीजे सामने आए हैं.

किस तरह लोगों को प्रभावित कर रहा आर्थिक संकट? : आर्थिक संकट अब ईरानी समाज और इंफ्रास्ट्रक्चर के संकट में बदल गया है. बचत की कीमत कम हो गई है. खाना और दवाइयां मिलना मुश्किल हो गया है. वे बहुत महंगी हो गईं हैं. पानी और बिजली की सप्लाई में कटौती आम बात हो गई है.

इसका असर सिर्फ हाशिये पर रहने वाले लोगों पर ही नहीं, बल्कि शहरी मिडिल क्लास के बड़े हिस्से पर भी पड़ रहा है. लोग खाना नहीं खरीद पा रहे हैं. ऐसी कई चीजें हैं जिनके लिए वे पैसे नहीं दे सकते हैं. कई शहरों में पानी की सप्लाई अब नियमित रूप से बंद हो चुकी है.

गिरती इनकम, बढ़ती कीमतें और राजनीतिक अनिश्चितता ने आर्थिक सुधार की उम्मीद खत्म कर दी है, जबकि पिछले दमन की यादें इस बात की चिंता बढ़ा रही हैं कि आगे क्या हो सकता है?.

ये हैं मांगें : यह अशांति अब राजनीतिक बदलाव की बड़ी मांगों में बदल गई है, क्योंकि देश भर के शहरों में छात्र और आबादी के दूसरे हिस्से भी विरोध प्रदर्शनों में शामिल हो गए हैं. ईरानी सरकार विरोध प्रदर्शनों पर कैसे प्रतिक्रिया दे रही है.

विश्लेषकों का कहना है कि जून 2025 में इजराइल के साथ 12-दिवसीय युद्ध के बाद से तेहरान ने घरेलू दमन कम कर दिया है, जिसने सरकार की लंबे समय से बनाई गई ताकत और प्रतिरोध की छवि को मनोवैज्ञानिक झटका दिया.

इस युद्ध ने ईरान की अर्थव्यवस्था पर और दबाव डाला और ऐसे समय में कमजोरियों को उजागर किया जब लोगों का भरोसा पहले से ही कमजोर था. अधिकारी एक और बड़े पैमाने पर विद्रोह भड़काने को लेकर सतर्क दिख रहे हैं.

तेहरान में सामाजिक नियमों, जिसमें ड्रेस-कोड कानून भी शामिल हैं, को कभी-कभी नरम किया गया है. तथाकथित पुलिस नैतिकता कम दिखाई दे रही है. फिलहाल, सरकार को लगता है कि बातचीत और सीमित आर्थिक सुधार व्यापक राजनीतिक मांगों के लिए दरवाजा खोले बिना दबाव कम कर सकते हैं.

दुनिया पर संभावित असर

तेल की कीमतों में बढ़ोतरी : दुनिया के लिए ईरान की परेशानियां मायने रखती हैं क्योंकि वे ग्लोबल तेल बाजारों, क्षेत्रीय सुरक्षा और बड़ी शक्तियों के बीच डिप्लोमैटिक संबंधों पर असर डालती हैं.

कोई भी तनाव बढ़ने पर चाहे वह आर्थिक हो या मिलिट्री, ईरान की सीमाओं से बहुत दूर तक इसका असर हो सकता है.स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में किसी भी रुकावट से एनर्जी शिपमेंट पर बड़े नतीजे होंगे.

हाल के सालों में ईरान में हुए बड़े प्रदर्शनों पर एक नजर...

1979 में हिजाब कानून को दी गई थी चुनौती : इन विरोध प्रदर्शनों में लैंगिक समानता की मांग की गई और अनिवार्य हिजाब कानून को चुनौती दी गई. यह महिलाओं के अधिकारों और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए एक बड़ी मांग का प्रतीक था. नए शासन के प्रति असंतोष का पहला बड़ा, सार्वजनिक प्रदर्शन था.

7-8 मार्च को, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर, हजारों महिलाओं ने प्रधानमंत्री कार्यालय के सामने अनिवार्य हिजाब कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया. प्रदर्शन में जल्दी ही एक लाख लोग शामिल हो गए, इसमें पुरुष भी एकजुटता दिखाते हुए शामिल हुए.

हालांकि, शासन समर्थक ताकतों ने जल्द ही सड़कों पर प्रदर्शनकारियों पर हमला करना शुरू कर दिया. जुलाई तक, शासन ने ऐसे कानून पारित किए जो हिजाब कानूनों का पालन न करने वाली महिलाओं के लिए कड़ी सजा का प्रावधान करते थे, जिसमें 74 कोड़े तक शामिल थे.

शासन ने इन कानूनों का इस्तेमाल, ईरान-इराक युद्ध की शुरुआत के साथ मिलकर, अपनी सत्ता को मजबूत करने और आंदोलन को दबाने के लिए किया.

1999-2000 में भी सुलगी थी विरोध की चिंगारी : जुलाई 1999 में ईरान में 1979 की इस्लामिक क्रांति के बाद सबसे बड़ी नागरिक अशांति हुई, जब छात्रों के नेतृत्व में पूरे देश में विरोध-प्रदर्शन शुरू हो गए. इसका तुरंत कारण सुधारवादी अखबार 'सलाम' का बंद होना था,

जिसे तेहरान यूनिवर्सिटी के छात्रों ने प्रेस की आजादी पर सीधा हमला माना. जैसे-जैसे प्रदर्शन तेज हुए, सुरक्षा बलों और सरकार समर्थक मिलिशिया ने यूनिवर्सिटी के हॉस्टलों पर धावा बोल दिया.

उन्होंने छात्रों को खिड़कियों से बाहर फेंक दिया और दूसरों को पीटा, मारा और जेल में डाल दिया. इस हिंसक कार्रवाई से तेहरान में और विरोध प्रदर्शन भड़क गए और दूसरे बड़े शहरों में भी एकजुटता प्रदर्शन शुरू हो गए.

1999 के छात्र विरोध प्रदर्शनों ने समाज में गहरी जड़ें जमा चुकी तनाव और युवा ईरानियों में ज्यादा राजनीतिक खुलेपन और सुधार की बढ़ती इच्छा को उजागर किया.

अनुमानित प्रतिभागियों की संख्या : दसियों हजार

घायल : अज्ञात

मारे गए : कम से कम 21

हिरासत में लिए गए : कम से कम 2,000

2001-003 में सड़कों पर उतरे लोग : इन विरोध प्रदर्शनों में एक बार फिर मांग की गई कि सरकार बुनियादी सुधार लागू करे. बुनियादी नागरिक स्वतंत्रता का विस्तार करे. एक स्वतंत्र मीडिया को अनुमति दे.

जून 2001 में, 'सुधारवादी' राष्ट्रपति मोहम्मद खातमी फिर से चुने गए. अक्टूबर 2001 में, प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतर आए, और खातमी की आलोचना की कि उन्होंने अपने वादे के अनुसार कोई भी सुधार लागू नहीं किया.

प्रदर्शनकारियों ने 1999 के विरोध प्रदर्शनों के दौरान मारे गए छात्रों के लिए न्याय की भी मांग की. 2001 के बाकी समय में भी प्रदर्शन जारी रहे, जिसमें शिक्षकों, मजदूरों और छात्रों ने हड़ताल की.

​​2002 में सरकार द्वारा एक सुधार समर्थक प्रोफेसर की हत्या के बाद विरोध प्रदर्शन और तेज हो गए और 2003 तक जारी रहे. सरकार ने फिर से हिंसक कार्रवाई की और विरोध प्रदर्शनों को दबा दिया.

अनुमानित प्रतिभागियों की संख्या : हजारों