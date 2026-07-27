ईरान के डिप्टी विदेश मंत्री ने ICC चीफ के खिलाफ कार्रवाई को लेकर अमेरिका की आलोचना की
इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के चीफ प्रॉसिक्यूटर करीम खान को सेक्शुअल हैरेसमेंट के आरोप में 24 जुलाई को पद से ऑफिशियली हटा दिया गया.
By ANI
Published : July 27, 2026 at 7:30 AM IST
तेहरान: ईरान के डिप्टी विदेश मंत्री काजम गरीबाबादी ने रविवार (लोकल टाइम) को इजराइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और अमेरिका की कड़ी आलोचना की. उन्होंने यह बात इजराइली नेता की उस टिप्पणी पर कही जिसमें उन्होंने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट (ICC) के चीफ प्रॉसिक्यूटर करीम खान को हटाने का स्वागत किया था.
एक्स पर एक पोस्ट में डिप्टी विदेश मंत्री ने कोर्ट के खिलाफ कार्रवाई करने की अमेरिकी कोशिश की भी निंदा की, जब इजराइली पीएम ने वाशिंगटन के इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का विरोध करने के वादे पर गौर किया. अधिकारी ने कहा कि नेतन्याहू जिन पर इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट से अरेस्ट वारंट है खुलेआम कह रहे हैं कि अमेरिकी विदेश मंत्री ने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के खिलाफ कार्रवाई करने का वादा किया है. आगे कहा कि वे कोर्ट को 'भ्रष्ट' कहते हैं क्योंकि उसने वॉशिंगटन के वॉन्टेड क्रिमिनल का पीछा करने की हिम्मत की.
गरीबाबादी की यह बात इजराइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के एक्स पर पोस्ट किए गए एक बयान के बाद आई है, जिसमें उन्होंने अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो के साथ हुई बातचीत का जिक्र करते हुए कहा था कि वॉशिंगटन ने आईसीसी के खिलाफ सख़्त कार्रवाई करने का वादा किया है.
नेतन्याहू ने इस डेवलपमेंट को 'बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट' बताते हुए कहा, 'कल रात मैंने अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो से बात की. उन्होंने एक बार फिर इस इंस्टीट्यूशन के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई करने के अमेरिका के पक्के इरादे को दोहराया. एक ऐसा इंस्टीट्यूशन जो न्याय को कमजोर करता है. डेमोक्रेटिक और सॉवरेन देशों पर हमला करता है, और उनकी सिक्योरिटी को हेग में गैर-जिम्मेदार और भ्रष्ट अधिकारियों के फैसलों के अधीन करना चाहता है.'
इजराइली प्रधानमंत्री ने प्रॉसिक्यूटर के खिलाफ सेक्शुअल हैरेसमेंट के आरोप सामने आने के बाद आईसीसी सदस्य देशों द्वारा करीम खान को हटाने के फैसले का भी स्वागत किया. नेतन्याहू ने दावा किया कि खान ने अंदरूनी गलत कामों की जांच से ध्यान हटाने के लिए एक राजनीतिक चाल के तौर पर उनके और पूर्व रक्षा मंत्री योआव गैलेंट के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी करने की कोशिश की थी.
नेतन्याहू ने लिखा, 'मैं इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के प्रॉसिक्यूटर करीम खान को हटाने के फैसले का स्वागत करता हूं, जिसे ज़्यादातर देशों का सपोर्ट मिला है. यह फैसला सच्चाई सामने लाता है.'
करीम खान पर अपने अंडर काम करने वाली महिलाओं का सेक्शुअल हैरेसमेंट करने का आरोप था. ठीक जब ये आरोप सामने आए, तो उन्होंने इजराइल का अपना प्लान किया हुआ दौरा कैंसिल कर दिया, इजराइल के इंडिपेंडेंट ज्यूडिशियल सिस्टम की अच्छी तरह से जांच करने का अपना पिछला वादा छोड़ दिया, और अचानक मेरे और पूर्व डिफेंस मिनिस्टर योआव गैलेंट के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी करने लगे.'
नेतन्याहू ने आगे कहा कि खान ने अरेस्ट वारंट का इस्तेमाल अपने खिलाफ लगे आरोपों से ध्यान हटाने और इजराइल के दुश्मनों को अपने आस-पास एक पॉलिटिकल शील्ड की तरह इकट्ठा करने के लिए किया. और कहा कि सदस्य देशों के फैसले ने उस शील्ड को हटा दिया और उस गहरे अन्याय और भ्रष्टाचार को सामने ला दिया जिसने प्रॉसिक्यूटर के ऑफिस और खुद इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट दोनों को संक्रमित कर दिया है.
करीम खान को शुक्रवार (24 जुलाई) को इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट (ICC) के चीफ प्रॉसिक्यूटर के पद से ऑफिशियली हटा दिया गया. न्यूयॉर्क में यूनाइटेड नेशंस हेडक्वार्टर में एक इमरजेंसी सेशन के बाद आईसीसी की असेंबली ऑफ स्टेट्स पार्टीज ने 125 मेंबर देशों में से 82 की मेजॉरिटी से उन्हें गंभीर सेक्सुअल मिसकंडक्ट और ड्यूटी तोड़ने के आरोपों के चलते बर्खास्त करने के लिए वोट किया.