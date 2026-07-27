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ईरान के डिप्टी विदेश मंत्री ने ICC चीफ के खिलाफ कार्रवाई को लेकर अमेरिका की आलोचना की

तेहरान: ईरान के डिप्टी विदेश मंत्री काजम गरीबाबादी ने रविवार (लोकल टाइम) को इजराइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और अमेरिका की कड़ी आलोचना की. उन्होंने यह बात इजराइली नेता की उस टिप्पणी पर कही जिसमें उन्होंने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट (ICC) के चीफ प्रॉसिक्यूटर करीम खान को हटाने का स्वागत किया था.

एक्स पर एक पोस्ट में डिप्टी विदेश मंत्री ने कोर्ट के खिलाफ कार्रवाई करने की अमेरिकी कोशिश की भी निंदा की, जब इजराइली पीएम ने वाशिंगटन के इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का विरोध करने के वादे पर गौर किया. अधिकारी ने कहा कि नेतन्याहू जिन पर इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट से अरेस्ट वारंट है खुलेआम कह रहे हैं कि अमेरिकी विदेश मंत्री ने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के खिलाफ कार्रवाई करने का वादा किया है. आगे कहा कि वे कोर्ट को 'भ्रष्ट' कहते हैं क्योंकि उसने वॉशिंगटन के वॉन्टेड क्रिमिनल का पीछा करने की हिम्मत की.

गरीबाबादी की यह बात इजराइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के एक्स पर पोस्ट किए गए एक बयान के बाद आई है, जिसमें उन्होंने अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो के साथ हुई बातचीत का जिक्र करते हुए कहा था कि वॉशिंगटन ने आईसीसी के खिलाफ सख़्त कार्रवाई करने का वादा किया है.

नेतन्याहू ने इस डेवलपमेंट को 'बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट' बताते हुए कहा, 'कल रात मैंने अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो से बात की. उन्होंने एक बार फिर इस इंस्टीट्यूशन के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई करने के अमेरिका के पक्के इरादे को दोहराया. एक ऐसा इंस्टीट्यूशन जो न्याय को कमजोर करता है. डेमोक्रेटिक और सॉवरेन देशों पर हमला करता है, और उनकी सिक्योरिटी को हेग में गैर-जिम्मेदार और भ्रष्ट अधिकारियों के फैसलों के अधीन करना चाहता है.'

इजराइली प्रधानमंत्री ने प्रॉसिक्यूटर के खिलाफ सेक्शुअल हैरेसमेंट के आरोप सामने आने के बाद आईसीसी सदस्य देशों द्वारा करीम खान को हटाने के फैसले का भी स्वागत किया. नेतन्याहू ने दावा किया कि खान ने अंदरूनी गलत कामों की जांच से ध्यान हटाने के लिए एक राजनीतिक चाल के तौर पर उनके और पूर्व रक्षा मंत्री योआव गैलेंट के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी करने की कोशिश की थी.