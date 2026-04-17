सीजफायर के दौरान होर्मुज स्ट्रेट पूरी तरह खुला: ईरान का बड़ा ऐलान
ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने कहा कि यह रास्ता सभी कमर्शियल जहाजों के लिए खुला रहेगा.
Published : April 17, 2026 at 6:45 PM IST
तेहरान : ईरान और अमेरिका के बीच चल रहे सीजफायर के दौरान होर्मुज स्ट्रेट को पूरी तरह से खोलने की ईरान ने घोषणा कर दी है. इस बारे में ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने घोषणा करते बताया कि सीजफायर के बचे हुए समय के लिए होर्मुज स्ट्रेट "पूरी तरह खुला" रहेगा.
अराघची ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि यह रास्ता सभी कमर्शियल जहाजों के लिए खुला रहेगा. उन्होंने बताया कि जहाज पहले से तय किए गए एक सुरक्षित रास्ते से गुजरेंगे, जिसे ईरान के समुद्री विभाग पोर्ट्स और मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन ने पहले से तय कर रखा है, ताकि सफर के दौरान कोई खतरा न हो. अराघची ने कहा कि इस दौरान जहाजों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित की जाएगी, ताकि समुद्री व्यापार प्रभावित न हो.
In line with the ceasefire in Lebanon, the passage for all commercial vessels through Strait of Hormuz is declared completely open for the remaining period of ceasefire, on the coordinated route as already announced by Ports and Maritime Organisation of the Islamic Rep. of Iran.— Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) April 17, 2026
ट्रंप ने कहा थैंक्यू
इस बीच, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी सोशल मीडिया पर कन्फर्म किया कि होर्मुज स्ट्रेट पूरी तरह से खुला गया है. ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट पर लिखा, "ईरान ने अभी अनाउंस किया है कि ईरान स्ट्रेट पूरी तरह से खुला है और पूरी तरह से आने-जाने के लिए तैयार है। धन्यवाद!"
इजराइल-लेबनान सीजफायर डील
ट्रंप ने गुरुवार को लेबनान और इज़राइल के बीच 10 दिन के सीजफायर डील की घोषणा की थी और कहा थी कि वह दोनों देशों के नेताओं के बीच पहली मीटिंग कराने की कोशिश कर रहे हैं.
इस बीच भारतीय विदेश मंत्रालय ने बताया है कि भारत ने अब तक ईरान से 2,358 नागरिकों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया है. इन लोगों को ईरान से निकालकर आर्मेनिया और अजरबैजान पहुंचाया, जहां से उनकी भारत वापसी कराई जा रही है. विदेश मंत्रालय ने बताया कि हालात पर नजर रखने के लिए विशेष कंट्रोल रूम बनाया गया है.
ट्रंप का दावा- ईरान यूरेनियम सौंपने को तैयार
इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने दावा किया कि ईरान अपने एनरिच्ड (संवर्धित) यूरेनियम का भंडार अमेरिका को सौंपने के लिए तैयार हो गया है. एनरिच्ड यूरेनियम का इस्तेमाल परमाणु हथियार बनाने में होता है.
ट्रंप ने व्हाइट हाउस में पत्रकारों से यह भी कहा कि दोनों देश शांति समझौते के काफी करीब हैं. उन्होंने कहा कि अगर यह डील हो जाती है तो तेल की सप्लाई शुरू हो जाएगी और हालात सामान्य हो जाएंगे.
उन्होंने यह भी कहा कि अगर समझौता इस्लामाबाद में होता है तो वे पाकिस्तान भी जा सकते हैं. हालांकि ईरानी मीडिया ने ट्रम्प के दावे को गलत बताया है और कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति हवाई किले बना रहे हैं.
क्यों अहम है स्ट्रेट ऑफ होर्मुज
होर्मुज जलडमरूमध्य दुनिया का सबसे संवेदनशील और रणनीतिक समुद्री मार्ग है. दुनिया की कुल तेल आपूर्ति का करीब पांचवां हिस्सा इसी मार्ग से होकर गुजरता है. ओमान और ईरान के बीच स्थित यह संकरा समुद्री रास्ता वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा के लिए बेहद अहम है. इसके बंद होने या इसमें बाधा आने से दुनिया भर में तेल की कीमतें आसमान छूने लगती हैं. ऐसे में इसे खोले जाने के फैसले ने वैश्विक बाजारों को बड़ी राहत दी है.
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