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अमेरिका-ईरान के बीच शांति समझौता, खुलेगा होर्मुज, तेहरान ने की पुष्टि

ईरान के लीगल और इंटरनेशनल मामलों के डिप्टी विदेश मंत्री काजम गरीबाबादी ( IANS )

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तेहरान: ईरान के लीगल और इंटरनेशनल मामलों के डिप्टी विदेश मंत्री काजम गरीबाबादी ने अमेरिका के साथ शांति समझौते की पुष्टि की है. साथ ही कहा है कि तेहरान आखिरी समझौते के लिए प्रस्तावित 60-दिन की बातचीत की अवधि में तभी शामिल होगा, जब वह युद्ध खत्म करने, नाकाबंदी हटाने और ईरानी संपत्ति को छोड़ने के लिए वाशिंगटन के वादों को वेरिफाई कर लेगा. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वॉशिंगटन और तेहरान के बीच शांति समझौते के पूरा होने और होर्मुज स्ट्रेट पर अमेरिकी नौसेना की नाकाबंदी हटाने की घोषणा की है. ईरान के सरकारी प्रेस टीवी के मुताबिक गरीबाबादी ने कहा कि समझौते पर ऑफिशियल साइनिंग सेरेमनी शुक्रवार को होगी. इसके बाद समझौते को सार्वजनिक किया जाएगा. जिस दुश्मन ने अपने खतरनाक मकसद को पूरा करने के लिए हमला किया था, उसे अपने सभी मकसद में हार का सामना करना पड़ा और ईरान ने युद्ध में बड़ी जीत हासिल की. यह समझौता सिर्फ डिप्लोमेसी का नतीजा नहीं था, बल्कि यह ईरान की मिलिट्री कामयाबियों का कर्जदार है. यह उन शहीदों के पवित्र खून का कर्जदार है जो हमने सिस्टम के दुश्मनों का सामना करते हुए दिए. ऑफिशियल साइनिंग के बाद, समझौते को सार्वजनिक किया जाएगा. गरीबाबादी ने कहा, 'शुक्रवार को हम ऑफिशियली साइन करेंगे, और दोनों प्रतिनिधिमंडलों के प्रमुख बातचीत के लिए आगे के इंतजाम तय करने के लिए बातचीत करेंगे.' उन्होंने आगे कहा कि ईरान पहले यह वेरिफाई करेगा कि बातचीत के अगले फेज में जाने से पहले अमेरिका ने युद्ध खत्म करने, ब्लॉकेड हटाने और एसेट्स रिलीज करने से जुड़ी अपनी जिम्मेदारियों को पूरा किया है या नहीं. प्रेस टीवी के मुताबिक, गरीबाबादी ने कहा, '60 दिनों की बातचीत में शामिल होना इस बात पर निर्भर करता है कि अमेरिका इन कमिटमेंट्स को पूरा करे.'