ETV Bharat / international

ईरान का दावा, 'अमेरिकी सैनिकों को कैद में लिया', अमेरिका ने बताया, 'झूठ'

ईरान के दृढ़ संकल्प पर जोर देते हुए लारीजानी ने कहा कि राष्ट्रीय दृढ़ संकल्प के बल पर देश "अमेरिका की आक्रामकता और गुस्ताखी का जवाब जरूर देगा और उन्हें बख्शेगा नहीं."

ईरान ने दावा किया है कि उसने जवाबी कार्रवाई में कई संवेदनशील और रणनीतिक ठिकानों पर सैकड़ों बैलिस्टिक मिसाइलें और ड्रोन दागे हैं. लारीजानी ने टेलीविजन पर प्रसारित अपने संबोधन में कहा, "अमेरिका को यह समझना होगा कि ईरान की 'रेड लाइन' पार करना और अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन करना अनुत्तीर्ण नहीं रहेगा."

अमेरिकी नौसेना के कैप्टन टिम हॉकिन्स ने कहा, "ईरानी शासन झूठ फैलाने और धोखा देने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है. यह इसका एक और स्पष्ट उदाहरण है." एक रिपोर्ट के अनुसार ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल (एसएनएससी) के प्रमुख अली लारीजानी ने दावा किया है कि कई अमेरिकी सैनिक ईरानी कैद में हैं. उन्होंने इसको लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है. उन्होंने लिखा है, "मेरे पास यह जानकारी आई है कि कई अमेरिकी सैनिकों को बंदी बना लिया गया है. लेकिन अमेरिका का दावा है कि वे युद्ध में मारे गए हैं." उन्होंने कहा, "अपने बेकार कोशिशों के बावजूद वे सच्चाई को बहुत लंबे समय तक छिपा नहीं पाएंगे."

तेहरान : ईरान ने दावा किया है कि उसने कई अमेरिकी सैनिकों को कैद में किया है. हालांकि, अमेरिका ने इन दावों को गलत बताया है.

उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के आचरण की आलोचना करते हुए कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति की बयानबाजी एक गहरे रणनीतिक गतिरोध को दर्शाती है, और इस बात पर जोर दिया कि वाशिंगटन इस्लामिक गणराज्य के खिलाफ अपने व्यापक उद्देश्यों को प्राप्त करने में विफल रहा है. ईरान के संबंध में ट्रंप की रणनीतिक विफलता निश्चित है. उनका प्राथमिक उद्देश्य शासन प्रणाली का पतन और राष्ट्रीय एकता का विनाश था, एक ऐसा उद्देश्य जो विफल रहा है."

दूसरी ओर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पोस्ट में चेतावनी दी कि और भी ईरानी अधिकारी निशाने पर होंगे. उन्होंने कहा, "आज ईरान पर बहुत कड़ा हमला होगा!" साथ ही उन्होंने तेहरान के हमलों के लिए पड़ोसी देशों से ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन द्वारा माफी मांगने का भी जिक्र किया.खाड़ी देशों का कहना है कि उन्होंने ईरान से दागी गई और भी बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन को रोका है.

राष्ट्रपति ट्रंप ने एक दिन पहले शनिवार को कहा कि अमेरिका के पास ईरान पर अभी भी काफी दबदबा है और वह उसके शेष नेतृत्व के साथ बातचीत करने के मूड में नहीं है. उन्होंने कहा, "हम समझौता करने के मूड में नहीं हैं."

ट्रंप ने कहा, "वे समझौता करना चाहते हैं. हम समझौता करने के मूड में नहीं हैं."ईरान के साथ बातचीत में उनके शीर्ष दूतों में से एक, स्टीव विटकॉफ ने कहा कि अमेरिकी हमलों से पहले हुई बातचीत के दौरान तेहरान का नेतृत्व "बहुत सहमत" नहीं लग रहा था. उन्होंने कहा, "उन्होंने मुझे और जेरेड को बताया कि हम आपको कूटनीतिक रूप से वह नहीं देंगे जो आप सैन्य रूप से नहीं ले सकते."

ये भी पढ़ें : Explained : अमेरिका के पॉवरफुल होने के बावजूद ईरान ने किस हथियार से मचाई तबाही, ट्रंप को मांगनी पड़ी मदद !