ईरान का बड़ा दावाः अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर USS अब्राहम लिंकन पर चार बैलिस्टिक मिसाइलें दागी
ईरान का कहना है कि यह जवाबी कार्रवाई 28 फरवरी 2026 को अमेरिका और इज़राइल द्वारा किए गए हमलों के बदले में की गई है.
Published : March 1, 2026 at 8:36 PM IST|
Updated : March 1, 2026 at 8:46 PM IST
तेहरान: ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) ने रविवार 1 मार्च की शाम आधिकारिक बयान जारी कर दावा किया है कि अमेरिकी नौसेना के एयरक्राफ्ट कैरियर USS अब्राहम लिंकन को चार बैलिस्टिक मिसाइलों से निशाना बनाया गया. USS अब्राहम लिंकन, अमेरिका का एक प्रमुख न्यूक्लियर-पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर है, जो अरब सागर की खाड़ी में तैनात था.
ईरान की सरकारी न्यूज एजेंसी IRNA ने IRGC के बयान को उद्धृत करते हुए लिखा- "ईरान की सेना की कार्रवाई और US-इज़राइली दुश्मनों के ठिकानों पर हमले के बाद, US सेना के एयरक्राफ्ट कैरियर, अब्राहम लिंकन पर चार बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला हुआ."
The IRGC in its 4th statement regarding Operation True Promise 4, announced: Following the Iran’s Armed Forces’ actions and the attack on the targets of the US-Israeli enemies, the US military's aircraft carrier, the Abraham Lincoln, was struck by four ballistic missiles.— IRNA News Agency ☫ (@IrnaEnglish) March 1, 2026
ईरान का कहना है कि यह जवाबी कार्रवाई 28 फरवरी 2026 को अमेरिका और इज़राइल द्वारा ईरान पर किए गए बड़े हमलों के बदले में की गई है. उन हमलों में ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई की मौत की खबरें भी आई थी. जिसके बाद ईरान ने कई अमेरिकी बेस (बहरीन, कतर, UAE, इराक आदि) और इजराइल के इलाकों पर मिसाइल-ड्रोन हमले किए थे.
ईरान का दावा है कि मिसाइलें कैरियर को हिट कर गईं, लेकिन अमेरिकी नौसेना (US Navy), CENTCOM या पेंटागन की तरफ से अभी तक कोई पुष्टि नहीं हुई है. सोशल मीडिया X पर यह खबर तेज़ी से वायरल हो रही है, लेकिन ज्यादातर पोस्ट ईरान के दावे के हवाले से ही हैं. कोई स्वतंत्र वीडियो, फोटो या सैटेलाइट इमेज नहीं आई है जो हिट की पुष्टि करे.
न्यूज एजेंसी एएफपी ने लोकल मीडिया में छपे एक बयान के आधार पर बताया है कि "US एयरक्राफ्ट कैरियर अब्राहम लिंकन पर चार बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला हुआ था." और चेतावनी दी कि "ज़मीन और समुद्र तेजी से आतंकवादी हमलावरों की कब्रगाह बनते जाएंगे."
इसे भी पढ़ेंः
- लाइव US-इजराइल-ईरान युद्ध : ईरान के पूर्व राष्ट्रपति अहमदीनेजाद की भी मौत
- ट्रंप ने ईरान को दी चेतावनी, कहा- इतनी ताकत से हमला होगा जो पहले कभी नहीं देखा गया
- ईरान : अली खामेनेई के बाद अलीरेजा अराफी को मिली अंतरिम कमान
- संयुक्त राष्ट्र प्रमुख ने ईरान पर हमले की निंदा की, सुरक्षा परिषद में राजदूतों के बीच जुबानी जंग