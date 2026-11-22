बहरीन में अमेरिकी पैट्रियट रडार को निशाना बनाने का ईरान का दावा, मिसाइल-ड्रोन हमले से तनाव बढ़ा
ईरान का दावा है कि मिसाइल और ड्रोन हमलों ने बहरीन बेस पर US पैट्रियट एयर डिफेंस रडार को निशाना बनाया
By ANI
Published : November 22, 2026 at 7:31 AM IST
तेहरान: ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) ने दावा किया है कि उसने बहरीन में मिलिट्री बेस पर दो अमेरिकी पैट्रियट एयर डिफेंस रडार को निशाना बनाकर एक कंबाइंड मिसाइल और ड्रोन ऑपरेशन किया.
ईरान के सरकारी ब्रॉडकास्टर इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान ब्रॉडकास्टिंग (IRIB) के एक बयान के मुताबिक, जैसा कि अल जजीरा ने बताया आईआरजीसी की एयरोस्पेस फोर्स ने अल-रिफा और अवाली बेस पर अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमला किया, जिसमें अमेरिकन पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम से जुड़े रडार को निशाना बनाया गया.
ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) ने कहा कि यह ऑपरेशन यूएस एमक्यू-1 और एमक्यू-9 ड्रोन द्वारा ईरानी एयरस्पेस के कथित बार-बार उल्लंघन, साथ ही ईरान के हेंगाम आइलैंड पर एक रडार इंस्टॉलेशन पर हमले के बदले में शुरू किया गया था.
इसमें आगे दावा किया गया कि इस इलाके में अमेरिकी मिलिट्री एस्कॉर्ट और एरियल प्रोटेक्शन मिशन अपने मकसद पूरे नहीं कर पाए, जिससे अमेरिकन सुरक्षा में मौजूद इक्विपमेंट और जहाजों को काफी नुकसान हुआ. अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक आगे घुसपैठ के खिलाफ चेतावनी देते हुए ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) ने ईरानी एयरस्पेस को 'रेड लाइन' बताया और कहा कि कोई भी और उल्लंघन 'कठोर और निर्णायक जवाब' को न्योता देगा.
इससे पहले ईरान के सरकारी ब्रॉडकास्टर इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान ब्रॉडकास्टिंग (IRIB) ने फुटेज जारी किया था, जिसमें कथित तौर पर होर्मुज स्ट्रेट के ऊपर दो अमेरिकी मिलिट्री ड्रोन, एक एमक्यू-9 और एक एमक्यू-1 को गिराया गया था.
एक अलग वीडियो में ब्रॉडकास्टर ने दिखाया कि इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) का मिसाइल और ड्रोन ऑपरेशन बहरीन में अल-रिफा और अवली बेस पर दो अमेरिकी पैट्रियट एयर डिफेंस रडार को निशाना बना रहा था.
फुटेज में एक मैसेज भी था जिसमें अमेरिकी सेंट्रल कमांड (CENTCOM) को एक और फैक्ट-चेक जारी करने की चुनौती दी गई थी, जिसमें अमेरिकी मिलिट्री इक्विपमेंट को नुकसान पहुंचाने से इनकार किया गया था या यह दावा किया गया था कि इसे इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने टारगेट नहीं किया था.
अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक स्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने इन ऑपरेशन को ईरानी एयरस्पेस के कथित अमेरिकी उल्लंघन और हेंगम आइलैंड पर एक रडार इंस्टॉलेशन पर हमले का बदला बताया.