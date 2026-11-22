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बहरीन में अमेरिकी पैट्रियट रडार को निशाना बनाने का ईरान का दावा, मिसाइल-ड्रोन हमले से तनाव बढ़ा

प्रतीकात्मक फोटो ( IANS )

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तेहरान: ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) ने दावा किया है कि उसने बहरीन में मिलिट्री बेस पर दो अमेरिकी पैट्रियट एयर डिफेंस रडार को निशाना बनाकर एक कंबाइंड मिसाइल और ड्रोन ऑपरेशन किया.

ईरान के सरकारी ब्रॉडकास्टर इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान ब्रॉडकास्टिंग (IRIB) के एक बयान के मुताबिक, जैसा कि अल जजीरा ने बताया आईआरजीसी की एयरोस्पेस फोर्स ने अल-रिफा और अवाली बेस पर अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमला किया, जिसमें अमेरिकन पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम से जुड़े रडार को निशाना बनाया गया.

ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) ने कहा कि यह ऑपरेशन यूएस एमक्यू-1 और एमक्यू-9 ड्रोन द्वारा ईरानी एयरस्पेस के कथित बार-बार उल्लंघन, साथ ही ईरान के हेंगाम आइलैंड पर एक रडार इंस्टॉलेशन पर हमले के बदले में शुरू किया गया था. इसमें आगे दावा किया गया कि इस इलाके में अमेरिकी मिलिट्री एस्कॉर्ट और एरियल प्रोटेक्शन मिशन अपने मकसद पूरे नहीं कर पाए, जिससे अमेरिकन सुरक्षा में मौजूद इक्विपमेंट और जहाजों को काफी नुकसान हुआ. अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक आगे घुसपैठ के खिलाफ चेतावनी देते हुए ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) ने ईरानी एयरस्पेस को 'रेड लाइन' बताया और कहा कि कोई भी और उल्लंघन 'कठोर और निर्णायक जवाब' को न्योता देगा.