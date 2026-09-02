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अमेरिकी मिसाइल हमले में 7 लोगों के मारे जाने का ईरान का दावा, हूथी विद्रोहियों ने ये दी बड़ी चेतावनी दी

प्रतीकात्मक फोटो ( IANS )

By ANI 4 Min Read

तेहरान: ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी आईआरएनए के अनुसार अमेरिका द्वारा ईरान के खुजेस्तान प्रांत में तीन जगहों पर किए गए मिसाइल हमले में सात लोगों की मौत हो गई और आठ अन्य घायल हो गए. आईआरएनए की रिपोर्ट के अनुसार खुजेस्तान प्रांत के सुरक्षा और कानून प्रवर्तन विभाग के डिप्टी हेड ने कहा कि इस हमले में सात लोग शहीद हुए और आठ घायल हुए. वहीं, अल जजीरा के अनुसार सना में हौथी-नियंत्रित विदेश मंत्रालय (जिसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त नहीं है) ने ईरान पर अमेरिकी हमलों को लेकर तेहरान के साथ एकजुटता दिखाई और अमेरिकी सेनाओं को जगह देने वाले देशों को चेतावनी दी कि उन्हें इसके नतीजे भुगतने होंगे. हौथी-नियंत्रित सबा समाचार एजेंसी द्वारा जारी एक बयान में मंत्रालय ने कहा कि अमेरिकी हमलों से ईरान का संकल्प कमजोर नहीं होगा और तेहरान की प्रतिक्रिया अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत उसका जायज अधिकार है. अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक मंत्रालय ने अमेरिका पर इस इलाके में तनाव बढ़ाने का आरोप लगाया और कहा कि इसके नतीजों के लिए वॉशिंगटन और उसका साथ देने वाले देश जिम्मेदार होंगे. मंत्रालय ने यह भी चेतावनी दी कि जो देश अपने इलाकों का इस्तेमाल अमेरिका को हमले करने के लिए प्लेटफॉर्म के तौर पर करने देंगे, उन्हें 'इसकी कीमत चुकानी होगी.' ये घटनाक्रम ऐसे समय में सामने आए हैं जब ट्रंप ने अपने हालिया 'ट्रुथ सोशल' पोस्ट में दावा किया कि होर्मुज जलडमरूमध्य पर अमेरिका का लगभग पूरा नियंत्रण है. साथ ही उन्होंने कहा कि इलाके में बढ़ते तनाव के बीच ईरान की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से ढह रही है. 'ट्रुथ सोशल' पर एक पोस्ट में ट्रंप ने कहा कि वह ईरान को बातचीत के लिए मजबूर नहीं करना चाहते और उन खबरों को खारिज कर दिया जिनमें कहा गया था कि वह तेहरान को बातचीत की मेज पर वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं.