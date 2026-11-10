परमाणु हथियार बर्दाश्त नहीं, ईरान पर कोई मोल-भाव नहीं! कतर के पीएम से बातचीत के बाद ट्रंप की दोटूक
ट्रंप ने कहा कि गल्फ पार्टनर्स इस बात पर एकमत हैं कि तेहरान को कभी भी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी हासिल नहीं करनी चाहिए.
By ANI
Published : November 10, 2026 at 7:14 AM IST
वॉशिंगटन: कतर के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुलरहमान बिन जसीम अल थानी के साथ एक उच्च-स्तरी बातचीत के बाद, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की कि खाड़ी के अहम साथियों ने ऑपरेशन आयरन गेट के तहत ईरान के खिलाफ एक अभूतपूर्व जॉइंट जमीन और समुद्र नाकाबंदी का समर्थन किया है.
साथ ही कहा कि तेहरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकना पूरी तरह से अटल है. अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर ट्रंप ने कहा कि गल्फ पार्टनर्स इस बात पर एकमत हैं कि तेहरान को कभी भी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी हासिल नहीं करनी चाहिए. कतर के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुलरहमान बिन जसीम अल थानी के साथ मेरी बहुत अच्छी बातचीत हुई, जिसमें ईरान के बारे में बहुत चर्चा हुई.
सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कतर, सऊदी अरब, यूएई, बहरीन, कुवैत और अन्य, यथास्थिति पसंद करेंगे, दूसरे शब्दों में इतिहास में सबसे बड़ी नौसैनिक नाकाबंदी और नए ऑपरेशन आयरन गेट की निरंतरता. ट्रंप ने लिखा, 'सभी इस बात पर सहमत हैं कि ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं हो सकता- इस पर कोई बातचीत नहीं हो सकती!'
यह चेतावनी देते हुए कि अगर इलाके के हालात बिगड़ते हैं तो अमेरिकी सेना लड़ाई के लिए पूरी तरह तैयार है, ट्रंप ने लड़ाई कम होने की उम्मीद जताई और दुश्मनी कम करने की दिशा में हो रही तरक्की के संकेत दिए. अगर पश्चिम एशिया में कोई बदलाव होता है, तो अमेरिका 'लॉक्ड एंड लोडेड' है और आगे बढ़ने के लिए तैयार है.
लेकिन इस समय ऐसा होना बहुत मुश्किल लगता है. उन्होंने कहा, 'इजराइल और पूरा मिडिल ईस्ट ईरान के खतरे और धमकियों से सुरक्षित है.' वॉशिंगटन की स्ट्रेटेजिक प्राथमिकताओं पर जोर देते हुए राष्ट्रपति ने कहा, 'हम इस टकराव को खत्म करने की दिशा में सकारात्मक रफ़्तार देख रहे हैं, और यह पक्का करेंगे कि अमेरिका के हित हर समय सुरक्षित रहे. इस मिलिट्री लड़ाई के खत्म होने पर अमेरिकी लोग और दुनिया कहीं ज़्यादा सुरक्षित और सिक्योर हो जाएगी.'
इसके तुरंत बाद मीडिया से बात करते हुए ट्रंप ने तेहरान के इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर को हुए गंभीर ऑपरेशनल नुकसान पर जोर दिया. उन्होंने दावा किया कि हाल के मिलिट्री हमलों ने ईरान के प्रोडक्शन सिस्टम को काफी कमजोर कर दिया है, जिससे तेहरान के डिप्लोमैटिक रवैये में एक साफ बदलाव आया है.
उनकी (ईरान की) निर्माण करने की क्षमता कम हो गई है. यह असल में लगभग 85 फीसदी खत्म हो गई है. वे हमसे बात कर रहे हैं. वे बहुत प्यार से बात कर रहे हैं, और हम देखेंगे कि क्या होता है, लेकिन इस बात का अच्छा चांस है कि यह खत्म हो सकता है.
मिलिट्री लड़ाई खत्म होने पर अमेरिकी लोग और दुनिया के लोग कई, कई सालों की तुलना में कहीं ज़्यादा सुरक्षित होंगे क्योंकि ईरान बहुत से लोगों को मार रहा था,' ट्रंप ने कहा, और दोहराया, 'अगर हमें वापस जाना पड़ा, तो हम तैयार हैं और जाने के लिए तैयार हैं.'
इन्हीं डिप्लोमैटिक बातों को आगे बढ़ाते हुए ट्रंप ने रविवार को कहा कि ईरान के खिलाफ नए मिलिट्री हमले बहुत कम संभावना वाले हैं, बशर्ते चल रही बातचीत आगे बढ़ती रहे, हालांकि उन्होंने आगे सैन्य कार्रवाई की संभावना को पूरी तरह से खारिज नहीं किया.
सीएनएन के साथ एक टेलीफोन इंटरव्यू के दौरान ट्रंप ने कहा कि वाशिंगटन ने पहले ही तेहरान को करारा झटका दिया है, जिससे और मिलिट्री ऑपरेशन की जरूरत बहुत कम संभावना है. ईरान के न्यूक्लियर इरादों और होर्मुज स्ट्रेट को खोलने के बारे में बात करते हुए ट्रंप ने कहा, 'यह इस बात पर निर्भर करता है कि वे एक बहुत मजबूत एग्रीमेंट पर साइन करते हैं या नहीं.'
अमेरिकी नेता ने यह भी कहा कि अमेरिकन फोर्स ने पूरे ईरान में जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर टारगेट का मैप बना लिया है, यह भी बताया कि पावर प्लांट और पुलों की पहचान कर ली गई है, और दावा किया कि अधिकारी एक घंटे में 38 पुलों को नष्ट कर सकते हैं. ट्रंप ने दोहराया, ज़्यादातर इसकी जरूरत नहीं होगी. वे बहुत बुरी तरह से डील करना चाहते हैं.'
कतर ने वॉशिंगटन और तेहरान के बीच एक बिचौलिए के तौर पर एक ज़रूरी भूमिका निभाई है, डिप्लोमैटिक प्रस्ताव पास किए हैं और ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम और चल रहे संघर्ष को खत्म करने के लिए ज़रूरी शर्तों के बारे में कमियों को पूरा करने की कोशिश की है.
ईरान पर अमेरिका-इजराइल के संयुक्त हमलों की शुरुआती लहर के आठ महीने से ज़्यादा समय बाद भी, प्रेसिडेंट ट्रंप युद्ध को सुलझाने के अपने रुख के बारे में साफ संकेत नहीं दे रहे हैं. इस बीच वॉशिंगटन और तेहरान के बीच गतिरोध बना हुआ है, और फॉर्मल डिप्लोमैटिक कोशिशों में बहुत कम तरक्की हुई है.