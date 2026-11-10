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परमाणु हथियार बर्दाश्त नहीं, ईरान पर कोई मोल-भाव नहीं! कतर के पीएम से बातचीत के बाद ट्रंप की दोटूक

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ( AP )

By ANI 5 Min Read

वॉशिंगटन: कतर के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुलरहमान बिन जसीम अल थानी के साथ एक उच्च-स्तरी बातचीत के बाद, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की कि खाड़ी के अहम साथियों ने ऑपरेशन आयरन गेट के तहत ईरान के खिलाफ एक अभूतपूर्व जॉइंट जमीन और समुद्र नाकाबंदी का समर्थन किया है.

साथ ही कहा कि तेहरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकना पूरी तरह से अटल है. अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर ट्रंप ने कहा कि गल्फ पार्टनर्स इस बात पर एकमत हैं कि तेहरान को कभी भी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी हासिल नहीं करनी चाहिए. कतर के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुलरहमान बिन जसीम अल थानी के साथ मेरी बहुत अच्छी बातचीत हुई, जिसमें ईरान के बारे में बहुत चर्चा हुई.

सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कतर, सऊदी अरब, यूएई, बहरीन, कुवैत और अन्य, यथास्थिति पसंद करेंगे, दूसरे शब्दों में इतिहास में सबसे बड़ी नौसैनिक नाकाबंदी और नए ऑपरेशन आयरन गेट की निरंतरता. ट्रंप ने लिखा, 'सभी इस बात पर सहमत हैं कि ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं हो सकता- इस पर कोई बातचीत नहीं हो सकती!' यह चेतावनी देते हुए कि अगर इलाके के हालात बिगड़ते हैं तो अमेरिकी सेना लड़ाई के लिए पूरी तरह तैयार है, ट्रंप ने लड़ाई कम होने की उम्मीद जताई और दुश्मनी कम करने की दिशा में हो रही तरक्की के संकेत दिए. अगर पश्चिम एशिया में कोई बदलाव होता है, तो अमेरिका 'लॉक्ड एंड लोडेड' है और आगे बढ़ने के लिए तैयार है. लेकिन इस समय ऐसा होना बहुत मुश्किल लगता है. उन्होंने कहा, 'इजराइल और पूरा मिडिल ईस्ट ईरान के खतरे और धमकियों से सुरक्षित है.' वॉशिंगटन की स्ट्रेटेजिक प्राथमिकताओं पर जोर देते हुए राष्ट्रपति ने कहा, 'हम इस टकराव को खत्म करने की दिशा में सकारात्मक रफ़्तार देख रहे हैं, और यह पक्का करेंगे कि अमेरिका के हित हर समय सुरक्षित रहे. इस मिलिट्री लड़ाई के खत्म होने पर अमेरिकी लोग और दुनिया कहीं ज़्यादा सुरक्षित और सिक्योर हो जाएगी.' इसके तुरंत बाद मीडिया से बात करते हुए ट्रंप ने तेहरान के इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर को हुए गंभीर ऑपरेशनल नुकसान पर जोर दिया. उन्होंने दावा किया कि हाल के मिलिट्री हमलों ने ईरान के प्रोडक्शन सिस्टम को काफी कमजोर कर दिया है, जिससे तेहरान के डिप्लोमैटिक रवैये में एक साफ बदलाव आया है. उनकी (ईरान की) निर्माण करने की क्षमता कम हो गई है. यह असल में लगभग 85 फीसदी खत्म हो गई है. वे हमसे बात कर रहे हैं. वे बहुत प्यार से बात कर रहे हैं, और हम देखेंगे कि क्या होता है, लेकिन इस बात का अच्छा चांस है कि यह खत्म हो सकता है.