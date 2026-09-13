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यमन के ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों का सऊदी अरब पर फिर से हमले का दावा

काहिरा : यमन के ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों ने रविवार रात पड़ोसी देश सऊदी अरब पर फिर से हमले करने का दावा किया. हाल के दिनों में हूतियों ने एक महत्वपूर्ण बंदरगाह शहर और बाब अल-मंदेब जलडमरूमध्य में एक द्वीप पर कब्जा कर लिया है. बाब अल-मंदेब जलडमरूमध्य होर्मुज जलडमरूमध्य के विकल्प के रूप में एक महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग है. हूतियों की इस बढ़त से बाजारों में चिंता बढ़ गई है और यमन के आम नागरिकों को डर है कि देश फिर से विनाशकारी गृहयुद्ध की ओर लौट सकता है.

रात में हूतियों ने सऊदी अरब पर मिसाइलों और ड्रोन से और हमले करने का दावा किया. सऊदी अरब यमन की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त सरकार का समर्थन करता है, जो हूतियों के खिलाफ लड़ रही है.

हूती सैन्य प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल याह्या सरी ने एक बयान में दावा किया कि उन्होंने सऊदी अरब के नजरान क्षेत्र के शरूराह प्रांत में एक सैन्य अड्डे को निशाना बनाया. उन्होंने इसका कोई सबूत नहीं दिया और यह भी नहीं बताया कि हमला कब हुआ.

सऊदी नागरिक सुरक्षा विभाग ने रात में बताया कि यमन की सीमा के पास लाल सागर के किनारे अल-तव्वाल गवर्नरेट में एक मिसाइल प्रोजेक्टाइल गिरा, जिसके कारण दो लोग घायल हुए और एक मस्जिद तथा कई अन्य इमारतों को नुकसान पहुंचा.

बयान में इसके लिए हूतियों को जिम्मेदार ठहराया गया और यह भी कहा गया कि शरूराह प्रांत में सायरन बजाए गए, लेकिन किसी के हताहत होने या नुकसान की सूचना नहीं मिली. रविवार को सऊदी अरब की ओर से हूतियों को निशाना बनाकर किए गए हमले के बारे में कोई बयान नहीं आया. हूती हाल ही में घोषित नाकाबंदी के तहत सऊदी तेल के बुनियादी ढांचे और जहाजों पर हमले कर रहे हैं.