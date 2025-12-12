ETV Bharat / international

ईरान ने नोबेल शांति पुरस्कार विजेता नरगिस मोहम्मदी को गिरफ्तार किया, समर्थकों का दावा

ईरान ने नोबेल शांति पुरस्कार विजेता नरगिस मोहम्मदी को गिरफ्तार किया ( AP (फाइल फोटो) )

तेहरान: ईरान ने नोबेल शांति पुरस्कार विजेता नरगिस मोहम्मदी को गिरफ्तार कर लिया है, उनके समर्थकों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी. उनके नाम पर बने एक फाउंडेशन ने कहा कि नरगिस को हाल ही में विवादित हालात में मृत पाए गए एक मानवाधिकार वकील के स्मारक पर हिरासत में लिया गया था. हालांकि, 53 साल की नरगिस मोहम्मदी को हिरासत में लेने पर ईरान की तरफ से तुरंत कोई कमेंट नहीं आया. फिलहाल यह भी साफ नहीं है कि अधिकारी उन्हें बाकी सजा काटने के लिए तुरंत जेल वापस भेजेंगे या नहीं. उनके समर्थकों ने शुक्रवार को बताया कि उन्हें "आज सुबह सिक्योरिटी और पुलिस फोर्स ने हिंसक तरीके से हिरासत में लिया था." उन्होंने कहा कि दूसरे एक्टिविस्ट को भी गिरफ्तार किया गया है. एक बयान में कहा गया, "नरगिस फाउंडेशन उन सभी हिरासत में लिए गए लोगों की तुरंत और बिना शर्त रिहाई की मांग कर रहा है, जो मृतक वकील को श्रद्धांजलि देने और एकजुटता दिखाने के लिए एक समारोह में शामिल हो रहे थे.उनकी गिरफ्तारी बुनियादी आजादी का गंभीर उल्लंघन है." प्रोपेगैंडा के आरोप में सजा

हालांकि, मोहम्मदी के समर्थकों ने चेतावनी दी थी कि दिसंबर 2024 में मेडिकल दिक्कतों की वजह से फर्लो मिलने के बाद मोहम्मदी को वापस जेल में डाले जाने का खतरा है. बता दें कि मोहम्मदी देश की सुरक्षा के खिलाफ मिलीभगत और ईरान सरकार के खिलाफ प्रोपेगैंडा के आरोप में 13 साल और नौ महीने की सजा काट रही थी.