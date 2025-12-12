ईरान ने नोबेल शांति पुरस्कार विजेता नरगिस मोहम्मदी को गिरफ्तार किया, समर्थकों का दावा
ईरान ने नोबेल शांति पुरस्कार विजेता नरगिस मोहम्मदी और एक अन्य एक्टिविस्ट को गिरफ्तार कर लिया है.
Published : December 12, 2025 at 9:33 PM IST
तेहरान: ईरान ने नोबेल शांति पुरस्कार विजेता नरगिस मोहम्मदी को गिरफ्तार कर लिया है, उनके समर्थकों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी. उनके नाम पर बने एक फाउंडेशन ने कहा कि नरगिस को हाल ही में विवादित हालात में मृत पाए गए एक मानवाधिकार वकील के स्मारक पर हिरासत में लिया गया था. हालांकि, 53 साल की नरगिस मोहम्मदी को हिरासत में लेने पर ईरान की तरफ से तुरंत कोई कमेंट नहीं आया.
फिलहाल यह भी साफ नहीं है कि अधिकारी उन्हें बाकी सजा काटने के लिए तुरंत जेल वापस भेजेंगे या नहीं. उनके समर्थकों ने शुक्रवार को बताया कि उन्हें "आज सुबह सिक्योरिटी और पुलिस फोर्स ने हिंसक तरीके से हिरासत में लिया था." उन्होंने कहा कि दूसरे एक्टिविस्ट को भी गिरफ्तार किया गया है.
एक बयान में कहा गया, "नरगिस फाउंडेशन उन सभी हिरासत में लिए गए लोगों की तुरंत और बिना शर्त रिहाई की मांग कर रहा है, जो मृतक वकील को श्रद्धांजलि देने और एकजुटता दिखाने के लिए एक समारोह में शामिल हो रहे थे.उनकी गिरफ्तारी बुनियादी आजादी का गंभीर उल्लंघन है."
प्रोपेगैंडा के आरोप में सजा
हालांकि, मोहम्मदी के समर्थकों ने चेतावनी दी थी कि दिसंबर 2024 में मेडिकल दिक्कतों की वजह से फर्लो मिलने के बाद मोहम्मदी को वापस जेल में डाले जाने का खतरा है. बता दें कि मोहम्मदी देश की सुरक्षा के खिलाफ मिलीभगत और ईरान सरकार के खिलाफ प्रोपेगैंडा के आरोप में 13 साल और नौ महीने की सजा काट रही थी.
महसा अमिनी की मौत से शुरू हुए प्रदर्शन का समर्थन किया
उन्होंने 2022 में महसा अमिनी की मौत से शुरू हुए देशव्यापी प्रोटेस्ट का भी समर्थन किया था, जिसमें महिलाओं ने हिजाब न पहनकर सरकार का खुलेआम विरोध किया था. मोहम्मदी के सपोर्टर्स का कहना है कि 2022 में इमरजेंसी सर्जरी से पहले जेल में रहने के दौरान उन्हें कई हार्ट अटैक आए थे. 2024 के आखिर में उनके वकील ने बताया कि डॉक्टरों को हड्डी में एक घाव मिला था, जिसके बारे में उन्हें डर था कि वह कैंसर वाला हो सकता है.
फ्री नार्जेस कोएलिशन ने फरवरी 2025 के आखिर में कहा, "मोहम्मदी के डॉक्टरों ने हाल ही में उनकी मेडिकल लीव को कम से कम छह महीने और बढ़ाने की सलाह दी है ताकि वे पूरी तरह से और रेगुलर मेडिकल जांच कर सकें, जिसमें नवंबर में उनके पैर से हटाए गए हड्डी के घाव की मॉनिटरिंग, सर्जरी से ठीक होने के लिए फिजियोथेरेपी सेशन और खास कार्डियक केयर शामिल है."
"मोहम्मदी की हेल्थ की देखरेख कर रही मेडिकल टीम ने चेतावनी दी है कि जेल में उनकी वापसी, खासकर हिरासत के तनावपूर्ण हालात में और बिना सही मेडिकल सुविधाओं के, उनकी सेहत को बहुत खराब कर सकती है."
