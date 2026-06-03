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अयातुल्ला अली खामेनेई मौत के 3 महीने बाद होंगे सुपुर्द-ए-खाक, कई शहरों से गुजरेगी अंतिम यात्रा

तेहरान: ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई को आज बुधवार को सुपुर्द-ए-खाक किया जाएगा. खामेनेई की मौत तीन महीने पहले 28 फरवरी को हुई थी. 3 महीने से ज्यादा का समय बीत जाने के बाद आज अंतिम संस्कार किया जाएगा. ईरान सरकार की तरफ से जारी बयान के मुताबिक खामेनेई के जनाजे के लिए पूरे देश में तीन दिनों के राजकीय शोक की घोषणा की गई है. इसके साथ-साथ सार्वजनिक अंतिम संस्कार की भी बात कही गई है.

तेहरान के डिप्टी मेयर मोहम्मद अमीन तवाकोली-जादेह ने कई शहरों में होने वाले यादगार कार्यक्रमों के लिए प्रशासन के इंतजाम के बारे में बताया. उन्होंने कहा कि यादगार जुलूस कई बड़े शहरी सेंटर्स में होंगे, जिसमें राजधानी तेहरान के साथ-साथ कोम और मशहद के धार्मिक सेंटर्स भी शामिल हैं. ईरान के सरकारी ब्रॉडकास्टर IRIB से बात करते हुए, तवाकोली-जादेह ने बताया कि खामेनेई की अंतिम यात्रा देश के कई बड़े शहरों से होकर निकलेगी.

अधिकारी के अनुसार, खामेनेई के अंतिम संस्कार का बड़ा कार्यक्रम ईरान की राजधानी तेहरान में होगा. उन्होंने बताया कि सिर्फ तेहरान में ही मुख्य कार्यक्रम 24 घंटे तक चलेगा. म्युनिसिपल अधिकारी अभी राजधानी में होने वाले इस कार्यक्रम के दौरान 2 करोड़ लोगों की भारी भीड़ को व्यवस्थित करने की तैयारी कर रहे हैं. यह औपचारिक घोषणा मौत के कई महीनों बाद हुई है. जबकि पारंपरिक इस्लामी परंपराओं के अनुसार आम तौर पर मौत के कुछ दिनों के अंदर दफनाने की रस्में की जानी चाहिए.

बता दें, खामेनेई 28 फरवरी को अपने घर पर हुए हमले में मारे गए थे, और अधिकारियों ने मार्च की शुरुआत में घोषणा की थी कि अंतिम संस्कार तुरंत नहीं किया जाएगा क्योंकि इसमें शामिल होने वाली भारी भीड़ को संभालने में दिक्कतें आ सकती हैं. ईरान के एक और सरकारी मीडिया आउटलेट IRNA ने बताया कि सरकारी अंतिम संस्कार की रस्में जून के बीच में होने वाली हैं, हालांकि सही तारीखें और खास समय का अभी तक आधिकारिक ऐलान नहीं किया गया है.

खामेनेई 86 साल के थे जब उन्हें उनके घर के अंदर बने ऑफिस में मार दिया गया. उनकी मौत के साथ ही ईरान के सुप्रीम लीडर के तौर पर उनका तीन दशक से ज्यादा का राज खत्म हो गया, इस पद ने उन्हें देश का सबसे ताकतवर राजनीतिक और धार्मिक व्यक्ति बना दिया था. घटना के समय तेहरान से मिली रिपोर्ट्स में बताया गया कि वहां के लोगों में अलग-अलग रिएक्शन थे. उनकी मौत की खबर के बाद शहर के अलग-अलग हिस्सों में दुख और जश्न के अलग-अलग नजारे दिखे.