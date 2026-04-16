ईरान-पाकिस्तान आज अमेरिका के साथ हुए संदेशों के आदान-प्रदान पर चर्चा के लिए मिलेंगे: ईरानी मीडिया
'इस्लामाबाद वार्ता' के बेनतीजा रहने के बाद अमेरिका-ईरान के बीच रुकी हुई बातचीत को फिर से शुरू करने के लिए कोशिशें तेज हो गई है.
By ANI
Published : April 16, 2026 at 10:50 AM IST
तेहरान: ईरानी सरकारी मीडिया 'तसनीम न्यूज एजेंसी' के अनुसार ईरानी अधिकारी और पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर गुरुवार को राजधानी में बातचीत करेंगे. इस बातचीत का मकसद उन संदेशों पर चर्चा करना है, जिनका आदान-प्रदान 12 अप्रैल को इस्लामाबाद में बातचीत टूट जाने के बाद से ईरान और अमेरिका के बीच हुआ.
तसनीम के अनुसार यह साफ नहीं है कि गुरुवार को मुनीर की मुलाकात अराघची (ईरानी विदेश मंत्री) से ही होगी या नहीं. इससे पहले बुधवार (स्थानीय समय) को ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने तेहरान में पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर का स्वागत किया. उन्होंने बातचीत को आगे बढ़ाने में पाकिस्तान की भूमिका की सराहना की और पश्चिम एशिया में तनाव के बीच क्षेत्रीय शांति और स्थिरता के प्रति दोनों देशों की साझा प्रतिबद्धता पर जोर दिया.
Delighted to welcome Field Marshal Munir to Iran.— Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) April 15, 2026
Expressed gratitude for Pakistan's gracious hosting of dialogue, emphasizing that it reflects our deep and great bilateral relationship. Our commitment to promoting peace and stability in the region remains strong—and shared. pic.twitter.com/e74lm6hL8r
एक्स पर एक पोस्ट में अराघची ने कहा, 'ईरान में फ़ील्ड मार्शल मुनीर का स्वागत करके मुझे बहुत खुशी हुई. बातचीत की मेजबानी करने के लिए मैंने पाकिस्तान का आभार व्यक्त किया, और इस बात पर जोर दिया कि यह हमारे गहरे और बेहतरीन द्विपक्षीय संबंधों को दर्शाता है. इस क्षेत्र में शांति और स्थिरता को बढ़ावा देने के प्रति हमारी प्रतिबद्धता मजबूत है और यह दोनों देशों की साझा प्रतिबद्धता है.'
यह दौरा एक अहम मोड़ पर हो रहा है, क्योंकि 'इस्लामाबाद वार्ता' के बेनतीजा रहने के बाद अमेरिका और ईरान के बीच रुकी हुई बातचीत को फिर से शुरू करने के लिए कूटनीतिक कोशिशें तेज हो गई है. कूटनीतिक सूत्रों के मुताबिक मुनीर, पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी के साथ, तेहरान में हैं और वाशिंगटन से एक नया संदेश लेकर आए हैं. इस संदेश का मकसद उच्च-स्तरीय बातचीत के संभावित दूसरे दौर के लिए एक रूपरेखा तैयार करना है.
इस उच्च-स्तरीय बातचीत को गतिरोध तोड़ने की आखिरी कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है. इससे पहले अमेरिका और ईरान के अधिकारियों के बीच हुई बातचीत से कोई ठोस नतीजा नहीं निकला था, खासकर तेहरान के परमाणु कार्यक्रम और अन्य 'रेड लाइन' (अति-संवेदनशील) मुद्दों पर.
यह कूटनीतिक पहल दो हफ्ते की नाज़ुक युद्धविराम और बढ़ते क्षेत्रीय तनाव के बीच हो रही है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दिया है कि वह युद्धविराम को आगे बढ़ाने पर विचार नहीं कर रहे हैं, फिर भी बातचीत के जरिए समाधान निकालना ही उनका पसंदीदा विकल्प बना हुआ है.
हाल की टिप्पणियों में उन्होंने संभावित प्रगति को लेकर आशा व्यक्त की और सुझाव दिया कि कुछ ही दिनों के भीतर घटनाक्रम सामने आ सकते हैं. शुरुआती चर्चाओं से सीधे बातचीत के दूसरे दौर की संभावना सामने आई है, जिसमें इस्लामाबाद को संभावित स्थल के तौर पर देखा जा रहा है.
अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस, विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और सलाहकार जेरेड कुशनर सहित वरिष्ठ अधिकारियों के साथ, बातचीत के अगले चरण में अहम भूमिका निभाने की उम्मीद है.