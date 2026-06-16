ईरान के साथ MoU पर हस्ताक्षर के बाद ट्रंप ने कहा, तेहरान परमाणु हथियार न बनाने पर सहमत
इजराइली पीएम नेतन्याहू ने ऐलान किया कि ईरान को किसी भी समझौते के बावजूद कभी भी परमाणु हथियार हासिल करने की इजाजत नहीं दी जाएगी.
By ANI
Published : June 16, 2026 at 7:56 AM IST
वॉशिंगटन: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार (लोकल टाइम) को कहा कि ईरान कभी भी परमाणु हथियार नहीं रखने पर सहमत हो गया है. साथ ही उन्होंने उन खबरों को फेक न्यूज बताया कि वॉशिंगटन नए घोषित शांति समझौते के तहत तेहरान को 300 अमेरिकी मिलियन डॉलर देगा.
ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में ट्रंप ने अपने प्रशासन की बात दोहराई कि ईरान के साथ समझौता यह पक्का करेगा कि तेहरान परमाणु हथियार न बनाए. ट्रंप ने लिखा, 'ईरान ने कभी भी परमाणु हथियार न रखने पर सहमति जताई है!' उनकी यह बात अमेरिका और ईरान के बीच साइन किए गए समझौता ज्ञापन (MoU) को लेकर चल रही चर्चाओं के बीच आई है.
ये भविष्य में जुड़ाव के लिए एक फ्रेमवर्क बनाता है और बैन में राहत को तेहरान के न्यूक्लियर वेरिफिकेशन उपायों और रीजनल सिक्योरिटी कमिटमेंट्स के पालन से जोड़ता है. राष्ट्रपति की बात का समर्थन करते हुए अमेरिका के उप राष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा कि ट्रंप की डिप्लोमैटिक कोशिशों के एक बार फिर नतीजे मिले हैं. यह पक्का किया है कि ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकना समझौते का मुख्य उद्देश्य बना हुआ है.
एक्स पर शेयर किए गए एक वीडियो मैसेज में वेंस ने कहा, 'प्रेसिडेंट पहले दिन से ही साफ रहे हैं. ईरान के पास कभी न्यूक्लियर वेपन नहीं होगा. एक बार फिर प्रेसिडेंट ट्रंप की शांति बनाने की कोशिशें अमेरिकी लोगों के लिए कामयाब रही है, भले ही अमेरिका और प्रेसिडेंट ट्रंप से नफरत करने वाले लोगों ने इसे रोकने की अनगिनत कोशिशें की हों.'
नेतन्याहू का ऐलान-ईरान को कभी भी परमाणु हथियार हासिल करने की इजाजत नहीं दी जाएगी
इससे पहले इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी ऐलान किया कि ईरान को किसी भी समझौते के बावजूद कभी भी परमाणु हथियार हासिल करने की इजाजत नहीं दी जाएगी. नेतन्याहू ने कहा, 'दशकों से मैं ईरान की न्यूक्लियर हथियार बनाने की कोशिशों का विरोध कर रहा हूँ. मैं इसे अपनी जिंदगी का मिशन कह सकता हूँ. मैंने अब तक इसे बनाए रखा है, और मैं भविष्य में भी इसे बनाए रखूँगा.' उन्होंने आगे कहा, 'डील हो या न हो, ईरान के पास न्यूक्लियर हथियार नहीं होंगे. आज नहीं, और कल भी नहीं. जब तक मैं इजराइल का प्राइम मिनिस्टर हूँ, ऐसा नहीं होगा.'
अमेरिकी प्रशासन के सीनियर अधिकारियों के मुताबिक ट्रंप और वेंस के साइन किए गए समझौता ज्ञापन से वॉशिंगटन और तेहरान के बीच भविष्य की बातचीत और द्विपक्षीय रिश्तों के लिए एक ढांचा बनता है. अधिकारियों ने कहा कि यह समझौता परफॉर्मेंस-बेस्ड मॉडल पर काम करता है, जिसके तहत न्यूक्लियर इंस्पेक्शन, वेरिफिकेशन के तरीकों और रीजनल एक्सट्रीमिज़्म को सपोर्ट करने के खिलाफ कमिटमेंट पर ईरान का सहयोग, प्रतिबंध में राहत और इकोनॉमिक एंगेजमेंट की हद तय करेगा.
प्रशासन के अधिकारियों ने कहा, 'ईरानी अपने परमाणु कार्यक्रम पर हमारे साथ जितना ज़्यादा काम करने को तैयार होंगे, यह वेरिफाई करने के लिए कि वे न्यूक्लियर वेपन नहीं बना रहे हैं, इस क्षेत्र में कट्टरवाद और आतंकवाद को फंडिंग नहीं कर रहे हैं, उतना ही ज़्यादा उनका प्रतिबंध में राहत और दूसरे आर्थिक तरीकों के जरिए वैश्विक अर्थव्यवस्था में स्वागत किया जाएगा.'
उप राष्ट्रपति वेंस ने पहले कहा था कि बैन में राहत तभी मिलेगी जब ईरान एनरिच्ड यूरेनियम के स्टॉक को खत्म करने के लिए वेरिफाइड कदम उठाएगा और एक मजबूत इंस्पेक्शन सिस्टम को स्वीकार करेगा. इस हफ्ते के आखिर में जिनेवा में इस एग्रीमेंट पर ऑफिशियली साइन होने की उम्मीद है. इसमें स्विट्जरलैंड में अमेरिका, ईरान, पाकिस्तान और कतर के साथ मिलकर काम करेगा. ट्रंप ने इस समझौते को बहुत पावरफुल डॉक्यूमेंट बताया है और इशारा किया है कि साइनिंग सेरेमनी के बाद इसे सार्वजनिक किया जाएगा.