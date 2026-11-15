अब 'ब्रिटिश नागरिक' हुए पूर्व IPL चेयरमैन ललित मोदी, ऑक्सफोर्ड यूनियन में किया बड़ा ऐलान
ललित मोदी पर कथित वित्तीय अनियमितताओं के आरोप लगे थे जिसके बाद वे भारत छोड़कर चले गए थे.
By ANI
Published : November 15, 2026 at 8:55 AM IST
लंदन: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के फाउंडर ललित मोदी ने शनिवार को घोषणा की कि उन्होंने 15 सितंबर, 2026 को आधिकारिक तौर पर ब्रिटिश नागरिकता ले ली है. इसे अपनी जिंदगी का एक बहुत ही पर्सनल और गर्व वाला पड़ाव बताया.
14 नवंबर को मशहूर ऑक्सफ़ोर्ड यूनियन में ललित मोदी ने यह खबर शेयर करते हुए बताया कि उन्होंने एक खास सिटिजनशिप सेरेमनी में अपने परिवार और दोस्तों के साथ यह मौका मनाया. उन्होंने कहा कि ब्रिटेन कई सालों से उनका घर रहा है और उन्होंने देश के लोगों, संस्थानों, परंपराओं और मूल्यों के लिए अपनी तारीफ जाहिर की.
🇬🇧 A PROUD MOMENT. A NEW CHAPTER. Today, 14 November 2026, I had the honour of addressing the Oxford Union, where I publicly shared a very special and personal milestone. I AM PROUD TO BE A BRITISH CITIZEN. 🇬🇧 On 15 September 2026, surrounded by family and friends, I celebrated my British citizenship at a ceremony that will always hold a special place in my heart. The United Kingdom has been my home for many years. It is a country I have come to admire and appreciate deeply — its people, institutions, traditions and values. Becoming British is a privilege and a responsibility that I embrace with pride, gratitude and a genuine sense of belonging. My life’s journey has been shaped by different cultures and experiences, and I look forward to continuing to contribute positively to the country I proudly call home. Thank you to my family, friends and everyone who has been part of this journey, and to the Oxford Union for providing such a memorable occasion to share this news. A new chapter, with much to look forward to. And on His Majesty King Charles III’s birthday, a particularly special day to share this moment. God Save the King! 🇬🇧👑 Lalit Modi Founder IPL #BritishCitizen #OxfordUnion #UnitedKingdom #GodSaveTheKing— Lalit Kumar Modi (@LalitKModi) November 14, 2026
ललित मोदी ने यह भी बताया कि ब्रिटिश नागरिक बनना सिर्फ एक खास मौका नहीं था, बल्कि एक जिम्मेदारी थी जिसे उन्होंने गर्व, शुक्रगुजारी और अपनेपन की भावना के साथ अपनाया. 'एक गर्व का पल. एक नया चैप्टर. आज, 14 नवंबर 2026 को मुझे ऑक्सफ़ोर्ड यूनियन को संबोधित करने का सम्मान मिला, जहाँ मैंने सबके सामने एक बहुत ही खास और पर्सनल माइलस्टोन शेयर किया.
मुझे ब्रिटिश नागरिक होने पर गर्व है. 15 सितंबर 2026 को परिवार और दोस्तों के साथ, मैंने एक ऐसे समारोह में अपनी ब्रिटिश नागरिकता का जश्न मनाया जो हमेशा मेरे दिल में एक खास जगह रखेगा. ललित मोदी ने एक एक्स पोस्ट में लिखा, 'ब्रिटेन कई सालों से मेरा घर रहा है.
यह एक ऐसा देश है जिसकी मैं बहुत तारीफ करता हूँ और इसकी बहुत कद्र करता हूँ. इसके लोग, संस्थाएं, परंपराएं और मूल्य. ब्रिटिश बनना एक खास मौका और जिम्मेदारी है जिसे मैं गर्व, शुक्रगुजारी और अपनेपन की सच्ची भावना के साथ अपनाता हूं.'
अलग-अलग कल्चर और अनुभवों के अपने सफर के बारे में बताते हुए उन्होंने उस देश में पॉजिटिव योगदान देते रहने की इच्छा जताई, जिसे वे अब गर्व से अपना घर कहते हैं. उन्होंने इस यादगार मौके का हिस्सा बनने के लिए अपने परिवार, दोस्तों और ऑक्सफ़ोर्ड यूनियन को धन्यवाद दिया. ललित मोदी ने यह भी कहा कि किंग चार्ल्स III के जन्मदिन के मौके पर यह घोषणा शेयर करने से यह पल खास बन गया, और उन्होंने कहा, 'गॉड सेव द किंग!'
'मेरी जिंदगी का सफर अलग-अलग कल्चर और अनुभवों से बना है, और मैं उस देश में अच्छा योगदान देना जारी रखना चाहता हूँ जिसे मैं गर्व से अपना घर कहता हूँ. मेरे परिवार, दोस्तों और इस सफर का हिस्सा रहे सभी लोगों का धन्यवाद, और ऑक्सफ़ोर्ड यूनियन का भी धन्यवाद जिन्होंने यह खबर शेयर करने के लिए इतना यादगार मौका दिया.
उन्होंने कहा, 'एक नया चैप्टर, जिसमें आगे देखने के लिए बहुत कुछ है और हिज मैजेस्टी किंग चार्ल्स III के जन्मदिन पर इस पल को शेयर करने के लिए एक खास दिन है. ललित मोदी फाउंडर आईपीएल.'