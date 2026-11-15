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अब 'ब्रिटिश नागरिक' हुए पूर्व IPL चेयरमैन ललित मोदी, ऑक्सफोर्ड यूनियन में किया बड़ा ऐलान

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के फाउंडर ललित मोदी ( AFP )

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लंदन: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के फाउंडर ललित मोदी ने शनिवार को घोषणा की कि उन्होंने 15 सितंबर, 2026 को आधिकारिक तौर पर ब्रिटिश नागरिकता ले ली है. इसे अपनी जिंदगी का एक बहुत ही पर्सनल और गर्व वाला पड़ाव बताया.

14 नवंबर को मशहूर ऑक्सफ़ोर्ड यूनियन में ललित मोदी ने यह खबर शेयर करते हुए बताया कि उन्होंने एक खास सिटिजनशिप सेरेमनी में अपने परिवार और दोस्तों के साथ यह मौका मनाया. उन्होंने कहा कि ब्रिटेन कई सालों से उनका घर रहा है और उन्होंने देश के लोगों, संस्थानों, परंपराओं और मूल्यों के लिए अपनी तारीफ जाहिर की.

ललित मोदी ने यह भी बताया कि ब्रिटिश नागरिक बनना सिर्फ एक खास मौका नहीं था, बल्कि एक जिम्मेदारी थी जिसे उन्होंने गर्व, शुक्रगुजारी और अपनेपन की भावना के साथ अपनाया. 'एक गर्व का पल. एक नया चैप्टर. आज, 14 नवंबर 2026 को मुझे ऑक्सफ़ोर्ड यूनियन को संबोधित करने का सम्मान मिला, जहाँ मैंने सबके सामने एक बहुत ही खास और पर्सनल माइलस्टोन शेयर किया. मुझे ब्रिटिश नागरिक होने पर गर्व है. 15 सितंबर 2026 को परिवार और दोस्तों के साथ, मैंने एक ऐसे समारोह में अपनी ब्रिटिश नागरिकता का जश्न मनाया जो हमेशा मेरे दिल में एक खास जगह रखेगा. ललित मोदी ने एक एक्स पोस्ट में लिखा, 'ब्रिटेन कई सालों से मेरा घर रहा है.