दक्षिणी मेक्सिको में इंटरओशनिक ट्रेन हादसे में 13 लोगों की मौत और दर्जनों घायल
मेक्सिको की प्रेसिडेंट क्लाउडिया ने नेवी सेक्रेटरी और ह्यूमन राइट्स के अंडरसेक्रेटरी को मौके पर जाकर परिवारों की मदद करने का निर्देश दिया.
Published : December 29, 2025 at 10:16 AM IST
मेक्सिको सिटी (मेक्सिको): अधिकारियों ने कहा कि दक्षिणी मेक्सिको में एक ट्रेन एक्सीडेंट में कम से कम 13 लोगों की मौत हो गई और दर्जनों लोग घायल हो गए, जिससे पैसिफिक ओशन को मेक्सिको की खाड़ी से जोड़ने वाली रेल लाइन पर ट्रैफिक रुक गया. ओक्साका और वेराक्रूज़ राज्यों को जोड़ने वाली इंटरओशनिक ट्रेन रविवार को निज़ांडा शहर के पास एक मोड़ से गुज़रते समय पटरी से उतर गई.
मैक्सिकन प्रेसिडेंट क्लाउडिया शीनबाम ने X पर पोस्ट किया, “मैक्सिकन नेवी ने मुझे बताया है कि, दुख की बात है कि इंटरओशनिक ट्रेन एक्सीडेंट में 13 लोगों की मौत हो गई है.” उन्होंने यह भी बताया कि 98 लोग घायल हैं, जिनमें से पांच की हालत गंभीर है.
Me informa la Secretaría de Marina que en el accidente del Tren Interoceánico lamentablemente fallecieron 13 personas; 98 están lesionadas, cinco de ellas de gravedad. Los heridos se encuentran en hospitales del IMSS en Matías Romero y Salina Cruz, así como de IMSS-Bienestar en…— Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) December 29, 2025
उन्होंने कहा कि उन्होंने नेवी के सेक्रेटरी और मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के ह्यूमन राइट्स के अंडरसेक्रेटरी को मौके पर जाकर परिवारों की पर्सनली मदद करने का निर्देश दिया है.
X संडे को एक मैसेज में, ओक्साका स्टेट के गवर्नर सॉलोमन जारा ने कहा कि घायलों की मदद के लिए कई सरकारी एजेंसियां एक्सीडेंट की जगह पर पहुंच गई हैं. अधिकारियों ने कहा कि एक्सीडेंट के समय ट्रेन में 241 पैसेंजर और नौ क्रू मेंबर थे.
Respecto del evento ferroviario de este día, informamos que los hospitales que están brindando atención a las personas afectadas son los siguientes:— Salomón Jara Cruz (@salomonj) December 29, 2025
Hasta el momento 11 pacientes se encuentran en el Hospital General de Ciudad Ixtepec; 22 pacientes en el Hospital General de…
इंटरओशनिक ट्रेन का उद्घाटन 2023 में उस समय के प्रेसिडेंट एंड्रेस मैनुअल लोपेज ओब्रेडोर ने किया था. यह रेल सर्विस दक्षिणी मैक्सिको में ट्रेन ट्रैवल को बढ़ावा देने और तेहुआंटेपेक के इस्थमस के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की एक बड़ी कोशिश का हिस्सा है, जो पैसिफिक ओशन और मैक्सिको की खाड़ी के बीच ज़मीन का एक पतला हिस्सा है.
मैक्सिकन सरकार इस्थमस को इंटरनेशनल ट्रेड के लिए एक स्ट्रेटेजिक कॉरिडोर में बदलने का प्लान बना रही है, जिसमें पोर्ट और रेल लाइनें होंगी जो अटलांटिक और पैसिफिक ओशन को जोड़ सकेंगी. इंटरओशनिक ट्रेन अभी पैसिफिक ओशन पर सलीना क्रूज़ पोर्ट से कोट्ज़ाकोलकोस तक चलती है, जो लगभग 180 मील (290 किलोमीटर) की दूरी तय करती है.
