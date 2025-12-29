ETV Bharat / international

दक्षिणी मेक्सिको में इंटरओशनिक ट्रेन हादसे में 13 लोगों की मौत और दर्जनों घायल

मैक्सिकन प्रेसिडेंट क्लाउडिया शीनबाम ने X पर पोस्ट किया, “मैक्सिकन नेवी ने मुझे बताया है कि, दुख की बात है कि इंटरओशनिक ट्रेन एक्सीडेंट में 13 लोगों की मौत हो गई है.” उन्होंने यह भी बताया कि 98 लोग घायल हैं, जिनमें से पांच की हालत गंभीर है.

मेक्सिको सिटी (मेक्सिको): अधिकारियों ने कहा कि दक्षिणी मेक्सिको में एक ट्रेन एक्सीडेंट में कम से कम 13 लोगों की मौत हो गई और दर्जनों लोग घायल हो गए, जिससे पैसिफिक ओशन को मेक्सिको की खाड़ी से जोड़ने वाली रेल लाइन पर ट्रैफिक रुक गया. ओक्साका और वेराक्रूज़ राज्यों को जोड़ने वाली इंटरओशनिक ट्रेन रविवार को निज़ांडा शहर के पास एक मोड़ से गुज़रते समय पटरी से उतर गई.

उन्होंने कहा कि उन्होंने नेवी के सेक्रेटरी और मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के ह्यूमन राइट्स के अंडरसेक्रेटरी को मौके पर जाकर परिवारों की पर्सनली मदद करने का निर्देश दिया है.

X संडे को एक मैसेज में, ओक्साका स्टेट के गवर्नर सॉलोमन जारा ने कहा कि घायलों की मदद के लिए कई सरकारी एजेंसियां ​​एक्सीडेंट की जगह पर पहुंच गई हैं. अधिकारियों ने कहा कि एक्सीडेंट के समय ट्रेन में 241 पैसेंजर और नौ क्रू मेंबर थे.

इंटरओशनिक ट्रेन का उद्घाटन 2023 में उस समय के प्रेसिडेंट एंड्रेस मैनुअल लोपेज ओब्रेडोर ने किया था. यह रेल सर्विस दक्षिणी मैक्सिको में ट्रेन ट्रैवल को बढ़ावा देने और तेहुआंटेपेक के इस्थमस के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की एक बड़ी कोशिश का हिस्सा है, जो पैसिफिक ओशन और मैक्सिको की खाड़ी के बीच ज़मीन का एक पतला हिस्सा है.

मैक्सिकन सरकार इस्थमस को इंटरनेशनल ट्रेड के लिए एक स्ट्रेटेजिक कॉरिडोर में बदलने का प्लान बना रही है, जिसमें पोर्ट और रेल लाइनें होंगी जो अटलांटिक और पैसिफिक ओशन को जोड़ सकेंगी. इंटरओशनिक ट्रेन अभी पैसिफिक ओशन पर सलीना क्रूज़ पोर्ट से कोट्ज़ाकोलकोस तक चलती है, जो लगभग 180 मील (290 किलोमीटर) की दूरी तय करती है.