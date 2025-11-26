ETV Bharat / international

ऑस्ट्रेलिया: इंटरनेट राइट्स ग्रुप ने 16 साल से कम उम्र के लोगों के सोशल मीडिया बैन को चुनौती दी

डिजिटल फ्रीडम प्रोजेक्ट ने ऑस्ट्रेलिया के हाईकोर्ट में सोशल मीडिया बैन को चुनौती देते हुए कहाकि ये बोलने की आजादी पर "गलत" हमला है.

स्मार्टफोन इस्तेमाल करते हुए एक टीनेजर की तस्वीर. (AP)
By AFP

Published : November 26, 2025 at 3:19 PM IST

सिडनी: एक इंटरनेट राइट्स ग्रुप ने बुधवार को दुनिया के पहले ऑस्ट्रेलियाई कानूनों को रोकने के लिए एक कानूनी चुनौती शुरू की, जो जल्द ही 16 साल से कम उम्र के लोगों को सोशल मीडिया से बैन कर देंगे.

ऑस्ट्रेलिया में 10 दिसंबर 2025 से, फेसबुक, इंस्टाग्राम और टिकटॉक जैसी कंपनियों को 16 साल से कम उम्र के सभी यूजर्स को हटाने के लिए मजबूर करेगा, नहीं तो भारी जुर्माना भरना पड़ेगा. डिजिटल फ्रीडम प्रोजेक्ट ने कहा कि उसने ऑस्ट्रेलिया के हाईकोर्ट में इन कानूनों को चुनौती दी है, और कहा है कि ये बोलने की आजादी पर "गलत" हमला हैं.

डिजिटल फ्रीडम प्रोजेक्ट ने एक बयान में कहा, "यह बैन युवाओं के पॉलिटिकल कम्युनिकेशन की आजादी के अधिकार पर सीधा हमला है." ग्रुप ने कहा कि उसने दो 15 साल के बच्चों के साथ मिलकर लाखों युवा ऑस्ट्रेलियाई लोगों को रिप्रेजेंट करने के लिए लीगल केस फाइल किया है, जो "मॉडर्न टाउन स्क्वॉयर" तक अपनी पहुंच खो देंगे. उन वादी में से एक, नोआ जोन्स ने कहा, "हम असली डिजिटल नेटिव हैं और हम अपनी डिजिटल दुनिया में पढ़े-लिखे, मजबूत और समझदार बने रहना चाहते हैं."

"हम एक आलसी सरकार से निराश हैं, जो बच्चों को सोशल मीडिया पर सुरक्षित रहने में मदद करने वाले प्रोग्राम में इन्वेस्ट करने के बजाय 16 साल से कम उम्र के बच्चों पर पूरी तरह बैन लगाती है." इस बात में गहरी दिलचस्पी है कि क्या ऑस्ट्रेलिया के बड़े बैन काम कर पाएंगे, क्योंकि दुनिया भर के रेगुलेटर सोशल मीडिया के खतरों से जूझ रहे हैं. ऑस्ट्रेलिया की कम्युनिकेशन मिनिस्टर अनिका वेल्स ने कहा कि सरकार पीछे नहीं हटेगी.

धमकियां और डराना-धमकाना: वेल्स ने बुधवार को पार्लियामेंट में कहा, "हम धमकियों से नहीं डरेंगे." "हम कानूनी चुनौतियों से नहीं डरेंगे. हम बड़ी टेक कंपनियों से नहीं डरेंगे." इसका लाखों किशोरों पर असर पड़ने की उम्मीद है, अकेले इंस्टाग्राम के 13 से 15 साल के लगभग 350,000 ऑस्ट्रेलियाई यूजर्स की रिपोर्ट है. फेसबुक की पेरेंट कंपनी मेटा ने अकाउंट बनाने के समय दी गई, उम्र जैसी जानकारी के आधार पर उन्हें डीएक्टिवेट करना शुरू कर दिया है.

फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट और टिकटॉक इस बैन के दायरे में हैं. साथ ही स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म किक और ट्विच भी. रोब्लॉक्स, पिंटरेस्ट और व्हॉट्सएप जैसे दूसरे पॉपुलर ऐप और वेबसाइट अभी इससे बाहर हैं, लेकिन लिस्ट अभी रिव्यू में है. सोशल मीडिया कंपनियों ने पहले कानूनों को "अस्पष्ट", "समस्या वाला" और "जल्दबाजी में बनाया गया" बताया है.

ऑस्ट्रेलियाई सरकार मानती है कि बैन शुरू में बिल्कुल भी सही नहीं होगा, और कुछ कम उम्र के यूजर्स को दिक्कतें हल होने पर छूट मिलेगी. लेकिन अगर प्लेटफॉर्म पालन करने के लिए "उचित कदम" नहीं उठाते हैं तो उन पर $32 मिलियन का जुर्माना लग सकता है. कागजों पर, यह बैन दुनिया के सबसे सख्त बैन में से एक है. लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स को चिंता है कि यह कानून सिर्फ सिम्बॉलिक होगा, क्योंकि ऑनलाइन एज वेरिफिकेशन को लागू करने और उसकी निगरानी करने में मुश्किल होगी.

