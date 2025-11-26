ETV Bharat / international

ऑस्ट्रेलिया: इंटरनेट राइट्स ग्रुप ने 16 साल से कम उम्र के लोगों के सोशल मीडिया बैन को चुनौती दी

स्मार्टफोन इस्तेमाल करते हुए एक टीनेजर की तस्वीर. ( AP )

By AFP 3 Min Read

सिडनी: एक इंटरनेट राइट्स ग्रुप ने बुधवार को दुनिया के पहले ऑस्ट्रेलियाई कानूनों को रोकने के लिए एक कानूनी चुनौती शुरू की, जो जल्द ही 16 साल से कम उम्र के लोगों को सोशल मीडिया से बैन कर देंगे. ऑस्ट्रेलिया में 10 दिसंबर 2025 से, फेसबुक, इंस्टाग्राम और टिकटॉक जैसी कंपनियों को 16 साल से कम उम्र के सभी यूजर्स को हटाने के लिए मजबूर करेगा, नहीं तो भारी जुर्माना भरना पड़ेगा. डिजिटल फ्रीडम प्रोजेक्ट ने कहा कि उसने ऑस्ट्रेलिया के हाईकोर्ट में इन कानूनों को चुनौती दी है, और कहा है कि ये बोलने की आजादी पर "गलत" हमला हैं. डिजिटल फ्रीडम प्रोजेक्ट ने एक बयान में कहा, "यह बैन युवाओं के पॉलिटिकल कम्युनिकेशन की आजादी के अधिकार पर सीधा हमला है." ग्रुप ने कहा कि उसने दो 15 साल के बच्चों के साथ मिलकर लाखों युवा ऑस्ट्रेलियाई लोगों को रिप्रेजेंट करने के लिए लीगल केस फाइल किया है, जो "मॉडर्न टाउन स्क्वॉयर" तक अपनी पहुंच खो देंगे. उन वादी में से एक, नोआ जोन्स ने कहा, "हम असली डिजिटल नेटिव हैं और हम अपनी डिजिटल दुनिया में पढ़े-लिखे, मजबूत और समझदार बने रहना चाहते हैं." "हम एक आलसी सरकार से निराश हैं, जो बच्चों को सोशल मीडिया पर सुरक्षित रहने में मदद करने वाले प्रोग्राम में इन्वेस्ट करने के बजाय 16 साल से कम उम्र के बच्चों पर पूरी तरह बैन लगाती है." इस बात में गहरी दिलचस्पी है कि क्या ऑस्ट्रेलिया के बड़े बैन काम कर पाएंगे, क्योंकि दुनिया भर के रेगुलेटर सोशल मीडिया के खतरों से जूझ रहे हैं. ऑस्ट्रेलिया की कम्युनिकेशन मिनिस्टर अनिका वेल्स ने कहा कि सरकार पीछे नहीं हटेगी.