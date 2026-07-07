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इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट बोले, मैं मोदी की करता हूं कॉपी'

इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट ( PTI )

जकार्ता : इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने मंगलवार को कहा कि भारतीय लोकतंत्र एक उल्लेखनीय उदाहरण है, जिससे इंडोनेशिया सीख लेता है, और बताया कि उनके डीएनए में भारतीय अंश मौजूद हैं. उन्होंने कहा कि उन्होंने पीएम मोदी के करियरा का अनुसरण किया है और इसे कई कार्यक्रमों में लागू भी किया है. उन्होंने ये बातें भारतीय प्रवासी समुदाय के सदस्यों को संबोधित करते हुए कहीं. राष्ट्रपति प्रबोवो ने याद किया कि कैसे वे 2025 में गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि थे और बताया कि कैसे राष्ट्रपति सुकर्णो 1950 में गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि थे. उन्होंने बताया कि भारत की राजकीय यात्रा से ठीक पहले उन्होंने जीन परीक्षण कराया और पाया कि उनके डीएनए में भारतीय अंश मौजूद हैं. उन्होंने कहा, "भारत की राजकीय यात्रा से ठीक पहले मैंने जीनोम अनुक्रमण परीक्षण कराया और मुझे पता चला कि मेरे डीएनए में भारतीय अंश मौजूद हैं." उनकी इस टिप्पणी पर भीड़ ने जोरदार तालियां बजाईं. हल्के-फुल्के अंदाज में उन्होंने आगे कहा, "जब भी मैं भारतीय संगीत सुनता हूं, मेरा शरीर थिरकने लगता है... आज राजकीय भोज में, मैं खुद को रोक नहीं पाया. मेरे मंत्री और सेनापति सभी नाचने-गाने के शौकीन हैं. शायद उनमें से अधिकांश में भारतीय डीएनए भी है... यह सच है. मेरे अधिकांश मंत्री भारतीय गाने बहुत अच्छे से गाते हैं." उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के साथ हुई मुलाकात का स्वागत करते हुए कहा, "हम दुनिया के दो सबसे बड़े लोकतंत्र हैं. यह आसान रास्ता नहीं है, लेकिन न्याय, आशा और समावेशिता के लिए यह सबसे अच्छी व्यवस्था है... हमें लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए विश्वास और संघर्ष करना चाहिए."