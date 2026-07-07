इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट बोले, मैं मोदी की करता हूं कॉपी'
इंडोनेशियाई राष्ट्रपति सुबियांतो ने जकार्ता में प्रवासी भारतीयों से कहा, मुझे भारतीय संगीत बहुत अच्छा लगता है.
Published : July 7, 2026 at 8:26 PM IST
जकार्ता : इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने मंगलवार को कहा कि भारतीय लोकतंत्र एक उल्लेखनीय उदाहरण है, जिससे इंडोनेशिया सीख लेता है, और बताया कि उनके डीएनए में भारतीय अंश मौजूद हैं. उन्होंने कहा कि उन्होंने पीएम मोदी के करियरा का अनुसरण किया है और इसे कई कार्यक्रमों में लागू भी किया है.
उन्होंने ये बातें भारतीय प्रवासी समुदाय के सदस्यों को संबोधित करते हुए कहीं. राष्ट्रपति प्रबोवो ने याद किया कि कैसे वे 2025 में गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि थे और बताया कि कैसे राष्ट्रपति सुकर्णो 1950 में गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि थे. उन्होंने बताया कि भारत की राजकीय यात्रा से ठीक पहले उन्होंने जीन परीक्षण कराया और पाया कि उनके डीएनए में भारतीय अंश मौजूद हैं. उन्होंने कहा, "भारत की राजकीय यात्रा से ठीक पहले मैंने जीनोम अनुक्रमण परीक्षण कराया और मुझे पता चला कि मेरे डीएनए में भारतीय अंश मौजूद हैं." उनकी इस टिप्पणी पर भीड़ ने जोरदार तालियां बजाईं.
हल्के-फुल्के अंदाज में उन्होंने आगे कहा, "जब भी मैं भारतीय संगीत सुनता हूं, मेरा शरीर थिरकने लगता है... आज राजकीय भोज में, मैं खुद को रोक नहीं पाया. मेरे मंत्री और सेनापति सभी नाचने-गाने के शौकीन हैं. शायद उनमें से अधिकांश में भारतीय डीएनए भी है... यह सच है. मेरे अधिकांश मंत्री भारतीय गाने बहुत अच्छे से गाते हैं."
#WATCH | Indonesia: At a community event in Jakarta, President of Indonesia Prabowo Subianto says, " my ministers, my generals, they all like to dance, they all like to sing. maybe most of them have indian dna. most of my ministers, they sing indian songs very well."— ANI (@ANI) July 7, 2026
he also… pic.twitter.com/BR5z7FEGQO
उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के साथ हुई मुलाकात का स्वागत करते हुए कहा, "हम दुनिया के दो सबसे बड़े लोकतंत्र हैं. यह आसान रास्ता नहीं है, लेकिन न्याय, आशा और समावेशिता के लिए यह सबसे अच्छी व्यवस्था है... हमें लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए विश्वास और संघर्ष करना चाहिए."
उन्होंने कहा कि इंडोनेशिया भारतीय चुनाव प्रणाली से बारीकी से सीख रहा है और राज्य एवं केंद्र स्तर पर सरकार के शांतिपूर्ण हस्तांतरण के लिए भारत की सराहना की. उन्होंने कहा, "यह एक उल्लेखनीय उपलब्धि है. मैं स्वयं भी इसका अध्ययन करता हूं और भारत की उल्लेखनीय उपलब्धियों का अनुसरण करता हूं."
इसी बीच, आज सुबह, एक हल्के-फुल्के क्षण में, जिसमें एक गहरा रणनीतिक संदेश छिपा था, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबावो सुबियांतो ने भोज के दौरान भारत के विकास मॉडल के प्रति अपनी प्रशंसा को खुलकर स्वीकार करके गणमान्य व्यक्तियों के चेहरे पर मुस्कान ला दी.
प्रधानमंत्री मोदी को सीधे संबोधित करते हुए, राष्ट्रपति सुबियांतो ने भारत के विकास कार्यों की प्रशंसा की और स्पष्ट रूप से कहा, "मैं आपके करियर का अनुसरण करता हूं और मैंने आपके कई कार्यक्रमों की नकल की है. मुझे यह स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि अगर यह इंडोनेशिया जैसी ही पृष्ठभूमि और समान समस्याओं वाले करोड़ों लोगों के लिए सफल होता है, तो हम भी वही कर रहे हैं, हमारे सामने भी वही समस्याएं हैं."
"बड़ी जनसंख्या, कृषि प्रधान समाज, कई प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ता है, फिर भी भारत ने कई प्रगति हासिल की है. इसलिए मैं खुले तौर पर स्वीकार करता हूं कि मैं आपके करियर का अनुसरण करता हूं और मैंने आपके कई कार्यक्रमों की नकल की है." इंडोनेशियाई नेता ने आगे कहा कि ये अपनाई गई रणनीतियां पहले से ही जमीनी स्तर पर सकारात्मक परिणाम दे रही हैं, और कहा, "यह हमारे लिए सफल साबित हो रहा है. इसलिए, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद. मुझे बहुत खुशी है कि आपके सभी कार्यक्रमों पर कोई कॉपीराइट नहीं है."
ये भी पढ़ें : भारत विकास का रास्ता अपनाता है, विस्तारवाद का नहीं: पीएम मोदी ने इंडोनेशिया की संसद में कहा