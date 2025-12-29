ETV Bharat / international

इंडोनेशिया में नर्सिंग होम में आग लगने से 16 लोगों की मौत, पीड़ितों की पहचान जारी

सांकेतिक तस्वीर ( ETV Bharat )

By ANI 2 Min Read

जकार्ता: इंडोनेशिया के उत्तरी सुलावेसी प्रांत की राजधानी मनाडो में रविवार को एक नर्सिंग होम में आग लगने से कम से कम 16 लोगों की मौत हो गई. समाचार एजेंसी सिन्हुआ ने इंडोनेशियाई अधिकारियों के हवाले से यह जानकारी दी. शिन्हुआ के मुताबिक नॉर्थ सुलावेसी रीजनल पुलिस (पोल्डा सुलुत) के पब्लिक रिलेशन्स हेड अलमस्याह पी हसीबुआन के हवाले से, पीड़ितों की पहचान का प्रोसेस अभी भयांगकारा हॉस्पिटल में चल रहा है. जहां एक्सीडेंट के बाद बॉडी लाई गई थी. इसके बाद अधिकारी पीड़ितों के परिवारों से संपर्क साधेंगे. समाचार एजेंसी शिन्हुआ के अनुसार मनाडो के पाल दुआ जिले के रानोमुट उप-जिले में स्थित पंटी वेरधा दमाई नर्सिंग होम में रविवार रात करीब 8:36 बजे (स्थानीय समय) आग लग गई. मनाडो शहर सरकार द्वारा भेजी गई तीन दमकल गाड़ियों के घटनास्थल पर पहुंचने के बाद रात 9:30 बजे तक आग पर काबू पा लिया गया. पुलिस अधिकारियों ने इलाके को सुरक्षित करने और बचाव काम में मदद करने के लिए तुरंत कार्रवाई की. बचे हुए लोगों को मानाडो सिटी रीजनल हॉस्पिटल और परमाता बुंडा हॉस्पिटल ले जाया गया, जबकि मरने वालों को आगे के इलाज के लिए भेज दिया गया.