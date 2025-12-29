ETV Bharat / international

इंडोनेशिया में नर्सिंग होम में आग लगने से 16 लोगों की मौत, पीड़ितों की पहचान जारी

इंडोनेशिया में एक नर्सिंग होम में आग लगने की बड़ी घटना सामने आई. आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका है.

सांकेतिक तस्वीर
ANI

December 29, 2025

जकार्ता: इंडोनेशिया के उत्तरी सुलावेसी प्रांत की राजधानी मनाडो में रविवार को एक नर्सिंग होम में आग लगने से कम से कम 16 लोगों की मौत हो गई. समाचार एजेंसी सिन्हुआ ने इंडोनेशियाई अधिकारियों के हवाले से यह जानकारी दी.

शिन्हुआ के मुताबिक नॉर्थ सुलावेसी रीजनल पुलिस (पोल्डा सुलुत) के पब्लिक रिलेशन्स हेड अलमस्याह पी हसीबुआन के हवाले से, पीड़ितों की पहचान का प्रोसेस अभी भयांगकारा हॉस्पिटल में चल रहा है. जहां एक्सीडेंट के बाद बॉडी लाई गई थी. इसके बाद अधिकारी पीड़ितों के परिवारों से संपर्क साधेंगे.

समाचार एजेंसी शिन्हुआ के अनुसार मनाडो के पाल दुआ जिले के रानोमुट उप-जिले में स्थित पंटी वेरधा दमाई नर्सिंग होम में रविवार रात करीब 8:36 बजे (स्थानीय समय) आग लग गई. मनाडो शहर सरकार द्वारा भेजी गई तीन दमकल गाड़ियों के घटनास्थल पर पहुंचने के बाद रात 9:30 बजे तक आग पर काबू पा लिया गया.

पुलिस अधिकारियों ने इलाके को सुरक्षित करने और बचाव काम में मदद करने के लिए तुरंत कार्रवाई की. बचे हुए लोगों को मानाडो सिटी रीजनल हॉस्पिटल और परमाता बुंडा हॉस्पिटल ले जाया गया, जबकि मरने वालों को आगे के इलाज के लिए भेज दिया गया.

शिन्हुआ ने हसीबुआन के हवाले से कहा कि पुलिस की फोरेंसिक टीमों ने जांच शुरू कर दी है. इसमें क्राइम सीन की जांच और गवाहों के इंटरव्यू शामिल हैं, ताकि घटनाओं का क्रम और आग लगने के शुरुआती कारण का पता लगाया जा सके.

घटना की और जानकारी का इंतजार है. इस महीने की शुरुआत में राजधानी जकार्ता में एक घर में आग लगने से कम से कम पांच लोगों की मौत हो गई थी. शिन्हुआ के मुताबिक जकार्ता रीजनल डिजास्टर मैनेजमेंट एजेंसी के हेड इस्नावा अदजी के हवाले से आग 18 दिसंबर को रात करीब 8:10 बजे (लोकल टाइम) लगी.

10 फायर इंजन लगाकर रात 11:00 बजे (लोकल टाइम) तक आग पर काबू पा लिया गया. पीड़ितों को अगली सुबह करीब 8:00 बजे (लोकल टाइम) पाया गया. अदजी ने आगे कहा कि घर में एक्सेसरीज बनाने का गोदाम भी था और शुरुआती जांच से पता चलता है कि आग शायद बिजली के शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी.

