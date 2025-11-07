इंडोनेशिया: जकार्ता में एक स्कूल के पास विस्फोट, 54 लोग घायल
इंडोनेशिया की जकार्ता में एक स्कूल के पास हुए विस्फोट में कम से कम 54 लोग घायल हो गए.
जकार्ता: इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में शुक्रवार को एक स्कूल के पास हुए विस्फोट में कम से कम 54 लोग घायल हो गए. स्थानीय पुलिस प्रमुख असेप एडी सुहेरी ने विस्फोट का कारण बताए बिना यह जानकारी दी. उन्होंने आगे कहा, "हम अभी भी जांच कर रहे हैं, क्योंकि यह घटना अभी-अभी हुई है."
असेप ने संवाददाताओं को बताया कि उन्हें प्राप्त प्रारंभिक आंकड़ों से पता चलता है कि लगभग 54 लोग प्रभावित हुए हैं. इनमें से कुछ को मामूली चोटें आई हैं, कुछ को मध्यम और कुछ को पहले ही अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है."
'दो अस्पतालों में चौकियां बनाईं गईं'
असेप ने कहा कि अधिकारियों ने इलाके की घेराबंदी कर दी है और घटनास्थल की जांच कर रहे हैं, जिसमें जकार्ता पुलिस का एक बम निरोधक दस्ता भी शामिल है, जो विस्फोट के कारणों का पता लगाने की कोशिश कर रहा है.
असेप ने कहा कि अधिकारियों ने घायल पीड़ितों को खोजने में उनके रिश्तेदारों की सहायता के लिए दो अस्पतालों में चौकियां भी स्थापित की हैं. जकार्ता पुलिस प्रमुख के अनुसार ज्यादातर लोगों को कांच के टुकड़ों से मामूली से लेकर गंभीर चोटें आईं. विस्फोटों का कारण अभी तक पता नहीं चल पाया है.
प्रत्यक्षदर्शियों ने स्थानीय टेलीविजन स्टेशनों को बताया कि उन्होंने दोपहर के आसपास कम से कम दो जोरदार धमाके सुने, ठीक उसी समय जब जकार्ता के उत्तरी केलापा गाडिंग इलाके में नौसेना परिसर के अंदर स्थित सरकारी हाई स्कूल स्थित मस्जिद में धर्मोपदेश शुरू हुआ था. मस्जिद में धुआं भर जाने से छात्र और अन्य लोग दहशत में बाहर भागे.
