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बांग्लादेश में भारत के उच्चायुक्त दिनेश त्रिवेदी ने कार्यभार संभाला, यात्रा वीजा बहाली की घोषणा की

दिनेश त्रिवेदी पूर्व रेल मंत्री रह चुके हैं. वह पहले टीएमसी में थे. उन्हें कैबिनेट मंत्री के समकक्ष दर्जा दिया गया है.

Dinesh Trivedi
दिनेश त्रिवेदी बांग्लादेश के राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन को अपना परिचय-पत्र सौंपते हुए. (ANI)
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By PTI

Published : June 25, 2026 at 6:18 PM IST

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ढाका/नई दिल्ली : केंद्र सरकार ने बांग्लादेश में भारत के उच्चायुक्त दिनेश त्रिवेदी को केंद्रीय कैबिनेट मंत्री के समकक्ष दर्जा दिया है. एक सरकारी आदेश में यह जानकारी दी गई. गृह मंत्रालय द्वारा बुधवार को जारी एक आदेश में कहा गया कि त्रिवेदी को "टेबल ऑफ प्रेसिडेंस" (टीओपी) में उनके लिए एक व्यक्तिगत व्यवस्था के तहत केंद्रीय कैबिनेट मंत्री के समकक्ष दर्जा दिया गया है, जबकि टीओपी में कोई संशोधन नहीं किया गया है.

इसमें कहा गया है कि "टेबल ऑफ प्रेसिडेंस" में दिया गया पद केवल रस्मी कार्यक्रमों के लिए होता है. यह एक रस्मी पदानुक्रम है, जो सरकारी अधिकारियों, गणमान्य व्यक्तियों को वरीयता क्रम में रखता है. पूर्व केंद्रीय मंत्री त्रिवेदी को 27 अप्रैल को बांग्लादेश में भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया था.

बांग्लादेश में नियुक्त भारत के नये उच्चायुक्त दिनेश त्रिवेदी ने बृहस्पतिवार को कार्यभार संभालने के बाद बांग्लादेशी नागरिकों के लिए यात्रा वीजा सेवा फिर से शुरू करने की घोषणा की.

एक दिन पहले, नई दिल्ली में गृह मंत्रालय ने एक आधिकारिक ज्ञापन जारी करके त्रिवेदी को रस्मी कार्यक्रमों के लिए केंद्रीय मंत्री का दर्जा दिया है.

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता त्रिवेदी (76) ने बृहस्पतिवार को राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन को अपना परिचय-पत्र सौंपा. इसके साथ ही राजनयिक के तौर पर उनकी जिम्मेदारी की शुरुआत हो गई।

बंगभवन (राष्ट्रपति भवन) के एक प्रवक्ता ने कहा, ‘‘भारत के नये उच्चायुक्त ने माननीय राष्ट्रपति को अपना परिचय-पत्र सौंपा है और ढाका में अपना राजनयिक कामकाज शुरू कर दिया है.’’

प्रवक्ता ने बताया कि त्रिवेदी के अपना परिचय पत्र सौंपने से पहले, ‘प्रेसिडेंट गार्ड रेजिमेंट’ की एक टुकड़ी ने उन्हें सलामी गारद दिया.

इस समारोह के कुछ ही समय बाद, त्रिवेदी राजधानी ढाका स्थित भारतीय वीजा केंद्र में पहली बार सार्वजनिक रूप से सामने आए, जहां उन्होंने बांग्लादेशी नागरिकों के लिए यात्रा वीजा सेवा फिर से शुरू करने की घोषणा की.

मुहम्मद यूनुस की अगुवाई वाली अंतरिम सरकार के दौरान सुरक्षा हालात बिगड़ने और नयी दिल्ली के साथ संबंधों में तनाव आने की वजह से लगभग दो साल पहले यात्रा वीजा पर रोक लगा दी गई थी.

त्रिवेदी ने कहा, ‘‘मुझे यह घोषणा करते हुए बहुत खुशी हो रही है कि आम यात्रा वीजा फिर से शुरू किए जा रहे हैं। वीजा के लिए आवेदन 28 जून से जमा किये जा सकेंगे.’’

उन्होंने कहा कि सभी पांच केंद्रों - ढाका, राजशाही, चटगांव, सिलहट और खुलना - से वीजा जारी किये जाएंगे और भविष्य में इस प्रक्रिया का और विस्तार किया जाएगा.

उच्चायुक्त ने कहा कि मानवीय आधार पर जरूरी मेडिकल वीजा जारी किये जाते रहेंगे.

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