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बांग्लादेश में भारत के उच्चायुक्त दिनेश त्रिवेदी ने कार्यभार संभाला, यात्रा वीजा बहाली की घोषणा की

दिनेश त्रिवेदी बांग्लादेश के राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन को अपना परिचय-पत्र सौंपते हुए. ( ANI )

ढाका/नई दिल्ली : केंद्र सरकार ने बांग्लादेश में भारत के उच्चायुक्त दिनेश त्रिवेदी को केंद्रीय कैबिनेट मंत्री के समकक्ष दर्जा दिया है. एक सरकारी आदेश में यह जानकारी दी गई. गृह मंत्रालय द्वारा बुधवार को जारी एक आदेश में कहा गया कि त्रिवेदी को "टेबल ऑफ प्रेसिडेंस" (टीओपी) में उनके लिए एक व्यक्तिगत व्यवस्था के तहत केंद्रीय कैबिनेट मंत्री के समकक्ष दर्जा दिया गया है, जबकि टीओपी में कोई संशोधन नहीं किया गया है.

इसमें कहा गया है कि "टेबल ऑफ प्रेसिडेंस" में दिया गया पद केवल रस्मी कार्यक्रमों के लिए होता है. यह एक रस्मी पदानुक्रम है, जो सरकारी अधिकारियों, गणमान्य व्यक्तियों को वरीयता क्रम में रखता है. पूर्व केंद्रीय मंत्री त्रिवेदी को 27 अप्रैल को बांग्लादेश में भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया था.

बांग्लादेश में नियुक्त भारत के नये उच्चायुक्त दिनेश त्रिवेदी ने बृहस्पतिवार को कार्यभार संभालने के बाद बांग्लादेशी नागरिकों के लिए यात्रा वीजा सेवा फिर से शुरू करने की घोषणा की.

एक दिन पहले, नई दिल्ली में गृह मंत्रालय ने एक आधिकारिक ज्ञापन जारी करके त्रिवेदी को रस्मी कार्यक्रमों के लिए केंद्रीय मंत्री का दर्जा दिया है.

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता त्रिवेदी (76) ने बृहस्पतिवार को राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन को अपना परिचय-पत्र सौंपा. इसके साथ ही राजनयिक के तौर पर उनकी जिम्मेदारी की शुरुआत हो गई।

बंगभवन (राष्ट्रपति भवन) के एक प्रवक्ता ने कहा, ‘‘भारत के नये उच्चायुक्त ने माननीय राष्ट्रपति को अपना परिचय-पत्र सौंपा है और ढाका में अपना राजनयिक कामकाज शुरू कर दिया है.’’

प्रवक्ता ने बताया कि त्रिवेदी के अपना परिचय पत्र सौंपने से पहले, ‘प्रेसिडेंट गार्ड रेजिमेंट’ की एक टुकड़ी ने उन्हें सलामी गारद दिया.