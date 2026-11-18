भारत का रक्षा उत्पादन और निर्यात अभूतपूर्व तरीके से बढ़ रहे हैं: राजनाथ सिंह
भारत-जापान के बीच बढ़ता समुद्री सहयोग स्वतंत्र, खुले और नियम-आधारित हिंद-प्रशांत क्षेत्र के प्रति दोनों देशों के गहरे विश्वास और साझा प्रतिबद्धता का प्रतीक है.
By PTI
Published : November 18, 2026 at 8:12 PM IST
टोक्यो : रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बुधवार को जापान में कहा कि भारत का रक्षा क्षेत्र अब आत्मनिर्भरता से आगे बढ़कर अपनी वैश्विक स्थिति को मजबूत करने की दिशा में बढ़ रहा है, और रक्षा उत्पादन तथा निर्यात अभूतपूर्व गति से बढ़ रहे हैं.
सिंह ने टोक्यो में भारतीय समुदाय के सदस्यों को संबोधित करते हुए कहा कि थल सेना, नौसेना और वायु सेना की बढ़ती क्षमताओं के साथ-साथ स्वदेशी रक्षा निर्माण, भारत की रक्षा ताकत को नयी ऊंचाइयों पर ले जा रहे हैं.
सिंह और विदेश मंत्री एस. जयशंकर भारत-जापान के विदेश एवं रक्षा मंत्रियों की चौथी वार्ता के लिए जापान की दो दिवसीय यात्रा पर हैं. इस बैठक को ‘टू प्लस टू’ वार्ता भी कहा जाता है. इसमें दोनों देशों के बीच रक्षा और रणनीतिक सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा की जाएगी.
सिंह ने अपने संबोधन में कहा, ‘‘आज भारत बड़े पैमाने पर रक्षा उत्पादों का निर्यात कर रहा है, जबकि देश का रक्षा उत्पादन अभूतपूर्व गति से बढ़ रहा है.’’
रक्षामंत्री ने बताया कि घरेलू रक्षा उत्पादन 1.80 लाख करोड़ रुपये के रिकॉर्ड स्तर को पार कर गया है, जो एक दशक पहले 48,000 करोड़ रुपये था.
भारत का रक्षा क्षेत्र आत्मनिर्भरता से आगे बढ़कर वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान मजबूत कर रहा है। आज भारत रक्षा उत्पादों का बड़े पैमाने पर निर्यात कर रहा है, वहीं देश का रक्षा उत्पादन अभूतपूर्व गति से बढ़ रहा है। थलसेना, नौसेना और वायुसेना की बढ़ती क्षमता से लेकर स्वदेशी रक्षा उत्पादन तक, भारत की रक्षा शक्ति नई ऊंचाइयों की ओर अग्रसर है।— Rajnath Singh (@rajnathsingh) November 18, 2026
उन्होंने कहा कि रक्षा निर्यात 600 करोड़ रुपये से बढ़कर 38,000 करोड़ रुपये के अब तक के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है, जो भारत की बढ़ती स्वदेशी क्षमताओं और वैश्विक रक्षा बाजार में इसके बढ़ते प्रभाव को दर्शाता है. सिंह ने कहा, ‘‘भारत का रक्षा क्षेत्र आत्मनिर्भरता से परे अपनी वैश्विक स्थिति को मजबूत करने की दिशा में बढ़ रहा है.’’
उन्होंने कहा कि वैश्विक चुनौतियों और पश्चिम एशिया के संकट के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था ने अपनी विकास गति को बनाए रखा है. रक्षामंत्री ने कहा, ‘‘लगभग 7.8 प्रतिशत की विकास दर के साथ, भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में मजबूती से अपनी जगह बना रहा है. यह भारत की आर्थिक ताकत और निरंतर विकास को दर्शाता है.’’
टोक्यो में भारतीय दूतावास ने बताया कि जापान के रक्षा मंत्रालय पहुंचने पर सिंह की अगवानी उनके जापानी समकच कोइजुमी ने की और ‘गारद सलामी’दी गई. जापान के रक्षा मंत्रालय ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर की एक पोस्ट में कहा कि सिंह और कोइजुमी ने योकोसुका के फुनाकोशी क्षेत्र का भी दौरा किया, जहां उन्होंने जापान मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स (जेएमएसडीएफ) के मोगामी श्रेणी के बहुउद्देशीय स्टील्थ युद्धपोत जेएस नाटोरी का निरीक्षण किया.
जापान के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि आधुनिक युद्धपोत के उपकरणों और परिचालन स्थिति का निरीक्षण समुद्री सुरक्षा के क्षेत्र में ठोस सहयोग को आगे बढ़ाने और दोनों मंत्रियों के बीच विश्वास मजबूत करने का महत्वपूर्ण अवसर रहा.
सिंह ने युद्धपोत के दौरे की तस्वीरें साझा करते हुए 'एक्स' पर लिखा, ''हमारा बढ़ता समुद्री सहयोग मुक्त, खुले और नियम आधारित हिंद-प्रशांत क्षेत्र सुनिश्चित करने के भारत और जापान के साझा संकल्प तथा गहरे विश्वास को दर्शाता है.''
जापान के नौसैनिक अड्डे की यात्रा के दौरान सिंह ने कहा कि उनके जापानी समकक्ष ''एक आदर्श मेजबान'' की भूमिका निभा रहे हैं. जापान में भारतीय दूतावास ने बुधवार को बताया कि जापान में भारत की राजदूत नगमा मलिक ने सिंह और जयशंकर के टोक्यो पहुंचने पर उनका स्वागत किया.
Visited the JMSDF Naval Base in Yokosuka today along with Japan’s Defence Minister @shinjirokoiz and toured the Mogami-class multi-mission frigate, JS Natori. Our growing maritime cooperation reflects the deep trust and shared commitment of India and Japan toward ensuring a free, open, and rules-based Indo-Pacific. 🇮🇳🇯🇵— Rajnath Singh (@rajnathsingh) November 18, 2026
दोनों भारतीय मंत्रियों का अपने जापानी समकक्षों कोइजुमी और विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी के साथ बातचीत करने का कार्यक्रम है. जयशंकर भारत-जापान विदेश मंत्रियों की रणनीतिक वार्ता में भी हिस्सा लेंगे. सिंह और कोइजुमी के बीच इस वर्ष यह तीसरी द्विपक्षीय बैठक होगी. इससे पहले दोनों नेताओं की अगस्त में भारत और अक्टूबर में फिलीपीन में मुलाकात हुई थी.
बातचीत में रक्षा उपकरणों और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग, समुद्री सुरक्षा, संयुक्त सैन्य अभ्यास तथा रक्षा उद्योग में साझेदारी जैसे मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है. यात्रा से पहले सिंह ने कहा था कि भारत और जापान एक स्वतंत्र, खुले और नियमों पर आधारित ऐसे हिंद-प्रशांत क्षेत्र का साझा दृष्टिकोण रखते हैं, जिसकी बुनियाद आपसी विश्वास और लोकतांत्रिक मूल्यों पर टिकी है.
उन्होंने कहा कि वह प्रौद्योगिकी, समुद्री सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के अवसर तलाशेंगे. यह यात्रा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की मनीला की दो दिवसीय यात्रा संपन्न होने के एक दिन बाद हो रही है। मोदी की यात्रा के दौरान चार देशों के समूह ‘क्वाड’ (चतुष्पक्षीय सुरक्षा संवाद) का शिखर सम्मेलन भी हुआ था, जिसमें जापान की उनकी समकक्ष साने ताकाइची तथा अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के नेताओं ने हिस्सा लिया था.
भारत और जापान ने नियमित उच्चस्तरीय बैठकों, संयुक्त सैन्य अभ्यासों और दोनों देशों के सशस्त्र बलों के बीच साजो-सामान संबंधी सहायता उपलब्ध कराने वाले समझौतों के जरिए रक्षा संबंधों का विस्तार किया है.
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