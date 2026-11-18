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भारत का रक्षा उत्पादन और निर्यात अभूतपूर्व तरीके से बढ़ रहे हैं: राजनाथ सिंह

जापान के रक्षा मंत्रालय पहुंचने पर राजनाथ सिंह की अगवानी उनके जापानी समकच कोइजुमी ने की और गार्ड ऑफ आनर दिया गया. ( PTI )

By PTI 5 Min Read

टोक्यो : रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बुधवार को जापान में कहा कि भारत का रक्षा क्षेत्र अब आत्मनिर्भरता से आगे बढ़कर अपनी वैश्विक स्थिति को मजबूत करने की दिशा में बढ़ रहा है, और रक्षा उत्पादन तथा निर्यात अभूतपूर्व गति से बढ़ रहे हैं.

सिंह ने टोक्यो में भारतीय समुदाय के सदस्यों को संबोधित करते हुए कहा कि थल सेना, नौसेना और वायु सेना की बढ़ती क्षमताओं के साथ-साथ स्वदेशी रक्षा निर्माण, भारत की रक्षा ताकत को नयी ऊंचाइयों पर ले जा रहे हैं.

सिंह और विदेश मंत्री एस. जयशंकर भारत-जापान के विदेश एवं रक्षा मंत्रियों की चौथी वार्ता के लिए जापान की दो दिवसीय यात्रा पर हैं. इस बैठक को ‘टू प्लस टू’ वार्ता भी कहा जाता है. इसमें दोनों देशों के बीच रक्षा और रणनीतिक सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा की जाएगी. सिंह ने अपने संबोधन में कहा, ‘‘आज भारत बड़े पैमाने पर रक्षा उत्पादों का निर्यात कर रहा है, जबकि देश का रक्षा उत्पादन अभूतपूर्व गति से बढ़ रहा है.’’ रक्षामंत्री ने बताया कि घरेलू रक्षा उत्पादन 1.80 लाख करोड़ रुपये के रिकॉर्ड स्तर को पार कर गया है, जो एक दशक पहले 48,000 करोड़ रुपये था. उन्होंने कहा कि रक्षा निर्यात 600 करोड़ रुपये से बढ़कर 38,000 करोड़ रुपये के अब तक के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है, जो भारत की बढ़ती स्वदेशी क्षमताओं और वैश्विक रक्षा बाजार में इसके बढ़ते प्रभाव को दर्शाता है. सिंह ने कहा, ‘‘भारत का रक्षा क्षेत्र आत्मनिर्भरता से परे अपनी वैश्विक स्थिति को मजबूत करने की दिशा में बढ़ रहा है.’’ उन्होंने कहा कि वैश्विक चुनौतियों और पश्चिम एशिया के संकट के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था ने अपनी विकास गति को बनाए रखा है. रक्षामंत्री ने कहा, ‘‘लगभग 7.8 प्रतिशत की विकास दर के साथ, भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में मजबूती से अपनी जगह बना रहा है. यह भारत की आर्थिक ताकत और निरंतर विकास को दर्शाता है.’’ टोक्यो में भारतीय दूतावास ने बताया कि जापान के रक्षा मंत्रालय पहुंचने पर सिंह की अगवानी उनके जापानी समकच कोइजुमी ने की और ‘गारद सलामी’दी गई. जापान के रक्षा मंत्रालय ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर की एक पोस्ट में कहा कि सिंह और कोइजुमी ने योकोसुका के फुनाकोशी क्षेत्र का भी दौरा किया, जहां उन्होंने जापान मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स (जेएमएसडीएफ) के मोगामी श्रेणी के बहुउद्देशीय स्टील्थ युद्धपोत जेएस नाटोरी का निरीक्षण किया.