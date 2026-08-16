अमेरिका में भारत के 80वें स्वतंत्रता दिवस का जश्न, न्यूयॉर्क का समारोह गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज
भारत के 80वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर न्यूयॉर्क ट्राई-स्टेट एरिया और अमेरिका के दूसरे हिस्सों में कई प्रोग्राम आयोजित किए गए.
By PTI
Published : August 16, 2026 at 3:29 PM IST
न्यूयॉर्क: न्यूयॉर्क त्रि-राज्यीय क्षेत्र (New York Tri-State Area) में भारत के 80वें स्वतंत्रता दिवस के जश्न का समापन विश्व रिकॉर्ड के साथ हुआ. अमेरिका की 250वीं सालगिरह के सम्मान में भारतीय तिरंगे के साथ अमेरिकी झंडों को व्यवस्थित करके संख्या "250" बनाई गई, जिसमें 1,300 से अधिक अमेरिकी झंडों का उपयोग किया गया.
भारत के 80वें स्वतंत्रता दिवस और अमेरिका की 250वीं सालगिरह के संयुक्त जश्न के अवसर पर शनिवार को न्यू जर्सी के पार्सिप्पनी स्थित वेटरंस मेमोरियल पार्क में "सबसे बड़ी फ्लैगपोल संख्या" (Largest Flagpole Number) के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया.
इस आयोजन का नेतृत्व न्यूयॉर्क में भारत के महावाणिज्य दूतावास ने प्रवासी संगठन 'फेडरेशन ऑफ इंडियन एसोसिएशन NY-NJ-NE (FIA)' के साथ साझेदारी में किया था, जिसमें भारतीय प्रौद्योगिकी कंपनी 'जोहो' (Zoho) का सहयोग प्राप्त था.
आयोजकों के एक मीडिया बयान में कहा गया, " India@80 और America@250 के मिलन बिंदु पर आयोजित यह कार्यक्रम भारत-अमेरिका की दोस्ती और दोनों राष्ट्रों तथा उनके लोगों को करीब लाने में भारतीय-अमेरिकी समुदाय के चिरस्थायी योगदान की एक यादगार अभिव्यक्ति था."
🇮🇳🇺🇸 Guinness World Record @GWR for the “Largest Flagpole Number” in a Special Celebration of India@80 & America@250!— India in New York (@IndiainNewYork) August 16, 2026
The Consulate General of India, New York joined hands with the Federation of Indian Associations (FIA)@FIANYNJCTNE , with the support of @Zoho , as the… pic.twitter.com/UezghNHvsN
यह कार्यक्रम भारत के स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में न्यूयॉर्क त्रि-राज्य क्षेत्र और अमेरिका के अन्य हिस्सों में आयोजित कई कार्यक्रमों में से एक था. न्यूयॉर्क त्रि-राज्य क्षेत्र न्यूयॉर्क शहर का बड़ा महानगरीय क्षेत्र है, जो तीन राज्यों में फैला हुआ है: न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी और कनेक्टिकट.
शनिवार के कार्यक्रम में भारतीय-अमेरिकी समुदाय के सदस्य, चुने हुए प्रतिनिधि और बिजनेस और समुदाय के नेता शामिल हुए. न्यू जर्सी के लेफ्टिनेंट गवर्नर डेल काल्डवेल, अमेरिकी कांग्रेसवुमन एनालिलिया मेजिया, न्यूयॉर्क में भारत के कॉन्सुल जनरल बिनया श्रीकांत प्रधान और पार्सिप्पनी के मेयर पुलकित देसाई ने इवेंट को संबोधित किया. सभी ने भारत और अमेरिका के बीच मजबूत रिश्तों पर जोर दिया.
बयान में कहा गया कि भारतीय कॉन्सुल जनरल ने बढ़ती द्विपक्षीय साझेदारी और आर्थिक, सांस्कृतिक और लोगों के बीच संबंधों को मजबूत करने में भारतीय प्रवासी समुदाय की भूमिका पर जोर दिया. गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ने दोनों देशों के बीच एक पुल के तौर पर प्रवासी समुदाय की भूमिका पर भी जोर दिया.
बयान में कहा गया, "बिजनेस, टेक्नोलॉजी, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, विज्ञान, लोक सेवा, कला और संस्कृति में अपने योगदान के जरिये, भारतीय-अमेरिकी समुदाय भारत के साथ रिश्ते मजबूत करते हुए अमेरिकी समाज को बेहतर बना रहा है."
न्यूयॉर्क में भारतीय कॉन्सुलेट और संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन ने भी ध्वजारोहण समारोह आयोजित किया, जिसमें बड़ी संख्या में भारतीय प्रवासी समुदाय के सदस्य शामिल हुए.
टाइम्स स्क्वायर पर, FIA के वार्षिक समारोह के दौरान भारतीय तिरंगा फहराया गया, जिसमें भारत की विरासत और भारत-अमेरिका की मजबूत साझेदारी को दिखाने वाली सांस्कृतिक प्रस्तुति शामिल थी. स्वतंत्रता दिवस से पहले, अमेरिका के कई राज्यों के गवर्नर ने अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में 15 अगस्त को "इंडिया डे" घोषित करने का ऐलान किया.
अमेरिका के सीनेटर, गवर्नर, सांसदों, शहरों और कस्बों ने भी देश की आर्थिक, सांस्कृतिक और शिक्षा में भारतीय-अमेरिकी समुदाय के योगदान की तारीफ की और मजबूत द्विपक्षीय रिश्तों पर जोर दिया. न्यूयॉर्क में एम्पायर स्टेट बिल्डिंग और बोस्टन में प्रूडेंशियल सेंटर जैसी खास जगहों को भारतीय तिरंगे के रंगों में रोशन किया गया.
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