'कनाडा में असुरक्षित महसूस कर रहे भारतीय', राजदूत दिनेश पटनायक की बड़ी टिप्पणी
कनाडा में भारत के नए उच्चायुक्त दिनेश पटनायक भारतीय नागरिकों के निकाले जाने की बढ़ती संख्या लेकर बयान दिया है.
Published : October 20, 2025 at 3:08 PM IST
कनाडा: कनाडा से निकाले जा रहे भारतीयों की संख्या में रिकॉर्ड वृद्धि को लेकर चिंताओं के बीच कनाडा में भारत के नए उच्चायुक्त दिनेश के पटनायक ने वहां भारतीय नागरिकों की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई है. हाल ही में एक इंटरव्यू में पटनायक ने कहा कि कनाडा में भारतीय नागरिक सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं और उन्होंने यह भी कहा कि उनके जैसे उच्चायुक्त के लिए देश में सुरक्षा की आवश्यकता होना असामान्य है.
पटनायक ने सीटीवी न्यूज को दिए इंटरव्यू में कहा, "कनाडा इस स्थिति को भारतीय समस्या के रूप में नहीं देख सकता. यह कनाडा की समस्या है. कुछ कनाडाई लोग ही इस समस्या को पैदा कर रहे हैं." कनाडा में खालिस्तान समर्थक उग्रवाद का हवाला दिए बिना पटनायक ने कहा, "ऐसे सुरक्षा परिदृश्य जहां लोगों का एक समूह वास्तव में आतंक फैला रहा है, रिश्तों को खतरे में डाल रहा है... हम उनसे कैसे निपटेंगे?"
भारतीय नागरिकों के निकाले जाने की संख्या में इजाफा
पटनायक की यह टिप्पणी कनाडा से भारतीय नागरिकों के निकाले जाने की बढ़ती संख्या की खबरों के बीच आई है. 2024 में देश में 1,997 भारतीयों को जबरन निकाला जाएगा, जो 2019 के 625 के आंकड़े से काफी ज्यादा है. कनाडाई सीमा सेवा एजेंसी (CBSA) के आंकड़ों से पता चला है कि जुलाई 2025 तक 1,891 भारतीयों को देश छोड़ने के लिए कहा गया था. वहीं, इस साल कुल संख्या पिछले साल के आंकड़े को पार कर सकती है.
आव्रजन-विरोधी अभियान
कनाडा अपने आव्रजन-विरोधी अभियान के मामले में अमेरिका के साथ कदमताल मिला रहा है. प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने हाल ही में कहा था कि विदेशी अपराधियों के निर्वासन में तेजी लाने की योजना है. यह कनाडा में आव्रजन प्रणाली में हमारे द्वारा किए जा रहे व्यापक सुधारों का एक हिस्सा है.
प्रगतिशील निष्कासन के देशवार सूची में भारतीय सबसे ऊपर हैं, जहां 6,837 मामले हैं, उसके बाद 5,170 मैक्सिकन और 1,734 अमेरिकी नागरिक हैं। शरण चाहने वालों में भी भारतीयों की संख्या सबसे बड़ी है.
इस बीच, दिनेश पटनायक ने यह भी बताया कि कैसे मार्क कार्नी भारत-कनाडा संबंधों में सामान्य स्थिति बहाल करने में बहुत बड़ी भूमिका निभा रहे हैं. पटनायक ने कथित तौर पर कहा, "हम यहां थोड़ा पहले या बाद में आ सकते थे. आप दो बड़े देशों को लंबे समय तक अलग नहीं रख सकते."
2023 में राजनयिक संबंधों में भारी गिरावट
पिछले साल तत्कालीन प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो द्वारा 2023 में हरदीप निज्जर की हत्या में भारत की संलिप्तता का आरोप लगाने के बाद राजनयिक संबंधों में भारी गिरावट आई थी. हालांकि, जब उनसे पूछा गया कि क्या ट्रूडो ने राजनयिक संबंधों को नष्ट कर दिया है, तो पटनायक ने कहा, "मुझे नहीं लगता कि किसी भी रिश्ते को एक अकेला व्यक्ति नष्ट कर सकता है. ऐसा करने के लिए पूरे इको सिस्टम की आवश्यकता होती है."
तनाव को सामान्य करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, भारत और कनाडा ने अगस्त में वरिष्ठ राजनयिकों दिनेश पटनायक और क्रिस्टोफर कूटर को एक-दूसरे की राजधानियों में अपने-अपने उच्चायुक्त नियुक्त किया.
यह भी पढ़ें- दीपावली 2025: राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मोदी ने देशवासियों को दी शुभकामनाएं, जानिए क्या कहा