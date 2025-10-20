ETV Bharat / international

'कनाडा में असुरक्षित महसूस कर रहे भारतीय', राजदूत दिनेश पटनायक की बड़ी टिप्पणी

कनाडा: कनाडा से निकाले जा रहे भारतीयों की संख्या में रिकॉर्ड वृद्धि को लेकर चिंताओं के बीच कनाडा में भारत के नए उच्चायुक्त दिनेश के पटनायक ने वहां भारतीय नागरिकों की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई है. हाल ही में एक इंटरव्यू में पटनायक ने कहा कि कनाडा में भारतीय नागरिक सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं और उन्होंने यह भी कहा कि उनके जैसे उच्चायुक्त के लिए देश में सुरक्षा की आवश्यकता होना असामान्य है.

पटनायक ने सीटीवी न्यूज को दिए इंटरव्यू में कहा, "कनाडा इस स्थिति को भारतीय समस्या के रूप में नहीं देख सकता. यह कनाडा की समस्या है. कुछ कनाडाई लोग ही इस समस्या को पैदा कर रहे हैं." कनाडा में खालिस्तान समर्थक उग्रवाद का हवाला दिए बिना पटनायक ने कहा, "ऐसे सुरक्षा परिदृश्य जहां लोगों का एक समूह वास्तव में आतंक फैला रहा है, रिश्तों को खतरे में डाल रहा है... हम उनसे कैसे निपटेंगे?"

भारतीय नागरिकों के निकाले जाने की संख्या में इजाफा

पटनायक की यह टिप्पणी कनाडा से भारतीय नागरिकों के निकाले जाने की बढ़ती संख्या की खबरों के बीच आई है. 2024 में देश में 1,997 भारतीयों को जबरन निकाला जाएगा, जो 2019 के 625 के आंकड़े से काफी ज्यादा है. कनाडाई सीमा सेवा एजेंसी (CBSA) के आंकड़ों से पता चला है कि जुलाई 2025 तक 1,891 भारतीयों को देश छोड़ने के लिए कहा गया था. वहीं, इस साल कुल संख्या पिछले साल के आंकड़े को पार कर सकती है.

आव्रजन-विरोधी अभियान

कनाडा अपने आव्रजन-विरोधी अभियान के मामले में अमेरिका के साथ कदमताल मिला रहा है. प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने हाल ही में कहा था कि विदेशी अपराधियों के निर्वासन में तेजी लाने की योजना है. यह कनाडा में आव्रजन प्रणाली में हमारे द्वारा किए जा रहे व्यापक सुधारों का एक हिस्सा है.

प्रगतिशील निष्कासन के देशवार सूची में भारतीय सबसे ऊपर हैं, जहां 6,837 मामले हैं, उसके बाद 5,170 मैक्सिकन और 1,734 अमेरिकी नागरिक हैं। शरण चाहने वालों में भी भारतीयों की संख्या सबसे बड़ी है.