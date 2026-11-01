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नेपाल की सबसे गहरी झील के ट्रेक पर गए 6 भारतीय पर्यटक लापता, चक्रवात 'अर्नब' के कारण भारी बर्फबारी में फंसे!

तिबर बाढ़ के बाद नेपाल की फाइल फोटो. ( ANI )

By ANI 3 Min Read

काठमांडूः नेपाल की सबसे गहरी झील शे-फोक्सुंडो के ट्रेक पर गए छह भारतीय पर्यटक भारी बर्फबारी के बाद लापता हो गए हैं. लापता भारतीय पर्यटकों में दो महिलाएं और चार पुरुष शामिल हैं. अधिकारियों ने इसकी पुष्टि की है. उन्हें आखिरी बार शे-फोक्सुंडो ग्रामीण नगरपालिका के वार्ड नंबर 4 और 8 के बीच नुमला पास और बागला पास इलाकों में लापता रिपोर्ट किया गया था.

उच्च हिमालयी क्षेत्र में भारी बर्फबारी और खराब मौसम के कारण खोज और बचाव के प्रयासों में बाधा आ रही है. इलाके में मोबाइल फोन कनेक्टिविटी न होने और मोटी बर्फ के कारण पर्यटकों के ठिकाने और उनकी स्थिति का पता लगाना मुश्किल हो रहा है. पर्यटकों का पता लगाने और उनके बचाव में मदद के लिए नेपाल सेना की एक टीम को भी तैनात किया गया है.