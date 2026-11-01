नेपाल की सबसे गहरी झील के ट्रेक पर गए 6 भारतीय पर्यटक लापता, चक्रवात 'अर्नब' के कारण भारी बर्फबारी में फंसे!
मोबाइल नेटवर्क न होने से रेस्क्यू ऑपरेशन में मुश्किलें आ रही हैं. रेस्क्यू के लिए नेपाल सेना को तैनात किया गया. जानें पूरी अपडेट
By ANI
Published : November 1, 2026 at 2:35 PM IST
काठमांडूः नेपाल की सबसे गहरी झील शे-फोक्सुंडो के ट्रेक पर गए छह भारतीय पर्यटक भारी बर्फबारी के बाद लापता हो गए हैं. लापता भारतीय पर्यटकों में दो महिलाएं और चार पुरुष शामिल हैं. अधिकारियों ने इसकी पुष्टि की है. उन्हें आखिरी बार शे-फोक्सुंडो ग्रामीण नगरपालिका के वार्ड नंबर 4 और 8 के बीच नुमला पास और बागला पास इलाकों में लापता रिपोर्ट किया गया था.
उच्च हिमालयी क्षेत्र में भारी बर्फबारी और खराब मौसम के कारण खोज और बचाव के प्रयासों में बाधा आ रही है. इलाके में मोबाइल फोन कनेक्टिविटी न होने और मोटी बर्फ के कारण पर्यटकों के ठिकाने और उनकी स्थिति का पता लगाना मुश्किल हो रहा है. पर्यटकों का पता लगाने और उनके बचाव में मदद के लिए नेपाल सेना की एक टीम को भी तैनात किया गया है.
स्थानीय गाइडों को आशंका है कि बंगाल की खाड़ी में बन रहे 'अर्नब चक्रवात' के असर से हिमालयी क्षेत्र में हुई भारी बर्फबारी के कारण ये पर्यटक वहां फंस गए हैं. स्थानीय अधिकारियों के मुताबिक, निवासियों द्वारा यह चेतावनी दिए जाने के बावजूद कि बर्फबारी के कारण पहाड़ी दर्रों को पार करना मुश्किल होगा, पर्यटक ऊंचाई वाले इलाके की ओर बढ़ गए. आशंका जतायी जा रही है कि वे लौटते समय बर्फ में फंस गए होंगे.
डोल्पा की मुख्य जिला अधिकारी जूनू हमाल ने पुष्टि की कि "पर्यटक धो से फोक्सुंडो झील की ओर लौटते समय फंस गए." उन्होंने कहा, "स्थानीय लोगों ने उन्हें खराब मौसम और पहाड़ों के कठिन हालातों के बारे में चेतावनी दी थी, लेकिन वे अपनी यात्रा पर आगे बढ़ गए."
शे-फोक्सुंडो ग्रामीण नगरपालिका के अध्यक्ष धावा समदुक गुरुंग ने कहा, "वार्ड 4 और 8 के बीच पहाड़ी दर्रों में मोबाइल फोन नेटवर्क उपलब्ध नहीं है, जिससे पर्यटकों की लोकेशन और उनकी मौजूदा स्थिति के बारे में जानकारी जुटाना मुश्किल हो रहा है."
जिला प्रशासन कार्यालय के अनुसार, "कुल 244 पर्यटक अपर डोल्पा पहुंचे हैं. इनमें से 149 नेपाली नागरिक हैं, 44 सार्क (SAARC) देशों के हैं, और 51 अन्य विदेशी देशों के नागरिक हैं." खराब मौसम को देखते हुए जिला प्रशासन ने पर्यटकों से जोखिम वाले इलाकों में न जाने और सुरक्षित स्थानों पर रहने की अपील की है.
शे-फोक्सुंडो झील क्षेत्र में हाल के वर्षों में पर्यटकों की संख्या लगातार बढ़ रही है. उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2082/83 के पहले 11 महीनों के दौरान 4,882 पर्यटकों ने फोक्सुंडो झील का दौरा किया.
डोल्पा के पुलिस उपाधीक्षक (DSP) अनिल राज गिरी ने कहा, "नवीनतम जानकारी के अनुसार, छह भारतीय पर्यटक अभी भी संपर्क से बाहर हैं." उन्होंने आगे कहा, "अधिकारियों ने संबंधित एजेंसी से खोज और बचाव कार्यों के लिए एक हेलीकॉप्टर की व्यवस्था करने का अनुरोध किया है."
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