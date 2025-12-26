ETV Bharat / international

कनाडा में भारतीय मेडिकल छात्र की गोली मारकर हत्या

कनाडा में यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो कैंपस के पास इंडियन स्टूडेंट की गोली मारकर हत्या कर दी गई.

INDIAN STUDENT SHOT DEAD
फाइल- 20 साल के भारतीय डॉक्टरेट स्टूडेंट, जिसकी पहचान शिवांक अवस्थी के तौर पर हुई, की टोरंटो यूनिवर्सिटी के पास गोली मारकर हत्या कर दी गई। ((X/@TorontoPolice via IANS))
By PTI

December 26, 2025

टोरंटो (कनाडा): अधिकारियों ने बताया कि यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो स्कारबोरो कैंपस के पास एक 20 साल के इंडियन डॉक्टरेट स्टूडेंट की गोली मारकर हत्या कर दी गई है. अधिकारी इस मामले की जांच हत्या मानकर कर रहे हैं.

कैनेडियन ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन ने बताया कि गोलीबारी मंगलवार को हुई और टोरंटो पुलिस ने बुधवार को पीड़ित की पहचान शिवांक अवस्थी के रूप में की.

मंगलवार दोपहर करीब 3:30 बजे पुलिस को हाइलैंड क्रीक ट्रेल और ओल्ड किंग्स्टन रोड के इलाके में एक घायल व्यक्ति के जमीन पर पड़े होने की सूचना मिली थी. ड्यूटी इंस्पेक्टर जेफ एलिंगटन ने मंगलवार रात घटनास्थल के पास रिपोर्टरों को बताया.

जब अधिकारी पहुंचे, तो उन्हें एक व्यक्ति को गोली लगी हुई मिली. रिपोर्ट में कहा गया कि उस व्यक्ति को घटनास्थल पर ही मृत घोषित कर दिया गया. पुलिस इस मामले की जांच हत्या मानकर कर रही है.

एलिंगटन ने कहा, "हमारा अभी का फोकस मौके पर सबूत सुरक्षित रखने, यह पता लगाने पर है कि क्या हुआ और इस व्यक्ति के करीबी रिश्तेदारों को बताना है. इस वजह से, आज रात मैं आपके साथ बहुत कम जानकारी शेयर कर पाऊंगा."

टोरंटो पुलिस ने कहा कि संदिग्ध पुलिस के आने से पहले ही इलाके से भाग गया. संदिग्ध का कोई ब्योरा जारी नहीं किया गया है.

इस बीच, टोरंटो में भारत के कॉन्सुलेट ने स्टूडेंट की "दुखद मौत" पर "गहरा दुख" जताया.

कॉन्सुलेट ने X पर पोस्ट किया, "हम एक युवा भारतीय डॉक्टरेट स्टूडेंट, शिवांक अवस्थी की दुखद मौत पर गहरा दुख जताते हैं, जिनकी टोरंटो यूनिवर्सिटी के स्कारबोरो कैंपस के पास एक जानलेवा शूटिंग की घटना में मौत हो गई. कॉन्सुलेट इस मुश्किल समय में दुखी परिवार के संपर्क में है, और लोकल अधिकारियों के साथ मिलकर हर जरूरी मदद कर रहा है."

CP24 टेलीविजन नेटवर्क की रिपोर्ट के मुताबिक, UTSC के एक प्रवक्ता ने कहा कि यूनिवर्सिटी अपने कैंपस के पास हुई मौत के बारे में जानकर "बहुत दुखी" है, लेकिन यह कन्फर्म नहीं किया कि वह स्टूडेंट था या नहीं.

स्पोक्सपर्सन ने बुधवार शाम एक बयान में कहा, “हम अभी विक्टिम की पहचान पर कमेंट नहीं कर सकते.”

“हम अपनी कैंपस सेफ्टी टीम, टोरंटो पुलिस सर्विस और इमरजेंसी मेडिकल सर्विस के लोगों के तुरंत रिस्पॉन्स और एक्शन के लिए शुक्रगुजार हैं.” यूनिवर्सिटी ऑफ़ टोरंटो स्कारबोरो कैंपस (UTSC) ने एक सेफ्टी अलर्ट जारी किया है, जिसमें बिल्डिंग में मौजूद किसी भी व्यक्ति को अंदर रहने और बाहर मौजूद किसी भी व्यक्ति को एरिया छोड़ने की सलाह दी गई है.

एक सोशल मीडिया पोस्ट में, स्कूल ने कहा कि पुलिस की जांच UTSC में हाइलैंड क्रीक वैली में है. उसने कहा कि वैली में जाने वाले रास्ते अब भी बंद हैं, और लोगों को सलाह दी जाती है कि जब तक पुलिस इसे फिर से नहीं खोलती, तब तक वैली में न जाएं.

संपादक की पसंद

