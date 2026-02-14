अमेरिका के कैलिफोर्निया में भारतीय छात्र लापता, कर्नाटक के रहने वाले हैं साकेत
सैन फ्रांसिस्को में भारत के कॉन्सुलेट जनरल ने कैलिफोर्निया में भारतीय छात्र साकेत श्रीनिवासैया के गायब होने की घटना पर चिंता जताई है.
Published : February 14, 2026 at 1:20 PM IST
सैन फ्रांसिस्को: अमेरिका के कैलिफोर्निया में एक भारतीय छात्र लापता हो गया है. छात्र की पहचान साकेत श्रीनिवासैया के रूप में की गई है, जो कर्नाटक के रहने वाले हैं. साकेत यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, बर्केले में पोस्ट-ग्रेजुएट के छात्र हैं.
इस घटना पर सैन फ्रांसिस्को में भारत के कॉन्सुलेट जनरल ने चिंता जताई है. कॉन्सुलेट जनरल अमेरिकी अधिकारियों और लड़के के माता-पिता दोनों के संपर्क में है, और छात्र को ढूंढने में मदद कर रहा है.
कॉन्सुलेट जनरल ने एक्स पोस्ट में लिखा, "सैन फ्रांसिस्को में भारत का कॉन्सुलेट जनरल, कर्नाटक के रहने वाले, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, बर्कले के एक भारतीय पोस्ट-ग्रेजुएट स्टूडेंट साकेत श्रीनिवासैया के गायब होने से बहुत चिंतित है. कॉन्सुलेट परिवार के संपर्क में है और स्टूडेंट का पता लगाने के लिए संबंधित स्थानीय अधिकारियों से भी संपर्क में है."
हालांकि, यह ऐसी पहली घटना नहीं है. अमेरिका में भारतीय छात्र अक्सर अधिकारियों द्वारा भेदभाव, नस्लभेदी हमलों और लापरवाही की शिकायत करते रहे हैं.
विदेश में छात्रों की सुरक्षा के बारे में लोकसभा में सांसद असदुद्दीन ओवैसी के उठाए गए सवाल में, विदेश मंत्रालय ने भारतीय छात्रों की सुरक्षा को लेकर अपनी कोशिशों पर जोर दिया.
सांसद के सवाल के जवाब में विदेश मंत्रालय ने बताया, "सरकार विदेश में भारतीय छात्रों की संरक्षा और सुरक्षा को बहुत अधिक प्राथमिकता देती है और उनके खिलाफ हिंसा की घटनाओं पर नजर रखती है. छात्रों के खिलाफ हिंसक और अनचाही घटनाओं को विदेश में भारतीय मिशन/पोस्ट तुरंत मेजबान देश के संबंधित अधिकारियों के सामने उठाते हैं ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उनकी ठीक से जांच हो और अपराधियों को सजा मिले."
बयान में कहा गया है, "इंडियन मिशन/पोस्ट अपने दायरे के विदेशी विश्वविद्यालयों में पंजीकृत भारतीय छात्रों से निरंतर संपर्क बनाए रखने के लिए भी कदम उठाते हैं और विदेश पहुंचने पर उनके साथ प्री-ओरिएंटेशन सेशन करते हैं, ताकि उन्हें विदेश में पढ़ाई के दौरान होने वाली चुनौतियों, जोखिम और सावधानियों के बारे में बताया जा सके, जिसमें समय-समय पर एडवाइजरी जारी करना भी शामिल है."
बयान में आगे कहा गया, "अच्छी बातचीत और समय पर मदद सुनिश्चित करने के लिए, भारतीय छात्रों को स्थानीय भारतीय मिशन/पोस्ट से अलग-अलग तरीकों से जुड़ने के लिए बढ़ावा दिया जाता है, जिसमें इस मंत्रालय का MADAD पोर्टल, खास तौर पर भारतीय छात्रों के लिए बनाए गए WhatsApp ग्रुप, कॉन्सुलर कैंप, ओपन हाउस, इमरजेंसी हॉटलाइन आदि शामिल हैं."
