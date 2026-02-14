ETV Bharat / international

अमेरिका के कैलिफोर्निया में भारतीय छात्र लापता, कर्नाटक के रहने वाले हैं साकेत

सैन फ्रांसिस्को: अमेरिका के कैलिफोर्निया में एक भारतीय छात्र लापता हो गया है. छात्र की पहचान साकेत श्रीनिवासैया के रूप में की गई है, जो कर्नाटक के रहने वाले हैं. साकेत यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, बर्केले में पोस्ट-ग्रेजुएट के छात्र हैं. इस घटना पर सैन फ्रांसिस्को में भारत के कॉन्सुलेट जनरल ने चिंता जताई है. कॉन्सुलेट जनरल अमेरिकी अधिकारियों और लड़के के माता-पिता दोनों के संपर्क में है, और छात्र को ढूंढने में मदद कर रहा है. कॉन्सुलेट जनरल ने एक्स पोस्ट में लिखा, "सैन फ्रांसिस्को में भारत का कॉन्सुलेट जनरल, कर्नाटक के रहने वाले, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, बर्कले के एक भारतीय पोस्ट-ग्रेजुएट स्टूडेंट साकेत श्रीनिवासैया के गायब होने से बहुत चिंतित है. कॉन्सुलेट परिवार के संपर्क में है और स्टूडेंट का पता लगाने के लिए संबंधित स्थानीय अधिकारियों से भी संपर्क में है." हालांकि, यह ऐसी पहली घटना नहीं है. अमेरिका में भारतीय छात्र अक्सर अधिकारियों द्वारा भेदभाव, नस्लभेदी हमलों और लापरवाही की शिकायत करते रहे हैं. विदेश में छात्रों की सुरक्षा के बारे में लोकसभा में सांसद असदुद्दीन ओवैसी के उठाए गए सवाल में, विदेश मंत्रालय ने भारतीय छात्रों की सुरक्षा को लेकर अपनी कोशिशों पर जोर दिया.