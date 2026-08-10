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एरिजोना में प्रेमिका की हत्या के आरोप में भारतीय मूल का छात्र जर्मनी में गिरफ्तार

पुलिस ने गर्लफ्रेंड की हत्या का लगाया आरोप, परिवार ने किया इनकार.

Arizona girlfriend
जुलिसा रूबी सालाजार और वरुण बाचीगारी की तस्वीर (Gofundme and Youtube/ Varun Batchigari)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 10, 2026 at 10:54 AM IST

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वाशिंगटन : अमेरिका के एरिजोना राज्य के टक्सन में प्रेमिका की हत्या के आरोपी भारतीय छात्र को स्वदेश लौटने के लिये विमान में सवार होने से पहले जर्मनी में गिरफ्तार कर लिया गया. पुलिस ने यह जानकारी दी.

टक्सन पुलिस ने बताया कि पकड़े गये छात्र की पहचान वरूण बाचिगारी (20) के तौर पर हुयी है और वह यूनिवर्सिटी ऑफ एरिजोना में ‘बिजनेस एनालिटिक्स’ का छात्र है.

पुलिस ने बताया कि उसके खिलाफ छह अगस्त को टक्सन स्थित एक अपार्टमेंट में जूलिसा रूबी सालाजार (19) की हत्या करने का आरोप है.

टक्सन पुलिस विभाग के अनुसार बाचिगारी टक्सन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पहुंचा, जहां से उसने जर्मनी के लिए उड़ान पकड़ी. पुलिस ने बताया कि आरोपी की योजना जर्मनी से भारत जाने की थी लेकिन उससे पहले ही उसे गिरफ्तार कर लिया गया.

जांचकर्ताओं ने बाचिगारी के खिलाफ हत्या और अपहरण के आरोप में गिरफ्तारी वारंट हासिल किया था.

टक्सन पुलिस ने एक बयान में कहा कि पुलिस ने बर्लिन पुलिस के साथ मिल कर बाचिगारी को जर्मनी पहुंचते ही हिरासत में ले लिया.

उन्होंने बताया कि आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है.

जांचकर्ताओं का आरोप है कि बाचिगारी ने हत्या के बाद सालाजार का मोबाइल फोन और क्रेडिट कार्ड ले लिया तथा अपराध छिपाने के प्रयास में पीड़िता बनकर उसकी मां को कई संदेश भेजे.

इन संदेशों से सालाजार के परिवार को चिंता हुई, जिसके बाद उन्होंने उसकी कुशलक्षेम जानने के लिए पुलिस से संपर्क किया. पुलिस द्वारा की गई जांच के दौरान अधिकारियों ने उसका शव बरामद किया.

वारंट के अनुसार, बाचिगारी पहले यूनिवर्सिटी ऑफ एरिजोना पुलिस डिपार्टमेंट की जांच वाले मारपीट के एक मामले में शामिल था. जांचकर्ताओं से बात करने वाले गवाहों ने बताया कि 2025 के आखिर में बैचिगारी के साथ दिक्कतों के बाद सालाज़ार वहां से चली गई थी और घरेलू हिंसा के कथित इतिहास के कारण उसने रिश्ता खत्म करने का फैसला किया था.

वारंट में कई गवाहों के आरोप भी शामिल हैं, जिनमें उसके पहले के हिंसक व्यवहार का जिक्र है. एक गवाह ने जांचकर्ताओं को बताया कि बाचिगारी ने हैलोवीन पार्टी में उसका यौन उत्पीड़न किया था, लेकिन उसने कभी भी इस आरोप की रिपोर्ट कानून प्रवर्तन अधिकारियों को नहीं दी.फॉक्स न्यूज द्वारा देखे गए फेडरल रिकॉर्ड से पता चलता है कि कथित हत्या के समय बाचिगारी का इमिग्रेशन स्टेटस कानूनी था, भले ही उसे यूनिवर्सिटी ऑफ एरिज़ोना से निकाल दिया गया था. बाचिगारी को एरिज़ोना प्रत्यर्पित किए जाने का इंतजार है, जहां वारंट के आधार पर उसे पिमा काउंटी एडल्ट डिटेंशन कॉम्प्लेक्स में रखा जाएगा.

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एरिजोना में प्रेमिका की हत्या
INDIAN STUDENT ARRESTED IN GERMANY

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