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पश्चिम एशिया संकट: ग्लोबल शिपिंग इंडस्ट्री में भारतीय नाविकों का दबदबा, जानें उनकी भूमिका और चुनौतियां

हैदराबाद: दुनिया भर में 18 लाख से ज्यादा नाविक व्यापारिक जहाजों (merchant ships) पर काम करते हैं, जो कंटेनर जहाजों और तेल टैंकरों से लेकर अनाज और कच्चा माल ले जाने वाले बल्क कैरियर (विशाल व्यापारिक जहाज) तक सब कुछ चलाते हैं.

कुल भारतीय नाविक: भारत में नाविकों की संख्या एक दशक पहले 1.25 लाख थी, जो आज बढ़कर तीन लाख से ज्यादा हो गई है. इससे देश प्रशिक्षित नाविकों के टॉप तीन ग्लोबल सप्लायर में शामिल हो गया है. कुल तैनात नाविकों के मामले में भारत अब सिर्फ फिलीपींस और चीन से पीछे है. भारत के जहाजरानी महानिदेशालय (DGS) में लगभग 7,40,000 नाविक रजिस्टर्ड हैं और उनमें से 3,23,479 सक्रिय नाविक हैं.

शिपिंग इंडस्ट्री में भारतीयों की सबसे बड़ी मौजूदगी के कारण

भारतीय नाविक कई तरह के जहाजों पर काम करते हैं, जिनमें तेल टैंकर, कंटेनर, LPG जहाज और बल्क कैरियर शामिल हैं. भारतीय विदेशी शिपिंग कंपनियों द्वारा चलाए जाने वाले जहाजों पर भी काम करते हैं. दुनिया भर की हर शिपिंग कंपनी में भारतीय नाविकों के मुख्य आधार होने के मुख्य कारणों में अच्छे समुद्री ट्रेनिंग स्कूल होना और यह तथ्य शामिल है कि भारतीय अंग्रेजी में अच्छे हैं. भारतीय पश्चिमी देशों के नाविकों की तुलना में कम वेतन पर भी काम करते हैं. इसके अलावा, भारत में तकनीकी रूप से ट्रेंड नाविकों और अधिकारियों की संख्या सबसे ज्यादा है. इसलिए, ऐसा कहा जाता है कि दुनिया के लगभग हर समुद्री रास्ते पर भारतीय क्रू काम करता है. बड़ी संख्या में भारतीय नाविक कैप्टन, नेविगेशन ऑफिसर, मरीन इंजीनियर और टेक्निकल स्पेशलिस्ट जैसे ऑफिसर और इंजीनियरिंग रोल भी निभाते हैं.

पश्चिम एशियाई संघर्ष में फंसे भारतीय जहाज: मार्च 2026 में पश्चिम एशियाई संघर्ष के दौरान क्रूड ऑयल और LNG ले जा रहे 38 भारतीय झंडे वाले जहाज, जिनमें लगभग 1100 नाविक थे, फंसे हुए थे. सरकारी आंकड़ों के अनुसार, पश्चिम एशिया संकट के दौरान अब तक कम से कम छह भारतीय नाविकों की मौत हो चुकी है. मार्च के सरकारी डेटा से पता चलता है कि इस इलाके में हमले की चपेट में आए जहाजों पर कम से कम 78 भारतीय नाविक थे.

भारतीय नाविकों की मदद के लिए भारत सरकार की कोशिशें: भारत सरकार हजारों प्रभावित नाविकों की मदद कर रही है और उन्हें वापस ला रही है. पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने कहा है कि अब तक कुल 3,474 भारतीय नाविकों को सुरक्षित निकालकर वापस लाया गया है. 30 अप्रैल को यह संख्या 2,929 और मार्च में 253 थी.

ईरान-अमेरिका संघर्ष के दौरान भारतीय झंडे वाले जहाजों पर हमले

13 मई 2026: एमएसवी हाजी अली, भारतीय ध्वज वाला मालवाहक जहाज एक कथित हमले के बाद ओमान तट के पास पलट गया, जिससे जहाज पर कथित तौर पर आग लग गई. Marine Traffic डेटा ने जहाज को उसके अंतिम रिकॉर्ड किए गए अपडेट के बाद लगभग 8.8 समुद्री मील की गति और 306 डिग्री कोर्स के साथ सीमा से बाहर दिखाया. 57 मीटर का पशुधन वाहक लगभग 4,000 भेड़ और बकरियों के साथ सोमालीलैंड के बरबेरा से शारजाह की यात्रा कर रहा था. रिपोर्ट्स के मुताबिक, सभी 14 भारतीय क्रू मेंबर्स को ओमान के कोस्ट गार्ड ने बचा लिया.

18 अप्रैल 2026: होर्मुज स्ट्रेट में ईरानी गनबोट्स ने भारतीय ध्वज वाले दो जहाजों पर फायरिंग की. हालांकि, कोई नाविक घायल नहीं हुआ और जहाजों को कोई नुकसान नहीं हुआ. हालांकि, ओमान के उत्तर-पूर्व में तेल व्यापार के लिए अहम समुद्री मार्ग (Shipping Lane) पर हुई इस घटना के बाद दोनों जहाजों को वापस लौटना पड़ा.