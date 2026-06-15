पश्चिम एशिया संकट: ग्लोबल शिपिंग इंडस्ट्री में भारतीय नाविकों का दबदबा, जानें उनकी भूमिका और चुनौतियां
होर्मुज जलडमरूमध्य में जहाज पर हमले में तीन भारतीयों की मौत के बाद नाविकों की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल उठे हैं.
Published : June 15, 2026 at 4:35 PM IST
हैदराबाद: दुनिया भर में 18 लाख से ज्यादा नाविक व्यापारिक जहाजों (merchant ships) पर काम करते हैं, जो कंटेनर जहाजों और तेल टैंकरों से लेकर अनाज और कच्चा माल ले जाने वाले बल्क कैरियर (विशाल व्यापारिक जहाज) तक सब कुछ चलाते हैं.
कुल भारतीय नाविक: भारत में नाविकों की संख्या एक दशक पहले 1.25 लाख थी, जो आज बढ़कर तीन लाख से ज्यादा हो गई है. इससे देश प्रशिक्षित नाविकों के टॉप तीन ग्लोबल सप्लायर में शामिल हो गया है. कुल तैनात नाविकों के मामले में भारत अब सिर्फ फिलीपींस और चीन से पीछे है. भारत के जहाजरानी महानिदेशालय (DGS) में लगभग 7,40,000 नाविक रजिस्टर्ड हैं और उनमें से 3,23,479 सक्रिय नाविक हैं.
शिपिंग इंडस्ट्री में भारतीयों की सबसे बड़ी मौजूदगी के कारण
भारतीय नाविक कई तरह के जहाजों पर काम करते हैं, जिनमें तेल टैंकर, कंटेनर, LPG जहाज और बल्क कैरियर शामिल हैं. भारतीय विदेशी शिपिंग कंपनियों द्वारा चलाए जाने वाले जहाजों पर भी काम करते हैं. दुनिया भर की हर शिपिंग कंपनी में भारतीय नाविकों के मुख्य आधार होने के मुख्य कारणों में अच्छे समुद्री ट्रेनिंग स्कूल होना और यह तथ्य शामिल है कि भारतीय अंग्रेजी में अच्छे हैं. भारतीय पश्चिमी देशों के नाविकों की तुलना में कम वेतन पर भी काम करते हैं. इसके अलावा, भारत में तकनीकी रूप से ट्रेंड नाविकों और अधिकारियों की संख्या सबसे ज्यादा है. इसलिए, ऐसा कहा जाता है कि दुनिया के लगभग हर समुद्री रास्ते पर भारतीय क्रू काम करता है. बड़ी संख्या में भारतीय नाविक कैप्टन, नेविगेशन ऑफिसर, मरीन इंजीनियर और टेक्निकल स्पेशलिस्ट जैसे ऑफिसर और इंजीनियरिंग रोल भी निभाते हैं.
पश्चिम एशियाई संघर्ष में फंसे भारतीय जहाज: मार्च 2026 में पश्चिम एशियाई संघर्ष के दौरान क्रूड ऑयल और LNG ले जा रहे 38 भारतीय झंडे वाले जहाज, जिनमें लगभग 1100 नाविक थे, फंसे हुए थे. सरकारी आंकड़ों के अनुसार, पश्चिम एशिया संकट के दौरान अब तक कम से कम छह भारतीय नाविकों की मौत हो चुकी है. मार्च के सरकारी डेटा से पता चलता है कि इस इलाके में हमले की चपेट में आए जहाजों पर कम से कम 78 भारतीय नाविक थे.
भारतीय नाविकों की मदद के लिए भारत सरकार की कोशिशें: भारत सरकार हजारों प्रभावित नाविकों की मदद कर रही है और उन्हें वापस ला रही है. पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने कहा है कि अब तक कुल 3,474 भारतीय नाविकों को सुरक्षित निकालकर वापस लाया गया है. 30 अप्रैल को यह संख्या 2,929 और मार्च में 253 थी.
ईरान-अमेरिका संघर्ष के दौरान भारतीय झंडे वाले जहाजों पर हमले
13 मई 2026: एमएसवी हाजी अली, भारतीय ध्वज वाला मालवाहक जहाज एक कथित हमले के बाद ओमान तट के पास पलट गया, जिससे जहाज पर कथित तौर पर आग लग गई. Marine Traffic डेटा ने जहाज को उसके अंतिम रिकॉर्ड किए गए अपडेट के बाद लगभग 8.8 समुद्री मील की गति और 306 डिग्री कोर्स के साथ सीमा से बाहर दिखाया. 57 मीटर का पशुधन वाहक लगभग 4,000 भेड़ और बकरियों के साथ सोमालीलैंड के बरबेरा से शारजाह की यात्रा कर रहा था. रिपोर्ट्स के मुताबिक, सभी 14 भारतीय क्रू मेंबर्स को ओमान के कोस्ट गार्ड ने बचा लिया.
18 अप्रैल 2026: होर्मुज स्ट्रेट में ईरानी गनबोट्स ने भारतीय ध्वज वाले दो जहाजों पर फायरिंग की. हालांकि, कोई नाविक घायल नहीं हुआ और जहाजों को कोई नुकसान नहीं हुआ. हालांकि, ओमान के उत्तर-पूर्व में तेल व्यापार के लिए अहम समुद्री मार्ग (Shipping Lane) पर हुई इस घटना के बाद दोनों जहाजों को वापस लौटना पड़ा.
विदेशी ध्वज वाले जहाजों पर सवार भारतीय नाविकों पर हमले
11 जून 2026 को एमटी जलवीर पर हमला: एमटी सेटेबेल्लो (MT Settebello) पर हमले के बाद, गिनी-बिसाऊ के ध्वज वाले डामर टैंकर MT जलवीर (जिसमें लगभग 20-24 भारतीय क्रू मेंबर थे) पर ओमान के शिनास पोर्ट के पास हमला हुआ, जिससे जहाज में आग लग गई.
08 जून 2026 को एमटी सेटेबेल्लो पर स्ट्राइक: पलाऊ के ध्वज वाले तेल टैंकर एमटी सेटेबेलो (जिसमें 24 भारतीय क्रू मेंबर थे) पर अमेरिका सेना ने हमला किया, क्योंकि कहा जाता है कि जहाज ने नियमों की अनदेखी की थी, जिससे उसका इंजन रूम काम करना बंद कर दिया. इस घटना में तीन भारतीय नाविकों की मौत हो गई और बाकी को बचा लिया गया. भारतीय विदेश मंत्रालय और अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन (IMO) ने हमलों की निंदा की.
23 अप्रैल 2026 को यूफोरिया (EUPHORIA) पर हमला: पनामा के ध्वज वाले कंटेनर शिप EUPHORIA पर होर्मुज स्ट्रेट में ईरानी नावों से फायरिंग हुई थी, जिसमें 21 भारतीय क्रू मेंबर सवार थे. हालांकि, नाविकों कोई नुकसान नहीं पहुंचा था.
11 मार्ज 2026 को Safesea Vishnu पर हमला: अमेरिका के क्रूड ऑयल टैंकर Safesea Vishnu , जो मार्शल आइलैंड्स के ध्वज के साथ संचालित हो रहा था, उस पर बसरा इराक के पास हमला हुआ, जिसमें एक भारतीय क्रू मेंबर की जान चली गई थी.
भारतीय नाविकों की समस्याएं
- मार्च 2026 में, ईरान के बंदर अब्बास पोर्ट के पास जहाज मनाली (MV Manali) में 20 भारतीय और दो अन्य लोग बमबारी के बीच फंसे हुए थे. उन्होंने तुरंत बचाव के लिए सोशल मीडिया पर अपील की है.
- 2025 में, 19 लोग, जिनमें से 17 भारतीय थे, टैंकर ग्लोबल पीस (Global Peace) पर UAE तट पर फंसे हुए थे.
- पिछले साल जून से, जहाज एलीन आर्मोनिया (Eleen Armonia) के क्रू मेंबर, जिसमें चार भारतीय भी शामिल हैं, को कथित तौर पर नाइजीरिया के तट पर छोड़ दिया गया है — उन्हें कोई सैलरी नहीं दी गई है और वे अकेले में गंभीर मानसिक तनाव से जूझ रहे हैं.
- 2024 में, जहाज कैप्टन तारेक (MV Captain Tarek) के क्रू मेंबर्स, जिनमें से एक भारतीय था, को यमन के पास कई महीनों तक अकेला छोड़ दिया गया था.
- जुलाई 2025 में, जहाज MT नाथन (MT Nathan) के क्रू मेंबर्स ने खुद को दक्षिण यूक्रेन के एक पोर्ट पर महीनों तक वॉर जोन में अकेला पाया, जो रूस की बमबारी और यूक्रेनी एयर डिफेंस के बीच फंसा हुआ था.
नाविकों को अकेले छोड़ने की घटनाएं
जनवरी 2026 में जारी एक रिपोर्ट में इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट वर्कर्स फेडरेशन (ITF) ने पाया कि 2025 में नाविकों को अकेला छोड़े जाने के मामले अब तक के सबसे ज्यादा थे, जिसमें 410 जहाजों पर 6,223 नाविकों को छोड़ा गया. ITF के डेटा के अनुसार, ये कुल संख्या 2024 की तुलना में जहाज छोड़ने में 31 प्रतिशत और नाविकों को छोड़ने में 32 प्रतिशत की बढ़ोतरी दिखाती है. 2025 में भारतीय नाविक सबसे ज्यादा प्रभावित समूह थे, जिनमें 1,125 नाविकों को छोड़ा गया, इसके बाद फिलिपींस के नाविक (539) और सीरिया के नाविक (309) थे. तथाकथित फ्लैग-ऑफ-कन्वीनियंस (FOC -सुविधा का झंडा) जहाजों में 2025 में छोड़े गए 337 जहाज शामिल थे – कुल का 82%. ITF का अनुमान है कि दुनिया भर के व्यापारिक जहाजों के पूरे बेड़े का लगभग 30% FOC है.
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