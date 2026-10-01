भारतीय पायलट स्मित मच्छर की हो रही तारीफें, ट्रंप बोले, 'वह हीरो हैं', 'एक और 9/11 को रोक दिया'
स्मित मच्छर की बहादुरी को इजराइल के प्रधानमंत्री ने बताया असाधारण. सबने कहा, हमें उन पर गर्व है.
Published : October 1, 2026 at 2:46 PM IST
नई दिल्ली : फ्लाईदुबई के भारतीय पायलट स्मित मच्छर की पूरी दुनिया प्रशंसा कर रही है. उन्हें हीरो माना जा रहा है. उन्होंने अपनी जान दांव पर लगाकर 174 लोगों को बचा लिया. वे खुद लहूलुहान हो गए, लेकिन हमलावर को-पायलट के इरादे को सफल नहीं होने दिया. स्मित की इस वीरता की अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप समेत कई प्रमुख हस्तियों ने तारीफ की है. किसने क्या कहा, आइए इस पर एक नजर डालते हैं.
पहले यह जान लेते हैं कि हुआ क्या था. इजराइली अधिकारियों के मुताबिक बुधवार को बोइंग 737 के पायलट पर को-पायलट ने हमला कर दिया. पायलट स्मित मच्छर थे, जबकि को-पायलट ओमान का नागरिक था. विमान दुबई से तेल अवीव की ओर जा रहा था. तेल अवीव इजराइल की राजधानी है. विमान पर 174 लोग सवार थे. स्मित मच्छर गंभीर रूप से घायल हो गए. लेकिन उन्होंने को-पायलट की मंशा को सफल नहीं होने दिया. बेहोश होने से पहले स्मित ने कॉकपिट का दरवाजा खोल दिया था ताकि पैसेंजर की ओर से मदद मिल सके. यात्रियों ने कॉकपिट में घुसकर को-पायलट को नियंत्रण में लिया. इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि को-पायलट से सऊदी अरब में पूछताछ की जा रही है. सऊदी अरब के उत्तर-पश्चिम में स्थित तबुक में विमान की इमरजेंसी लैंडिंग हुई. रियाद (सऊदी अरब की राजधानी) में भारतीय दूतावास ने बताया कि मच्छर को अस्पताल ले जाया गया और उनकी हालत स्थिर है.
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि इजराइल जा रहे फ्लाईदुबई जेट के कैप्टन को चाकू मारने वाले को-पायलट "शायद एक आतंकवादी या फिर कोई सिरफिरा" था. बुरी तरह घायल होने के बावजूद कैप्टन कॉकपिट का दरवाजा खोलने और मदद के लिए चिल्लाने में कामयाब रहा. ट्रंप ने आगे कहा, "वह एक तरह से हीरो था."
BREAKING: President Trump says the co-pilot who allegedly stabbed the captain of an Israel-bound Flydubai jet was "perhaps a terrorist or perhaps a whack job."— Fox News (@FoxNews) September 30, 2026
Trump says the badly wounded captain still managed to open the cockpit door and scream for help.
"In a way he was a… pic.twitter.com/osmdBm0tSp
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, "बेहद खतरनाक स्थिति और गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद, उन्होंने दूसरों की जान बचाने के लिए जबरदस्त हिम्मत और अटूट संकल्प दिखाया. उनकी बहादुरी से सैकड़ों लोगों की जान बची और एक बड़ा हादसा टल गया." प्रधानमंत्री ने कहा कि फ्लाईदुबई की फ्लाइट FZ1073 में हुई एक गंभीर घटना के दौरान, उनकी सूझ-बूझ ने 9/11 जैसी त्रासदी को टालने में मदद की.
Captain Smit Machchhar is a HERO.— Narendra Modi (@narendramodi) October 1, 2026
In the face of the gravest danger and despite being seriously injured, he showed immense courage and an unwavering resolve to protect the lives of others.
His valour helped save hundreds of lives and avert a great tragedy.
India is proud of…
इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने मच्छर की "असाधारण बहादुरी" की तारीफ की. उन्होंने कहा कि घायल कैप्टन ने चाकू लगने के बाद भी मुकाबला किया, कॉकपिट का दरवाजा खोला और यात्रियों व क्रू की मदद से हमलावर को काबू में किया. इस तरह उन्होंने "हवा में होने वाली भयानक त्रासदी" को रोक लिया. नेतन्याहू ने लिखा, "उन्होंने 174 लोगों की जान बचाई, जिनमें इजराइली नागरिक और दूसरे देशों के लोग शामिल थे."
स्पाइसजेट ने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट में मच्छर की "वीरतापूर्ण हिम्मत" और "निस्वार्थ कार्यों" की तारीफ की. एयरलाइन ने लिखा, "कैप्टन, आप हम सभी के लिए हीरो हैं."
फिलिप कीन ने स्मित को फ्लाइट की ट्रेनिंग दी है. उन्होंने कहा, "हमें उन पर बहुत गर्व है और हम उनके जल्द ठीक होने की कामना करते हैं."
"मैं उन्हें बधाई देता हूं. अपनी जान की परवाह किए बिना, उन्होंने इतने लोगों की जान बचाई. हमारे देश को ऐसे बहादुर लोगों की जरूरत है. मैं उनके माता-पिता और परिवार के सदस्यों को बधाई देता हूं." कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे.
"हम सभी को बहुत गर्व है. कैप्टन स्मिट ने जिस बहादुरी का परिचय दिया, वह वाकई काबिले-तारीफ है, खासकर इस घटना की चौंकाने वाली प्रकृति को देखते हुए. खुद घायल होने के बावजूद उन्होंने स्थिति को संभाला, उन्होंने विमान की सुरक्षा सुनिश्चित की, सुरक्षित लैंडिंग कराई और लोगों की जान बचाई. यह देखकर बहुत अच्छा लगता है कि उनकी तारीफ न सिर्फ भारत में, बल्कि पूरी दुनिया में हो रही है." केंद्रीय नागर एवं विमानन मंत्री राम मोहन नायडू
"यह हमला एक बहुत ही अहम और संवेदनशील समय पर हुआ. उस समय इजराइल में चुनाव होने वाले थे और कुछ ही दिन पहले प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने यूएई का दौरा किया था और वहां के नेताओं से बातचीत की थी. जब भी इस इलाके के देश खुशहाली और आतंकवाद से लड़ने के लिए आपसी सहयोग बढ़ाते हैं, तो आतंकवादी उसे चुनौती देने की कोशिश करते हैं, जैसा कि दुर्भाग्य से 7 अक्टूबर के भयानक नरसंहार में हुआ." भारत में इजराइल के राजदूत रूवेन अजार.
मच्छर के बारे में लोगों को बहुत अधिक जानकारी नहीं है, लेकिन उनकी लिंक्डइन प्रोफाइल के मुताबिक, उन्होंने लगभग चार साल तक फ्लाईदुबई के लिए काम किया है. एयरलाइन में शामिल होने से पहले, उन्होंने स्पाइसजेट के साथ 11 साल बिताए, जहां उन्होंने सीनियर कमांडर और लाइन ट्रेनिंग कैप्टन के तौर पर काम किया. प्रोफाइल के अनुसार, उन्होंने 9,750 से अधिक घंटे उड़ान भरी है. स्कूल के सीईओ फिलिप कीन ने मीडिया को बताया कि मच्छर के दो बच्चे हैं. उन्होंने 2008 में न्यूजीलैंड के डुनेडिन शहर में मेनलैंड एयर में 18 महीने तक पायलट की ट्रेनिंग ली थी.
Our Embassy in Riyadh and Consulate in Jeddah have been following the health condition of Mr Smit Machchhar, the brave Indian pilot of Flydubai flight that was diverted to Tabuk today. He is admitted in a hospital in Tabuk city in northwest Saudi Arabia and receiving necessary…— India in Saudi Arabia (@IndianEmbRiyadh) September 30, 2026
फ्लाइटरडार24 के अनुसार दुबई से निकलने के लगभग ढाई घंटे बाद मची अफरा-तफरी के बीच, विमान लगभग एक मिनट में 33,000 फीट से 17,000 फीट (लगभग 10,000 मीटर से 5,100 मीटर) की ऊंचाई पर नीचे आ गया. इसके बाद उसने जॉर्डन की सीमा के पास एक अजीब सा चक्कर लगाया और लगभग एक घंटे बाद तबुक में लैंड किया. तबुक के प्रिंस सुल्तान बिन अब्दुलअजीज इंटरनेशनल एयरपोर्ट के एक बयान के अनुसार, डिस्ट्रेस कॉल (मदद के लिए कॉल) करने के एक घंटे बाद, सुबह 9:45 बजे विमान वहां उतरा.
VIDEO | Visuals from Indian pilot Captain Smit Machchhar's residence in Mumbai.— Press Trust of India (@PTI_News) October 1, 2026
Captain Smit Machchhar, piloting a Flydubai flight from Dubai to Tel Aviv, reportedly fought off his co-pilot who allegedly attempted to crash the aircraft. The flight made an emergency landing in… pic.twitter.com/pH97iLYjKQ
एक यात्री अल्मोग इटली ने कहा, "अचानक विमान नीचे गिरने लगा, जैसे बहुत जबरदस्त टर्बुलेंस हो या बहुत अधिक जी-फोर्स महसूस हो रहा हो, और ऐसा 20 या 30 सेकंड तक चला."
यूनाइटेड एयरलाइंस के पूर्व पायलट और एविएशन सेफ्टी एक्सपर्ट स्टीव अरोयो ने कहा कि उन्हें हैरानी है कि इतनी तेजी से नीचे आने के दौरान टेल से रडर (विमान की दिशा बदलने वाला हिस्सा) का अधिकतर हिस्सा टूटकर अलग हो जाने के बाद भी विमान सुरक्षित रूप से लैंड कर पाया.
अरोयो ने कहा, "यह बहुत तेजी से नीचे आने की घटना थी और रडर पर बहुत अधिक एरोडायनामिक फोर्स लग रहा था, जिसकी वजह से ऐसा हुआ. मुझे हैरानी है कि विमान के टुकड़े-टुकड़े नहीं हुए." एक और एविएशन सेफ्टी एक्सपर्ट, जेफ गुजेटी ने कहा कि जिस गति से विमान नीचे आ रहा था, अगर वह 10,000 फीट से नीचे चला जाता, तो शायद उसे वापस सीधा करना मुमकिन नहीं होता. गुजेटी ने कहा, "यह कमाल की बात है कि वे उस गोता से विमान को बाहर निकाल पाए. उन्हें जिस चीज ने बचाया, वह यह थी कि विमान को संभालने के लिए उनके पास काफी ऊंचाई बची हुई थी." गुजेटी पहले अमेरिका में नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड और फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन के लिए क्रैश की जांच करते थे.
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