ऐसे नहीं मर सकता...', भारतीय कैप्टन स्मित मच्छर ने कॉकपिट हमले के खौफनाक पलों को याद किया
कैप्टन स्मित मच्छर ने फ्लाईदुबई उड़ान में कॉकपिट हमले के दौरान की कुछ चौंकाने वाली घटनाओं का खुलासा किया.
By PTI
Published : October 18, 2026 at 2:39 PM IST
दुबई: पिछले महीने दुबई से तेल अवीव जा रही फ्लाईदुबई फ्लाइट में भारतीय पायलट स्मित मच्छर को पहले लगा कि उनके एयरक्राफ्ट की छत से कुछ टूटकर उनके सिर के पिछले हिस्से पर लगा, लेकिन बाद में उन्हें एहसास हुआ कि उनके को-पायलट ने उन पर हमला कर दिया है.
स्काई न्यूज अरेबिया को शनिवार को दिए एक इंटरव्यू में मच्छर ने कहा, 'मुझे उस समय पता नहीं था कि मुझे क्या हुआ है.' उन्होंने बताया कि कैसे एक रूटीन फ़्लाइट जिंदा रहने की लड़ाई में बदल गई. उन्होंने कहा कि फ़्लाइट नॉर्मल चल रही थी, सभी फ़ॉर्मैलिटीज पूरी हो गई थी और आगे क्या होने वाला है, ऐसा कुछ भी अजीब नहीं था. उन्होंने कहा कि यह पहली बार था जब उन्होंने को-पायलट के साथ उड़ान भरी थी.
उनके अंदाजे से फ़्लाइट शुरू होने के लगभग दो घंटे बाद एक और कैप्टन जो वापसी की यात्रा ऑपरेट करने वाला था, उनका स्वागत करने के लिए कॉकपिट में आया. को-पायलट उसी समय टॉयलेट जाना चाहता था और अपने ब्रेक के बाद वापस आ गया. मच्छर ने इंटरव्यू में कहा कि कैप्टन कुछ मिनट तक बात करते रहे फिर को-पायलट ने कहा कि वह प्रार्थना करना चाहता है और दूसरे कैप्टन को बाहर जाने के लिए कहा.
मच्छर ने कहा कि शुरू में यह रिक्वेस्ट अजीब नहीं लगी. उन्होंने बताया कि पायलट अपने आराम के समय में कंट्रोल किसी और को दे सकते थे, और उस समय प्रार्थना करने की इजाजत थी. जब हमला शुरू हुआ तब वह बैठे थे और लैंडिंग टाइमिंग और फ्यूल के लिए अपने कंप्यूटर पर चेक कर रहे थे. को-पायलट उनके पीछे खड़ा होकर प्रार्थना कर रहा था.
38 साल के पायलट ने कहा कि अचानक उनके सिर के पिछले हिस्से में बहुत जोर से चोट लगी. यह काफी जोर से लगी और मुझे लगा कि यह कोई बहुत तेज चीज है.' शुरू में उन्हें लगा कि एयरक्राफ्ट की छत से कुछ टूटकर उन पर गिरा है, लेकिन कुछ ही सेकंड में उन्हें एहसास हो गया कि उन पर हमला हो रहा है. उन्होंने कहा कि वार से उनकी नजर कुछ इंच तक कम हो गई थी, जो उन्हें बाद में डॉक्टरों से पता चला कि हमले का नतीजा था.
उनका पहला रिस्पॉन्स खुद को हमले से बचाना था. उन्होंने अपनी सीट बेल्ट खोली, हमले को रोकने की कोशिश की और उनके हाथ में चोट लग गई. फिर उन्होंने दूसरे कैप्टन को कॉकपिट में वापस बुलाने की कोशिश की. मच्छर ने कहा कि वह अपने साथी का नाम चिल्ला रहे थे और दरवाजा खोलने के लिए स्विच दबाने की कोशिश कर रहे थे, तभी पहली बार उन्हें होश नहीं आया.
उन्हें याद है कि वह दरवाजा खोलने में कामयाब रहे, लेकिन हमलावर के दूसरों को भी मारने की धमकी देने के बाद दरवाजा फिर से बंद हो गया. इसके तुरंत बाद उन्होंने इंजन के धीमे होने की आवाज सुनी और महसूस किया कि एयरक्राफ्ट नीचे गिर रहा है. एक पायलट के तौर पर अपने अनुभव का इस्तेमाल करते हुए, उन्होंने कहा कि वह इंस्ट्रूमेंट्स को देखे बिना इंजन की आवाज और एयरक्राफ्ट की मूवमेंट में बदलाव को पहचान सकते थे.
उन्होंने कहा, 'घटना के बाद मैं बार-बार होश में आता-जाता रहा.' फ़्लाइट कैप्टन ने कहा कि उन्हें अगले पलों की थोड़ी-बहुत याद है, उन्होंने आगे कहा कि उन्हें याद है कि उन्होंने कॉकपिट के दरवाजे तक पहुँचने की कोशिश की, अपने पैरों को कहीं लॉक किया और खुद को आगे की ओर धकेला.
उनकी अगली याद दरवाजा खुला होने और खुद के कॉकपिट और गैली के बीच लेटे होने की थी. यह इंटरव्यू मच्छर के यूएई में हॉस्पिटल के बेड पर बैठे हुए किया गया. हॉस्पिटल का गाउन पहने, सिर पर पट्टी बंधी हुई, उन्होंने अपनी रिकवरी और हमले के बाद मिली देखभाल के बारे में बात की.
एक समय पर उन्हें मिले सपोर्ट को याद करते हुए उनकी आँखें नम हो गई. जब उनसे पूछा गया कि घटना के बाद उन्होंने सबसे पहले किसे फोन किया, तो भावुक मच्छर ने कहा कि यह उनके दो साल के बेटे को था. इंटरव्यू लेने वाले ने जब पूछा कि क्या उन्हें लगा था कि वह शायद नहीं बचेंगे, तो मच्छर ने कहा, 'एक पल ऐसा आया जब मुझे एहसास हुआ और मैंने खुद से कहा कि ‘स्मित, कुछ करो.
तुम ऐसे नहीं मर सकते.' मच्छर ने उस साथी की तारीफ की जिसने इमरजेंसी के दौरान एयरक्राफ्ट का कंट्रोल संभाला था, उसके काम को तारीफ के काबिल बताया और कहा कि यह कुछ ऐसा था जिसे वह जिंदगी भर याद रखेंगे. उन्होंने कहा कि इस घटना में सबसे ज़्यादा उनके साथ वही बात रही जो प्लेन में सवार सभी लोगों के बचने के पक्के इरादे ने निभाई. उन्होंने कहा, 'एक बात जो मैं उस दिन से सीख सकता हूँ, वह थी सभी का बचने का पक्का इरादा. क्रू और पैसेंजर, सभी.' मच्छर ने कहा कि घटना के बाद के दिनों में उन्हें पहले झटके की झलक महसूस हुई, कभी-कभी दिल की धड़कन भी बढ़ जाती थी.
उन्होंने कहा, 'सच कहूँ तो जब मुझे लगा कि हम लैंड कर गए हैं, तो मुझे एहसास हुआ कि मैं खतरे से बाहर हूँ.' मच्छर ने याद किया कि एक डॉक्टर ने गैली में उनका इलाज किया, जबकि उनका क्रू उन्हें जगाए रखने और होश में रखने के लिए काम कर रहा था. उन्होंने कहा कि उस समय उनका ध्यान जिंदगी से हार न मानने पर था.
यह घटना 30 सितंबर को फ्लाईदुबई फ़्लाइट FZ1073 में हुई, जो दुबई से तेल अवीव जा रहा एक बोइंग 737 था, जिसमें 170 से ज़्यादा लोग सवार थे. ओमानी को-पायलट ने कथित तौर पर कॉकपिट के अंदर मच्छर पर इमरजेंसी क्रैश एक्स से हमला किया और एयरक्राफ्ट पर कब्जा करने की कोशिश की.
यूएई के अटॉर्नी जनरल के अनुसार को-पायलट ने एयरक्राफ्ट पर कब्जा करने और उसे तेल अवीव में इजराइल के बेन गुरियन एयरपोर्ट के पैसेंजर टर्मिनल से टकराने की योजना बनाई थी. कथित हाईजैकिंग की कोशिश की जाँच जारी है.
मच्छर किसी तरह कॉकपिट का दरवाजा खोलने में कामयाब रहे जिससे पैसेंजर और क्रू मेंबर बीच-बचाव कर सके और हमलावर को रोक सके. एयरक्राफ्ट में सवार दूसरे पायलटों ने कंट्रोल संभाला और उसे उत्तर-पश्चिमी सऊदी अरब के तबुक की ओर मोड़ दिया, जहां वह सुरक्षित रूप से लैंड हो गया.
को-पायलट को हिरासत में ले लिया गया, जबकि मच्छर का शुरू में तबुक के एक हॉस्पिटल में इलाज किया गया, फिर आगे की मेडिकल केयर के लिए उसे अबू धाबी भेज दिया गया. यूएई में भारतीय एम्बेसी ने 6 अक्टूबर को कहा कि वह 'धीरे-धीरे ठीक हो रहे हैं. और उनकी सेहत ठीक हो रही है.' प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मच्छर की हिम्मत की तारीफ की है और उन्हें हीरो बताया.
इंटरव्यू में भारतीय पायलट ने सऊदी अरब और यूएई में मिली मेडिकल केयर खासकर यूएई सरकार के सपोर्ट के लिए भी शुक्रिया अदा किया, और कहा कि वह कभी नहीं भूलेंगे कि उनके साथ कैसा बर्ताव किया गया.
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