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ऐसे नहीं मर सकता...', भारतीय कैप्टन स्मित मच्छर ने कॉकपिट हमले के खौफनाक पलों को याद किया

फ्लाईदुबई के पायलट कैप्टन स्मित मच्छर (फाइल फोटो) ( IANS )

By PTI 7 Min Read

दुबई: पिछले महीने दुबई से तेल अवीव जा रही फ्लाईदुबई फ्लाइट में भारतीय पायलट स्मित मच्छर को पहले लगा कि उनके एयरक्राफ्ट की छत से कुछ टूटकर उनके सिर के पिछले हिस्से पर लगा, लेकिन बाद में उन्हें एहसास हुआ कि उनके को-पायलट ने उन पर हमला कर दिया है.

स्काई न्यूज अरेबिया को शनिवार को दिए एक इंटरव्यू में मच्छर ने कहा, 'मुझे उस समय पता नहीं था कि मुझे क्या हुआ है.' उन्होंने बताया कि कैसे एक रूटीन फ़्लाइट जिंदा रहने की लड़ाई में बदल गई. उन्होंने कहा कि फ़्लाइट नॉर्मल चल रही थी, सभी फ़ॉर्मैलिटीज पूरी हो गई थी और आगे क्या होने वाला है, ऐसा कुछ भी अजीब नहीं था. उन्होंने कहा कि यह पहली बार था जब उन्होंने को-पायलट के साथ उड़ान भरी थी.