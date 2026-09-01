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भारत का भविष्य तर्कसंगत और वैज्ञानिक सोच में है, उन्हें युवाओं की समझ नहीं, सैम पित्रोदा का केंद्र सरकार पर निशाना

पित्रोदा ने कहा कि युवाओं की निराशा मुख्य रूप से इस रूप में सामने आ रही थी क्योंकि सरकार ने बातचीत को उलझा दिया था. उन्होंने कहा कि कुछ दिन पहले, मैंने किसी को मंदिरों के बारे में मेरी कही बात की आलोचना करते देखा. मैंने कहा था कि मैं मंदिरों के बजाय और स्कूल बनाना पसंद करूंगा. इसमें क्या गलत है? उस युवा का जवाब था कि पित्रोदा धर्म-विरोधी हैं. यह कैसा निष्कर्ष है? दूसरी बात, वह हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचा रहे हैं. हिंदू भावनाओं को लेकर परेशान नहीं होते. आप होते हैं. हिंदू काफी खुले विचारों वाले होते हैं. वे इतनी आसानी से अपमानित महसूस नहीं करते. हो सकता है कि आपको बुरा लगे. मुझे लगता है कि पूरा माहौल काफी उलझा हुआ है. सच और झूठ, नफरत और प्यार, और असलियत और मनगढ़ंत बातों के बीच फर्क करना मुश्किल हो गया है. जब मैं बहुत से युवाओं से बात करता हूं तो मुझे सचमुच चिंता होती है. एक तरफ, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि वे आखिरकार खुलकर अपनी बात कह रहे हैं. उनमें खड़े होकर आलोचना करने की हिम्मत है. वे निडर हैं. वे कई मुद्दों का मजाक उड़ाते हैं और उन्होंने इंस्टाग्राम पर बातचीत का एक नया तरीका ढूंढ लिया है. मैं उनके बातचीत करने के तरीके की तारीफ करता हूं.

उन्होंने आगे कहा कि भारत का भविष्य अन्य मनुष्यों के सम्मान, हमारे प्रवचन में गरिमा, हमारी महिलाओं के लिए सम्मान, हमारे बच्चों के लिए चिंता, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, सस्ती शिक्षा, गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं, सस्ती स्वास्थ्य सेवाएं, स्वच्छ पानी, बेहतर पर्यावरण और पर्याप्त ऊर्जा में निहित है. ये मुद्दे हैं. मुझे इन मुद्दों पर शायद ही कोई राष्ट्रीय बहस दिखाई देती है. हमें हमेशा यही चर्चा करनी पड़ती है: आपने यह कहा, मैंने यह कहा, लेकिन आप यह कह रहे थे, लेकिन हनुमान जी ने क्या कहा, या भगवान राम ने क्या कहा, या किसी और व्यक्ति ने क्या कहा.

शिकागो से न्यूज एजेंसी एएनआई (ANI) से बात करते हुए पित्रोदा ने कहा कि मुझे लगता है कि युवाओं ने सही मुद्दा चुना है, लेकिन हमें उनकी बात सुननी होगी क्योंकि उनका भविष्य दांव पर है. ये हमारे बच्चे हैं. ये भारत का भविष्य हैं. अगर उन्हें अच्छी शिक्षा नहीं मिलती, अगर वे साथ रहना नहीं सीखते, अगर वे एक-दूसरे से प्यार नहीं करते, तो कोई भविष्य नहीं है क्योंकि तब शांति नहीं होगी. कुछ लोग जो धार्मिक मतभेद, मंदिरों के बारे में बातें करके नफरत फैला रहे हैं, वे भारत के भविष्य का समाधान नहीं हैं. उन्होंने कहा कि भारत का भविष्य तर्कसंगत, तार्किक और वैज्ञानिक सोच में है.

शिकागो: इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के चेयरमैन सैम पित्रोदा ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है. उन्होंने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि उनकी बातचीत शिक्षा जैसे अहम मुद्दों पर ना होकर नफरत पर केंद्रित थी. पित्रोदा ने आगे कहा कि इससे नाराजगी उभरी और जंतर-मंतर पर हुए विरोध प्रदर्शनों के रूप में सभी के सामने आई.

उन्होंने आगे कहा कि वे आने वाले समय के संकेत को समझ रहे हैं, इसीलिए मैं उनकी तारीफ करता हूं; इन युवाओं की यही बात मुझे पसंद है. जो बातें हम नहीं कह पाए, उन्हें उन्होंने एक अलग भाषा में कहा है. किसी ने नहीं सोचा था कि इंस्टाग्राम का इस्तेमाल इतने असरदार तरीके से, 60-सेकंड की क्लिप्स के जरिए, किसी बहुत जटिल और व्यापक संदेश को पहुंचाने के लिए किया जा सकेगा. पित्रोदा ने आगे आरोप लगाया कि संस्थाएं ढह रही हैं. उन्होंने इसका उदाहरण देते हुए कहा कि 20 जुलाई के विरोध प्रदर्शन के दौरान एक छात्र के खिलाफ कथित पुलिस कार्रवाई को लेकर FIR दर्ज कराने के लिए राहुल गांधी को धरने पर बैठना पड़ा.

सैम पित्रोदा ने कहा कि लोग ये सब फैशन के लिए नहीं करते. वे हताशा में ऐसा करते हैं. ऐसी बातें कहने के लिए ये लोग कितने हताश हो सकते हैं. राहुल गांधी को शिकायत दर्ज कराने, यानी FIR लिखवाने के लिए जाना पड़ा. सच तो यह है कि एक लड़का इससे प्रभावित हुआ था. तुरंत FIR दर्ज होनी चाहिए थी. पुलिस सरकार से निर्देश मिलने तक FIR दर्ज नहीं करना चाहती थी. यह इस बात का उदाहरण है कि कैसे किसी संस्था की आजादी खत्म हो जाती है. अगर संस्था सच में आजाद होती, तो वे कहते कि चाहे कोई भी सरकार या प्रधानमंत्री हो, हमें नागरिक की शिकायत सुननी है और FIR दर्ज करनी है. FIR दर्ज कराने के लिए विपक्ष के नेता को सात घंटे तक वहां बैठने की जरूरत नहीं होनी चाहिए.

पित्रोदा ने कहा कि आज के समय में राजनीतिक पार्टियों के लिए युवाओं की बात को समझना जरूरी है. एक उदाहरण देते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि कोचिंग माफिया की वजह से शिक्षा कई लोगों की पहुंच से बाहर हो गई है. इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के चेयरमैन ने कहा कि हमें उन्हें समझने और उनकी बात ध्यान से सुनने की जरूरत है. हमें उनकी शिक्षा और अच्छी शिक्षा पर ध्यान देने की जरूरत है, और AI इसे और मुश्किल बनाने वाला है. AI एक बड़ी चुनौती है. हमने इस दिशा में काफी काम नहीं किया है. हमारे कोचिंग इंडस्ट्री को ही देख लीजिए, जो मेरी पीढ़ी के समय में लगभग थी ही नहीं. हम स्कूल और कॉलेज जाते थे और वहीं पढ़ाई करते थे; कभी-कभार थोड़ी-बहुत ट्यूशन ले लेते थे, लेकिन कोई कोचिंग इंडस्ट्री नहीं थी. अब यह हमारे एजुकेशन सिस्टम से भी बड़ी इंडस्ट्री बन गई है. हमने एक 'मॉन्स्टर' (बड़ी समस्या) खड़ा कर दिया है. क्यों? क्योंकि कॉलेज और स्कूलों में ठीक से पढ़ाई नहीं होती. इसलिए बच्चों को कहीं और जाना पड़ता है. मेरी नजर में, यह एक तरह का रैकेट है. हमें चाहिए कि बच्चे स्कूलों और कॉलेजों में सीखें, न कि ट्यूशन क्लास में. इस बात की किसी को चिंता नहीं है.

पित्रोदा ने सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि जब भी सरकार की आलोचना होती है, तो मंत्री सवालों का जवाब देने के बजाय सवाल उठाने वाले व्यक्ति पर ही हमला कर देते हैं. उन्होंने कहा कि तरह-तरह के वादे किए जाते हैं. उन वादों का क्या हुआ? लेकिन जब भी आप कुछ कहते हैं, तो वे सबसे ऊंचे स्तर पर आप पर हमला करते हैं. मंत्रियों का एक समूह आप पर टूट पड़ता है. और वे पाखंडी हैं. वे झूठे हैं. उन्हें जरा भी शर्म नहीं है.

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