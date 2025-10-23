ETV Bharat / international

भारतीय मूल के पॉल कपूर अमेरिका में छाए, दक्षिण और मध्य एशियाई मामलों के लिए बने अमेरिकी सहायक सचिव

पॉल कपूर भारत, नेपाल, अफगानिस्तान और बांग्लादेश सहित कई देशों के साथ अमेरिका के राजनयिक जुड़ाव और रणनीतिक साझेदारियों की देखरेख करेंगे.

October 23, 2025

वॉशिंगटन: भारतीय-अमेरिकी लेखक और सुरक्षा विशेषज्ञ पॉल कपूर ने अमेरिकी विदेश विभाग में दक्षिण और मध्य एशियाई मामलों के ब्यूरो के नए सहायक सचिव के रूप में आधिकारिक रूप से शपथ ली है. ब्यूरो ने बुधवार देर रात एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए उनके शपथ ग्रहण की घोषणा की.

इसमें कहा गया कि,"@State_SCA में सहायक सचिव पॉल कपूर का स्वागत है! आज सुबह डॉ. कपूर ने दक्षिण एवं मध्य एशियाई मामलों के ब्यूरो के सहायक सचिव के रूप में आधिकारिक रूप से शपथ ली."

सहायक सचिव के रूप में, कपूर भारत, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, अफ़ग़ानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, मालदीव, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज़्बेकिस्तान में अमेरिका के राजनयिक जुड़ाव और रणनीतिक साझेदारियों की देखरेख करेंगे.

वह डोनाल्ड लू का स्थान लेंगे, जो 2021 से इस पद पर कार्यरत हैं. कपूर का जन्म नई दिल्ली में एक भारतीय पिता और एक अमेरिकी मां के यहां हुआ था. उन्होंने यूएस नेवल पोस्टग्रेजुएट स्कूल में राष्ट्रीय सुरक्षा मामलों के विभाग में प्रोफेसर के रूप में कार्य किया. वह स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के हूवर इंस्टीट्यूशन में विजिटिंग फेलो हैं.

2020-2021 तक, कपूर ने विदेश विभाग के नीति नियोजन स्टाफ में दक्षिण और मध्य एशिया, हिंद-प्रशांत रणनीति और अमेरिका-भारत संबंधों से संबंधित मुद्दों पर काम किया. उन्होंने दक्षिण एशिया और हिंद-प्रशांत क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा परिवेश, परमाणु हथियारों के प्रसार, निवारण और इस्लामी उग्रवाद पर कई पुस्तकें लिखी हैं.

अपनी पुस्तक 'जिहाद ऐज ग्रैंड स्ट्रैटेजी: इस्लामिस्ट मिलिटेंसी, नेशनल सिक्योरिटी एंड द पाकिस्तानी स्टेट' में, कपूर ने तर्क दिया कि पाकिस्तान द्वारा जिहाद का इस्तेमाल देश की अस्थिरता का नतीजा नहीं था, बल्कि यह एक सोची-समझी सरकारी रणनीति थी. कपूर ने एमहर्स्ट कॉलेज से स्नातक की उपाधि प्राप्त की और शिकागो विश्वविद्यालय से पीएचडी की.

बता दें कि दक्षिण एवं मध्य एशियाई मामलों का कार्यालय दक्षिण एशिया और मध्य एशियाई देशों के लिए अमेरिकी व्यापार नीति और वार्ता रणनीतियों के विकास और कार्यान्वयन की देखरेख करता है.

इसमें दक्षिण एशिया में से अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका शामिल हैं. वहीं मध्य एशियाई देशों में कजाकिस्तान, किर्गिजस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज़्बेकिस्तान देश शामिल हैं.

