भारतीय मूल के इतिहासकार सुनील अमृत ने रचा इतिहास, जीता ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार
अमृत की नवीनतम पुस्तक, 'द बर्निंग अर्थ: एन एनवायर्नमेंटल हिस्ट्री ऑफ द लास्ट 500 इयर्स' को निर्णायकों ने जलवायु संकट पर "महत्वपूर्ण पठन" बताया.
Published : October 23, 2025 at 9:24 AM IST
लंदन: भारतीय मूल के इतिहासकार सुनील अमृत की पुस्तक 'द बर्निंग अर्थ: एन एनवायर्नमेंटल हिस्ट्री ऑफ़ द लास्ट 500 इयर्स' को इस वर्ष के ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार का विजेता घोषित किया गया है. यह 25,000 पाउंड का एक प्रतिष्ठित पुरस्कार है, जो दुनिया की सर्वश्रेष्ठ गैर-काल्पनिक कृतियों को सम्मानित करता है.
अमेरिका के येल विश्वविद्यालय में इतिहास के प्रोफेसर अमृत का जन्म केन्या में दक्षिण भारतीय माता-पिता के घर हुआ. वे सिंगापुर में पले-बढ़े और उन्होंने इंग्लैंड के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि प्राप्त की.
46 वर्षीय अमृत की नवीनतम पुस्तक, जिसे निर्णायकों ने जलवायु संकट के संदर्भ में "महत्वपूर्ण पठनीय" बताया है. इस पुस्तक को बुधवार शाम लंदन स्थित ब्रिटिश अकादमी में आयोजित एक समारोह में प्रतिष्ठित पुरस्कार प्रदान किया गया.
अमेरिका से लाइव वीडियो लिंक के जरिए अमृत ने कहा, "मुझसे कभी-कभी पूछा जाता है कि क्या 'द बर्निंग अर्थ' एक निराशाजनक किताब है."
इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह मानवीय और पर्यावरणीय, दोनों तरह के नुकसान और पीड़ा का विस्तृत विवरण देता है. साथ ही यह दर्शाता है कि ये दोनों लगभग हमेशा आपस में जुड़े हुए थे. लेकिन अंत में, मैं इस पुस्तक से जो पढ़ना चाहूंगा, वह यह है कि इसके कई हिस्से हमें इस मुकाम तक ले आए हैं. इसलिए कई ऐसे रास्ते भी थे, जिन्हें अपनाया नहीं गया, ऐसे विचार जिन्हें भुला दिया गया. ऐसे आंदोलन जो भले ही विफल रहे हों, लेकिन एक स्थायी विरासत छोड़ गए हैं. ऐसी प्रौद्योगिकियां, जो अधिक विनम्र और अधिक टिकाऊ थीं.
उन्होंने कहा, "और शायद हम उन रास्तों पर लौटकर, जिन्हें अपनाया नहीं गया. इस ग्रह पर एक साथ रहने के एक अधिक आशावादी और कम हिंसक तरीके के लिए प्रेरणा के बीज पा सकते हैं. इसे हम एक-दूसरे के साथ और उन बहुत से अन्य जीवों के साथ साझा करते हैं जिन पर हम निर्भर हैं."
यह घोषणा निर्णायक मंडल की अध्यक्ष, ब्रिटेन स्थित इतिहासकार प्रोफेसर रेबेका अर्ल ने की. उन्होंने विजेता कृति को मानव इतिहास और पर्यावरणीय परिवर्तन के बीच अंतर्संबंधों का एक उत्कृष्ट विवरण बताया.
अर्ल ने कहा, "यह विस्तृत और खूबसूरती से लिखी गई है. आज के जलवायु संकट की उत्पत्ति को समझने के इच्छुक किसी भी व्यक्ति के लिए यह महत्वपूर्ण पठन सामग्री है."
"अमृत एक उल्लेखनीय विद्वान हैं, जिनका वैश्विक दृष्टिकोण मानव इतिहास पर पर्यावरण के प्रभाव के साथ-साथ पर्यावरण पर हमारे प्रभाव को भी उजागर करता है. वास्तव में, जैसा कि वे बताते हैं, इन दोनों को अलग करना वास्तव में संभव नहीं है."
उन्होंने कहा, "6 लोगों की असाधारण शॉर्टलिस्ट में से एक विजेता चुनना कभी आसान काम नहीं होता, लेकिन हमारा पैनल इस बात पर सहमत था कि 'द बर्निंग अर्थ' ने पुरस्कार की भावना को दर्शाया है. हमारी दुनिया की समझ को गहरा करना."
ब्रिटेन की मानविकी और सामाजिक विज्ञान की राष्ट्रीय अकादमी, ब्रिटिश अकादमी, का कहना है कि अमृत का "वैश्विक पर्यावरणीय इतिहास पर अभूतपूर्व कार्य" दशकों के गहन और आंखें खोल देने वाले शोध पर आधारित है, जो यह बताता है कि कैसे उपनिवेशीकरण, औद्योगीकरण और मानव बस्तियों के बदलते स्वरूप ने न केवल आधुनिक दुनिया को आकार दिया है, बल्कि उस जलवायु संकट को भी बढ़ावा दिया है जिसका हम आज सामना कर रहे हैं.
महाद्वीपों और सदियों तक फैले अमेरिका की विजय से लेकर दक्षिण अफ्रीका में ब्रिटिश सोने के खनन तक, काली मौत से लेकर द्वितीय विश्व युद्ध तक, अमृत पाठक को एक महाकाव्य यात्रा पर ले जाते हैं, जो ग्रह पर मानवता के प्रभाव पर एक नया दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है.
ब्रिटिश अकादमी की अध्यक्ष प्रोफेसर सुसान जे स्मिथ ने कहा, "मानव इतिहास और पृथ्वी के आकार के बीच अंतर्संबंध पर यह नया दृष्टिकोण गहन शोध और रोचक गद्य का संयोजन है. यह प्रमाण-आधारित अंतर्दृष्टि, सुविचारित विचारों और उत्कृष्ट लेखन का वह संयोजन है जिसका जश्न मनाने पर हमें अपने वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक पुरस्कार के माध्यम से गर्व है."
अन्य 5 चयनित कृतियां, जिनमें से प्रत्येक को 1,000 पाउंड का पुरस्कार मिला. उनमें विलियम डेलरिम्पल की 'द गोल्डन रोड: हाउ एन्सिएंट इंडिया ट्रांसफॉर्म्ड द वर्ल्ड'; लूसी ऐश की 'द बैटन एंड द क्रॉस: रशियाज चर्च फ्रॉम पैगन्स टू पुतिन'; ब्रॉनवेन एवरिल की 'अफ्रीकोनॉमिक्स: ए हिस्ट्री ऑफ़ वेस्टर्न इग्नोरेंस'; सोफी हरमन की 'सिक ऑफ इट: द ग्लोबल फाइट फॉर विमेन्स हेल्थ'; और ग्रीम लॉसन की 'साउंड ट्रैक्स: ए म्यूज़िकल डिटेक्टिव स्टोरी' शामिल हैं.
ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार की स्थापना 2013 में मानविकी और सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में असाधारण शोध पर आधारित लेखन को पुरस्कृत करने के लिए की गई थी.
इस पुरस्कार के लिए पात्र होने के लिए, पुस्तकें यूके में प्रकाशित गैर-काल्पनिक कृतियां होनी चाहिए. इनके लेखक किसी भी राष्ट्रीयता के हों, दुनिया में कहीं भी स्थित हों और किसी भी भाषा में काम करते हों, बशर्ते कि नामांकित कृति अंग्रेजी भाषा में उपलब्ध हो.
