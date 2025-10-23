ETV Bharat / international

भारतीय मूल के इतिहासकार सुनील अमृत ने रचा इतिहास, जीता ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार

भारतीय मूल के इतिहासकार सुनील अमृत और उनकी पुस्तक 'द बर्निंग अर्थ: एन एनवायर्नमेंटल हिस्ट्री ऑफ द लास्ट 500 इयर्स' का एक संग्रह. ( स्रोत: Yale.edu )

लंदन: भारतीय मूल के इतिहासकार सुनील अमृत की पुस्तक 'द बर्निंग अर्थ: एन एनवायर्नमेंटल हिस्ट्री ऑफ़ द लास्ट 500 इयर्स' को इस वर्ष के ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार का विजेता घोषित किया गया है. यह 25,000 पाउंड का एक प्रतिष्ठित पुरस्कार है, जो दुनिया की सर्वश्रेष्ठ गैर-काल्पनिक कृतियों को सम्मानित करता है. अमेरिका के येल विश्वविद्यालय में इतिहास के प्रोफेसर अमृत का जन्म केन्या में दक्षिण भारतीय माता-पिता के घर हुआ. वे सिंगापुर में पले-बढ़े और उन्होंने इंग्लैंड के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि प्राप्त की. 46 वर्षीय अमृत की नवीनतम पुस्तक, जिसे निर्णायकों ने जलवायु संकट के संदर्भ में "महत्वपूर्ण पठनीय" बताया है. इस पुस्तक को बुधवार शाम लंदन स्थित ब्रिटिश अकादमी में आयोजित एक समारोह में प्रतिष्ठित पुरस्कार प्रदान किया गया. अमेरिका से लाइव वीडियो लिंक के जरिए अमृत ने कहा, "मुझसे कभी-कभी पूछा जाता है कि क्या 'द बर्निंग अर्थ' एक निराशाजनक किताब है." इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह मानवीय और पर्यावरणीय, दोनों तरह के नुकसान और पीड़ा का विस्तृत विवरण देता है. साथ ही यह दर्शाता है कि ये दोनों लगभग हमेशा आपस में जुड़े हुए थे. लेकिन अंत में, मैं इस पुस्तक से जो पढ़ना चाहूंगा, वह यह है कि इसके कई हिस्से हमें इस मुकाम तक ले आए हैं. इसलिए कई ऐसे रास्ते भी थे, जिन्हें अपनाया नहीं गया, ऐसे विचार जिन्हें भुला दिया गया. ऐसे आंदोलन जो भले ही विफल रहे हों, लेकिन एक स्थायी विरासत छोड़ गए हैं. ऐसी प्रौद्योगिकियां, जो अधिक विनम्र और अधिक टिकाऊ थीं. उन्होंने कहा, "और शायद हम उन रास्तों पर लौटकर, जिन्हें अपनाया नहीं गया. इस ग्रह पर एक साथ रहने के एक अधिक आशावादी और कम हिंसक तरीके के लिए प्रेरणा के बीज पा सकते हैं. इसे हम एक-दूसरे के साथ और उन बहुत से अन्य जीवों के साथ साझा करते हैं जिन पर हम निर्भर हैं." यह घोषणा निर्णायक मंडल की अध्यक्ष, ब्रिटेन स्थित इतिहासकार प्रोफेसर रेबेका अर्ल ने की. उन्होंने विजेता कृति को मानव इतिहास और पर्यावरणीय परिवर्तन के बीच अंतर्संबंधों का एक उत्कृष्ट विवरण बताया. अर्ल ने कहा, "यह विस्तृत और खूबसूरती से लिखी गई है. आज के जलवायु संकट की उत्पत्ति को समझने के इच्छुक किसी भी व्यक्ति के लिए यह महत्वपूर्ण पठन सामग्री है."