ETV Bharat / international

भारतीय मूल की गजाला हाशमी ने लहराया परचम, जीता वर्जीनिया लेफ्टिनेंट गवर्नर का चुनाव

भारतीय मूल के दो लोग अमेरिकी चुनाव में छा गए. मीरा नायर के बेट ममदानी और गजाला हाशमी ने भी रच दिया इतिहास.

HASHMI WINS VIRGINIA LG ELECTION
भारत में जन्मी अमेरिकी राजनीतिज्ञ गजाला हाशमी (AP)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : November 5, 2025 at 10:44 AM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

न्यूयॉर्क: भारत में जन्मी अमेरिकी राजनीतिज्ञ गजाला हाशमी को वर्जीनिया का लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी उपराज्यपाल चुना गया है. वह राज्य में शीर्ष राजनीतिक पद पर निर्वाचित होने वाली पहली मुस्लिम और दक्षिण एशियाई अमेरिकी बन गई हैं.

61 वर्षीय डेमोक्रेट हाशमी को 1,465,634 वोट (54.2 प्रतिशत) मिले जो उनके रिपब्लिकन प्रतिद्वंद्वी जॉन रीड से काफी आगे हैं. उन्हें 1,232,242 वोट मिले और उनके खाते में 79 प्रतिशत वोट आए. वर्जीनिया राज्य की सीनेटर जो मंगलवार को चुनाव के दिन विजयी हुईं, 2025 के चुनावों में प्रमुख राष्ट्रीय पदों के लिए चुनाव लड़ रहे 30 से अधिक भारतीय-अमेरिकी और दक्षिण एशियाई उम्मीदवारों में शामिल थीं.

हाशमी का चुनाव सबसे करीबी चुनावों में से एक था क्योंकि वह शीर्ष राज्य पद के लिए मैदान में थीं. हाशमी वर्जीनिया सीनेट में सेवा देने वाली पहली मुस्लिम और पहली दक्षिण एशियाई अमेरिकी हैं.

उनकी आधिकारिक प्रोफाइल में कहा गया, 'एक अनुभवी शिक्षिका और समावेशी मूल्यों व सामाजिक न्याय की पैरोकार के रूप में उनकी विधायी प्राथमिकताओं में सार्वजनिक शिक्षा, मताधिकार और लोकतंत्र का संरक्षण, प्रजनन स्वतंत्रता, बंदूक हिंसा की रोकथाम, पर्यावरण, आवास और किफायती स्वास्थ्य सेवा तक पहुँच शामिल हैं.' सामुदायिक संगठन इंडियन अमेरिकन इम्पैक्ट फंड ने वर्जीनिया के लेफ्टिनेंट गवर्नर के आम चुनाव में ऐतिहासिक जीत पर हाशमी को बधाई दी.

बाधाओं को तोड़ने वाले नेताओं को चुनने की अपनी प्रतिबद्धता के तहत, इम्पैक्ट ने कहा कि उसने मतदाताओं को संगठित करने और सरकार के हर स्तर पर प्रतिनिधित्व को मजबूत करने के लिए हाशमी के अभियान में 175,000 अमेरिकी डॉलर का खर्च किया है.

इंडियन अमेरिकन इम्पैक्ट फंड के कार्यकारी निदेशक चिंतन पटेल ने हाशमी की जीत को समुदाय, राष्ट्रमंडल और लोकतंत्र के लिए एक ऐतिहासिक क्षण बताया. पटेल ने कहा, 'एक अप्रवासी, शिक्षिका और अथक अधिवक्ता के रूप में उन्होंने अपना जीवन वर्जीनिया भर में कामकाजी परिवारों के लिए अवसरों का विस्तार करने और परिणाम देने के लिए समर्पित कर दिया है.

प्रजनन स्वतंत्रता और किफायती स्वास्थ्य सेवा से लेकर सार्वजनिक शिक्षा और आवास समानता तक, गजाला हाशमी ने उन मुद्दों पर नेतृत्व किया है जो वर्जीनियावासियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण हैं. हाशमी पहली बार नवंबर 2019 में इस पद के लिए चुनी गई थीं, उन्होंने रिपब्लिकन पार्टी के मौजूदा उम्मीदवार को हराकर वर्षों में पहली बार डेमोक्रेट्स को बहुमत दिलाया और राजनीतिक प्रतिष्ठान को चौंका दिया.

इंडियन अमेरिकन इम्पैक्ट फंड ने उल्लेख किया कि हाशमी ने 2019 में अपनी जीत के साथ इतिहास रच दिया था, रिपब्लिकन के कब्जे वाली सीट को पलटकर डेमोक्रेट्स को राज्य सीनेट पर नियंत्रण दिलाने में मदद की थी.

आज रात उन्होंने वर्जीनिया की पहली दक्षिण एशियाई अमेरिकी और मुस्लिम उपराज्यपाल के रूप में फिर से इतिहास रच दिया है. इम्पैक्ट को शुरू से ही उनका समर्थन करने पर गर्व था क्योंकि हम जानते थे कि क्या दांव पर लगा है. हमारे अधिकारों की रक्षा, हमारे समुदायों को MAGA से बचाना और उन सभी के लिए अवसरों का विस्तार करना जो वर्जीनिया को अपना घर कहते हैं.'

2024 में हाशमी को सीनेट शिक्षा और स्वास्थ्य समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया. राज्य सीनेटर के रूप में गजाला ने आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, पर्यावरण न्याय और अन्य क्षेत्रों में असमानता के मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करते हुए दूसरों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए अपने प्रयासों को समर्पित किया है.

जानिए कौन हैं गजाला हाशमी
जानकारी के मुताबिक गजाला हाशमी का जन्म 5 जुलाई 1964 को हैदराबाद में हुआ था. जब चार साल की थीं जब वह अपनी मां और बड़े भाई के साथ भारत से अमेरिका आ गईं और अपने पिता के साथ जॉर्जिया में रहने लगीं, जहां उनके पिता अंतरराष्ट्रीय संबंधों में पीएचडी कर रहे थे और उन्होंने विश्वविद्यालय में अध्यापन का अपना करियर शुरू किया.

उनके अभियान के अनुसार वह उस छोटे से कॉलेज शहर में पली-बढ़ीं, उस समय जब सरकारी स्कूलों में भेदभाव खत्म किया जा रहा था, और इसलिए उन्होंने खुद देखा कि सांस्कृतिक, नस्लीय और सामाजिक-आर्थिक विभाजन को पाटने के लिए जानबूझकर किए गए प्रयासों के माध्यम से समुदायों का निर्माण और संवाद को कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है.

अपनी हाई स्कूल कक्षा की प्रतिभाशाली छात्रा के रूप में स्नातक होने और कई पूर्ण छात्रवृत्तियाँ और फेलोशिप प्राप्त करने के बाद हाशमी ने जॉर्जिया सदर्न यूनिवर्सिटी से सम्मान के साथ बीए और अटलांटा के एमोरी यूनिवर्सिटी से अमेरिकी साहित्य में पीएचडी की उपाधि प्राप्त की.

हाशमी और उनके पति, अजहर, 1991 में नवविवाहित जोड़े के रूप में रिचमंड क्षेत्र में आ गए और उन्होंने लगभग 30 साल एक प्रोफेसर के रूप में बिताए. पहले रिचमंड विश्वविद्यालय में और फिर रेनॉल्ड्स कम्युनिटी कॉलेज में अध्यापन किया. रेनॉल्ड्स में रहते हुए उन्होंने शिक्षण और अधिगम उत्कृष्टता केंद्र (सीईटीएल) के संस्थापक निदेशक के रूप में भी कार्य किया.

ये भी पढ़ें- भारतीय मूल के जोहरान ममदानी ने रचा इतिहास, बने न्यूयॉर्क शहर के मेयर, कहा- भविष्य हमारे हाथों में

TAGGED:

INDIAN ORIGIN GHAZALA HASHMI
VIRGINIA ELECTION RESULTS 2025
हाशमी वर्जीनिया उपराज्यपाल चुनाव
भारतीय मूल की गजाला हाशमी
HASHMI WINS VIRGINIA LG ELECTION

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

भारतीय मूल के जोहरान ममदानी ने रचा इतिहास, बने न्यूयॉर्क शहर के मेयर, कहा- भविष्य हमारे हाथों में

पाकिस्तान खिलाड़ी पर चली तलवार, आईसीसी ने 2 मैच के लिए लगाया बैन

साईं बाबा जन्म शताब्दी कार्यक्रम: 140 देशों के भक्त जुटेंगे, उपराष्ट्रपति और पीएम भी होंगे शामिल

मसूरी पहुंची क्लासिक हिमालयन ड्राइव 2025 विंटेज कार रैली, बलखाती सड़कों पर दिखा मोटरिंग का जुनून

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.