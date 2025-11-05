ETV Bharat / international

भारतीय मूल के सिनसिनाटी मेयर ने दूसरी बार जीता चुनाव, उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के सौतेले भाई को हराया

सिनसिनाटी के मेयर आफताब पुरवाल ( AP )

By PTI 2 Min Read