भारतीय मूल के सिनसिनाटी मेयर ने दूसरी बार जीता चुनाव, उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के सौतेले भाई को हराया
भारतीय-तिब्बती मूल के आफताब पुरवाल ने अमेरिका के ओहियो के सिनसिनाटी मेयर चुनाव में बड़ी सफलता हासिल की है.
By PTI
Published : November 5, 2025 at 2:54 PM IST
न्यूयॉर्क: ओहियो के सिनसिनाटी के भारतीय मूल के मेयर ने रिपब्लिकन प्रतिद्वंद्वी कोरी बोमन को हराकर दूसरा कार्यकाल जीता है. बोमन उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के सौतेले भाई हैं. पुरवाल की मंगलवार की जीत ने सिनसिनाटी की स्थानीय सरकार पर डेमोक्रेट्स के नियंत्रण को मजबूत कर दिया है और ओहियो की राजनीति में पुरवाल की बढ़ती हुई स्थिति को और मजबूत किया है.
फॉक्स न्यूज ने मंगलवार (स्थानीय समय) को बताया कि प्यूरवल की मंगलवार की जीत ने सिनसिनाटी की स्थानीय सरकार पर डेमोक्रेट्स के नियंत्रण को मजबूत कर दिया है और ओहियो की राजनीति में प्यूरवल की बढ़ती हुई स्थिति को और मजबूत किया है.
रिपोर्ट में कहा गया है कि पूर्व विशेष सहायक अमेरिकी अटॉर्नी 43 वर्षीय पुरेवल ने लगभग 66 प्रतिशत वोट हासिल करने के बाद 2021 में पहली बार मेयर पद का दावा किया था. पुरेवल की तिब्बती माँ बचपन में कम्युनिस्ट चीनी कब्जे से भागकर एक दक्षिणी भारतीय शरणार्थी शिविर में पली-बढ़ी थीं, जबकि उनके पिता पंजाबी हैं.
प्योरवल ने 2015 में हैमिल्टन काउंटी क्लर्क ऑफ कोर्ट्स के लिए चुनाव लड़कर अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की. मई में हुए ओपन प्राइमरी में उन्होंने अपने प्रतिद्वंद्वी बोमन को आसानी से हरा दिया और 80 प्रतिशत से अधिक वोट हासिल किए. द हिल की रिपोर्ट के अनुसार चूँकि दोनों ही प्राइमरी में सबसे अधिक वोट पाने वाले उम्मीदवार थे, इसलिए उन्होंने नवंबर के आम चुनाव में हिस्सा लिया.
फॉक्स की रिपोर्ट के अनुसार उनके प्रतिद्वंद्वी बोमन ने कभी सार्वजनिक पद नहीं संभाला था, लेकिन अपने सौतेले भाई जे डी वेंस के शपथ ग्रहण के बाद वे चुनाव लड़ने के लिए प्रेरित हुए थे. फॉक्स की रिपोर्ट के अनुसार वेंस बोमन के अभियान के दौरान किनारे पर ही रहे, लेकिन उन्होंने सोशल मीडिया पर अपने सौतेले भाई के प्रति अपना समर्थन व्यक्त किया. उन्हें, 'अपने समुदाय की सेवा करने वाला एक अच्छा इंसान' बताया और अपने अनुयायियों से बाहर निकलकर उनके लिए वोट करने का आग्रह किया.