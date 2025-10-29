ETV Bharat / international

कनाडा में भारतीय मूल के व्यवसायी की हत्या, लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली जिम्मेदारी

दर्शन सिंह को बचाने की हरसंभव कोशिश की गई. उसे जीवन रक्षक चिकित्सा प्रणालियों पर रखा गया. इस समय कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है. जाँच अभी भी प्रारंभिक चरण में है. इस घटना से जुड़ी पूरी परिस्थितियों का पता लगाने के प्रयासों में सहायता के लिए अतिरिक्त संसाधन तैनात किए गए हैं.

कनाडा के अवोस्टफोर्ड में सोमवार सुबह (स्थानीय समय) 68 वर्षीय भारतीय मूल के व्यवसायी दर्शन सिंह साहसी की हत्या कर दी गई. पुलिस द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया है कि गश्ती अधिकारियों को पीड़ित का शव उस समय मिला जब वह जानलेवा चोटों से कराह रहा था. पीड़ित को अस्पताल ले जाया गया, जहाँ घावों के कारण उसकी मौत हो गई. रिपोर्ट के अनुसार मामले की जाँच अभी शुरुआती चरण में है.

ब्रिटिश कोलंबिया: कनाडा के अवोस्टफोर्ड में भारतीय मूल के व्यवसायी की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है. व्यवसायी मूल रूप से पंजाब के खन्ना के राजगढ़ गांव के रहने वाले थे. लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली जिम्मेदारी है. पुलिस को अभी तक आरोपियों को पकड़ने में सफलता नहीं मिली है.

पुलिस ने आगे कहा कि दर्शन सिंह पर गोलीबारी का दक्षिण एशियाई व्यापारिक समुदाय के सदस्यों को निशाना बनाकर की जा रही जबरन वसूली से जुड़ी हिंसा की घटनाओं से कोई संबंध नहीं दिखता. जाँचकर्ताओं का मानना ​​है कि संदिग्ध हमलावर अकेला था जब उसने बाहर निकलकर साहसी को गोली मारी. रिपोर्ट के अनुसार जाँचकर्ताओं ने गोलीबारी में कथित रूप से शामिल एक सिल्वर टोयोटा कोरोला कार की तस्वीर भी जारी की है.

इस बीच लॉरेंस बिश्नोई गिरोह से जुड़े कनाडा स्थित गैंगस्टर गोल्डी ढिल्लों ने बुधवार को दर्शन सिंह साहसी की हत्या की जिम्मेदारी ली. फेसबुक पर एक पोस्ट साझा करते हुए गोल्डी ढिल्लों ने हत्या की जिम्मेदारी लेते हुए कहा कि पीड़ित एक बड़े ड्रग्स व्यापार में शामिल था. उसने गिरोह की पैसे की माँगों को कथित तौर पर नजरअंदाज कर दिया था.

भारत और कनाडा की पुलिस एजेंसियाँ इस पोस्ट की सत्यता की पुष्टि कर रही हैं और विदेशों में सक्रिय बिश्नोई नेटवर्क से इसके संभावित संबंधों की जाँच की जा रही है. पंजाबी पत्रकार गुरप्रीत सिंह सहोता ने दर्शन सिंह साहसी को एक सज्जन व्यक्ति बताया और कहा कि वे एबॉट्सफोर्ड के एक व्यवसायी थे. रिपोर्ट के अनुसार, सहोता ने कहा, 'वे बहुत ही सज्जन व्यक्ति थे. वे करोड़पति थे, लेकिन उन्होंने कभी दिखावा नहीं किया और वे समुदाय के लिए बहुत मददगार थे.'