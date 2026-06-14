ओमान तट के पास पोत पर सवार भारतीय नागरिक की स्वास्थ्य संबंधी जटिलताओं के कारण मौत
मस्कट में भारतीय दूतावास ने कहा कि निशांत उर्थनाथन के शव को भारत वापस लाने की कोशिशें चल रही हैं.
By PTI
Published : June 14, 2026 at 6:15 PM IST
दुबई : ओमान के डुक्म बंदरगाह पर खड़े एक पोत पर सवार एक भारतीय नागरिक की स्वास्थ्य संबंधी जटिलताओं के कारण मौत हो गई. मस्कट स्थित भारतीय दूतावास ने यह जानकारी दी.
दूतावास ने कहा कि भारतीय नागरिक के शव को भारत लाने के प्रयास शुरू कर दिए गए हैं. दूतावास ने यह नहीं बताया कि स्वास्थ्य संबंधी किस जटिलता के कारण उनकी मौत हुई.
An Indian national Nishanth Uirthanathan passed away earlier today due to medical complications. His mortal remains are currently onboard MT Celestial at Duqm Port, as per the Embassy of India in Oman— ANI (@ANI) June 14, 2026
Embassy of India in Oman tweets, " the embassy remains in close touch with… pic.twitter.com/4B9aa47xE5
भारतीय दूतावास ने रविवार को सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर लिखा, ‘‘दूतावास भारतीय नागरिक निशांत उर्थनाथन के परिवार के सदस्यों, पोत के चालक दल के सदस्यों और संबंधित अधिकारियों के संपर्क में है. निशांत की स्वास्थ्य संबंधी कारणों से मौत हो गई.’’
दूतावास ने कहा, ‘‘उनके शव को जल्द से जल्द पोत से उतारने और भारत भेजने के प्रयास किए जा रहे हैं.’’ भारतीय मिशन ने इससे पहले शनिवार को पुष्टि की थी कि मोटर टैंकर (एमटी) सेलेस्टियल पर सवार उर्थनाथन की ‘‘स्वास्थ्य संबंधी जटिलताओं’’ के कारण मौत हो गई.
दूतावास ने शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि वह पोत प्रबंधन कंपनी के लगातार संपर्क में है.
‘यूएस सेंट्रल कमांड’ ने 20 मई को एक बयान में कहा था कि अमेरिकी मरीन ने होर्मुज जलडमरूमध्य में अमेरिकी नाकेबंदी का उल्लंघन करने की संदिग्ध कोशिश को लेकर एमटी सेलेस्टियल को रोका था, लेकिन तलाशी अभियान के बाद उसे छोड़ दिया गया. पोत के चालक दल से अपना मार्ग बदलने को कहा गया था.
ये भी पढ़ें- ईरान बिना टोल के होर्मुज खोलेगा, बारूदी सुरंगें हटाने का काम होगा: अमेरिकी अधिकारी