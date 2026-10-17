अमेरिका में गैर-काूननी रूप से मतदान करने के आरोपी में भारतीय नागरिक गिरफ्तार
होमलैंड सिक्योरिटी विभाग के मुताबिक, दोषी पाए जाने पर आरोपी को हर मामले में ज्यादा से ज्यादा पांच साल जेल की सजा हो सकती है.
By PTI
Published : October 17, 2026 at 8:00 AM IST
वाशिंगटन: अमेरिका के मिनेसोटा में 2024 के आम चुनाव में अमेरिकी नागरिक होने का झूठा दावा करके वोट करने के आरोप में एक भारतीय नागरिक को गिरफ्तार किया गया है. अमेरिका के होमलैंड सिक्योरिटी विभाग (DHS) ने शुक्रवार को यह जानकारी दी. आरोपी की पहचान मुकेशकुमार सोमाभाई चौधरी के रूप में की गई है.
अमेरिकी जांच अधिकारियों ने चौधरी पर वोटिंग में जानबूझकर गलत जानकारी देने और वोट देने के लिए रजिस्टर करने या वोट देने के लिए नागरिकता का झूठा दावा करने का आरोप लगाया है.
होमलैंड सिक्योरिटी विभाग के मुताबिक, अगर चौधरी को दोषी पाया जाता है, तो उसे हर मामले में ज्यादा से ज्यादा पांच साल जेल की सजा हो सकती है.
चार्जशीट के मुताबिक, चौधरी ने 5 नवंबर, 2024 को एक वोटर सिग्नेचर सर्टिफिकेट पर साइन किया था, जैसा कि मिनेसोटा कानून के तहत आम चुनाव में वोट देने के लिए जरूरी है.
दस्तावेज में उसे यह शपथ लेने या पुष्टि करने की जरूरत थी कि वह एक अमेरिकी नागरिक है.
जांच अधिकारियों का आरोप है कि वह नागरिक नहीं था और उसने जानबूझकर वोट देने के लिए झूठी घोषणा की.
होमलैंड सिक्योरिटी इन्वेस्टिगेशन (HSI) के स्पेशल एजेंट ट्रैविस पिकार्ड (Travis Pickard) ने कहा, "सिर्फ अमेरिकी नागरिक ही मतदान कर सकते हैं, और वोट डालने के लिए नागरिकता का झूठा दावा करना एक गंभीर अपराध है."
पिकार्ड ने कहा, "HSI के पास इन मामलों की जांच करने का अनुभव और अधिकार है, और हम इस जिम्मेदारी को गंभीरता से लेते हैं. हम अपनी चुनाव प्रणाली की अखंडता की रक्षा के लिए अपने कानून लागू करने वाले दूसरे अधिकारियों के साथ काम करना जारी रखेंगे."
DHS सचिव मार्कवेन मुलिन ने कहा, "अमेरिकी चुनावों में मतदान करने वाले विदेशी नागरिकों के लिए हमारा संदेश स्पष्ट है: हम आपको ढूंढ लेंगे, आपको गिरफ्तार करेंगे और आपको आपराधिक मामलों और निर्वासन सहित परिणामों का सामना करना पड़ेगा."
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