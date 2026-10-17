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अमेरिका में गैर-काूननी रूप से मतदान करने के आरोपी में भारतीय नागरिक गिरफ्तार

प्रतीकात्मक तस्वीर ( X/ @DHSgov )

By PTI 2 Min Read

वाशिंगटन: अमेरिका के मिनेसोटा में 2024 के आम चुनाव में अमेरिकी नागरिक होने का झूठा दावा करके वोट करने के आरोप में एक भारतीय नागरिक को गिरफ्तार किया गया है. अमेरिका के होमलैंड सिक्योरिटी विभाग (DHS) ने शुक्रवार को यह जानकारी दी. आरोपी की पहचान मुकेशकुमार सोमाभाई चौधरी के रूप में की गई है.

अमेरिकी जांच अधिकारियों ने चौधरी पर वोटिंग में जानबूझकर गलत जानकारी देने और वोट देने के लिए रजिस्टर करने या वोट देने के लिए नागरिकता का झूठा दावा करने का आरोप लगाया है.

होमलैंड सिक्योरिटी विभाग के मुताबिक, अगर चौधरी को दोषी पाया जाता है, तो उसे हर मामले में ज्यादा से ज्यादा पांच साल जेल की सजा हो सकती है. चार्जशीट के मुताबिक, चौधरी ने 5 नवंबर, 2024 को एक वोटर सिग्नेचर सर्टिफिकेट पर साइन किया था, जैसा कि मिनेसोटा कानून के तहत आम चुनाव में वोट देने के लिए जरूरी है. दस्तावेज में उसे यह शपथ लेने या पुष्टि करने की जरूरत थी कि वह एक अमेरिकी नागरिक है.