अमेरिका में पारिवारिक विवाद से जुड़ी गोलीबारी में भारतीय नागरिक समेत 4 की मौत
अमेरिका के जॉर्जिया में गोलीबारी की घटना के दौरान घटनास्थल पर तीन बच्चे मौजूद थे उन्होंने अलमारी में छिपकर अपनी जान बचाई.
By PTI
Published : January 24, 2026 at 11:33 AM IST
न्यूयॉर्क: अटलांटा में भारतीय मिशन के अनुसार अमेरिका के जॉर्जिया राज्य में कथित पारिवारिक विवाद से जुड़ी गोलीबारी की घटना के पीड़ितों में एक भारतीय नागरिक भी शामिल है. लोकल मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, लॉरेंसविले शहर में शुक्रवार सुबह हुई गोलीबारी में चार लोगों की मौत हो गई, जबकि घटना के समय तीन बच्चे घर के अंदर थे.
अटलांटा में भारत के महावाणिज्य दूतावास की ओर से गोलीबारी की घटना पर दुख जताते हुए कहा कि हमलावर को गिरफ्तार कर लिया गया है और दुखी परिवार को हर मुमकिन मदद दी जा रही है. सोशल मीडिया एक्स पर कहा गया, 'हम एक कथित पारिवारिक झगड़े से जुड़ी गोलीबारी की घटना से बहुत दुखी हैं. जिसमें पीड़ितों में एक भारतीय नागरिक भी शामिल है. कथित हलावर को गिरफ्तार कर लिया गया है, और दुखी परिवार को हर मुमकिन मदद दी जा रही है.'
फॉक्स5 अटलांटा की रिपोर्ट के मुताबिक संदिग्ध की पहचान अटलांटा के 51 साल के विजय कुमार के तौर पर हुई है. ग्विनेट काउंटी पुलिस के मुताबिक, पीड़ितों की पहचान कुमार की पत्नी मीमू डोगरा (43), गौरव कुमार (33), निधि चंदर (37) और हरीश चंदर (38) के तौर पर हुई है.
रिपोर्ट में कहा गया है कि संदिग्ध पर गंभीर हमले के चार आरोप लगाए गए. गंभीर हत्या के चार मामले, दुर्भावनापूर्ण हत्या के चार मामले, बच्चों के साथ पहली डिग्री में क्रूरता का एक मामला और बच्चों के साथ तीसरी डिग्री में क्रूरता के दो मामले दर्ज किए गए हैं. पुलिस शुक्रवार को सुबह करीब 2.30 बजे (लोकल टाइम) ब्रूक आइवी कोर्ट के 1000 ब्लॉक में एक कॉल पर पहुंची. रिपोर्ट में कहा गया है कि पहुंचने पर, अधिकारियों को घर के अंदर चार बड़ों की लाशें मिलीं, जिन सभी को गोली लगने से जानलेवा घाव के निशान थे.
पुलिस अधिकारियों ने कहा कि जब गोलीबारी शुरू हुई तो तीन बच्चे वहां मौजूद थे. खुद को बचाने के लिए, बच्चे एक अलमारी में छिप गए. जांच करने वालों ने कहा कि बच्चों में से एक ने 911 पर कॉल करके जरूरी जानकारी दी, जिससे अधिकारी कुछ ही मिनटों में मौके पर पहुंच सके. बच्चों को कोई नुकसान नहीं हुआ और उन्हें परिवार के एक सदस्य ने ले लिया है.