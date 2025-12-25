ETV Bharat / international

भारतीय राजदूत क्वात्रा ने मार-ए-लागो में अमेरिकी राजदूत गोर से मुलाकात की

अमेरिका में भारत के राजदूत विनय मोहन ने व्यापार संबंधों को मजबूत करने के साझा लक्ष्यों पर अपने समकक्ष के साथ विस्तार से चर्चा की

Indian Ambassador meet counterpart
अमेरिका में भारत के राजदूत विनय मोहन क्वात्रा और भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर (ANI)
author img

By PTI

Published : December 25, 2025 at 10:11 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

न्यूयॉर्क: अमेरिका में भारत के राजदूत विनय मोहन क्वात्रा ने फ्लोरिडा में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के घर मार-ए-लागो में अपने अमेरिकी समकक्ष सर्जियो गोर के साथ व्यापार संबंधों को मजबूत करने के 'साझा लक्ष्य' के साथ-साथ द्विपक्षीय साझेदारी की प्राथमिकताओं पर विस्तार से चर्चा की.

क्वात्रा ने मार-ए-लागो का अपना पहला दौरा किया और भारत में अमेरिकी राजदूत और दक्षिण और मध्य एशिया के विशेष दूत गोर के साथ चर्चा की. क्वात्रा ने बुधवार को एक्स पर एक पोस्ट में कहा, 'मार-ए-लागो में सर्जियो गोर से मुलाकात कर खुशी हुई. व्यापार संबंधों को (मजबूत करने) के हमारे साझा लक्ष्य के साथ-साथ भारत में अमेरिकी राजदूत के रूप में अपनी जिम्मेदारी संभालने की तैयारी के दौरान हमारी द्विपक्षीय साझेदारी के लिए उनकी योजनाओं और प्राथमिकताओं पर विस्तार से चर्चा हुई!'

गोर ने कहा, 'अमेरिका में भारत के राजदूत विनय मोहन क्वात्रा से मिलना हमेशा खुशी की बात होती है. यह मार-ए-लागो की उनकी पहली यात्रा थी!' ट्रम्प भी वर्तमान में मार-ए-लागो में हैं, क्रिसमस की छुट्टियों के लिए सप्ताहांत में अपने पाम बीच, फ्लोरिडा, निवास पर पहुंचे हैं. बाद में आज वह नॉर्ड सांता कॉल्स और सेवा सदस्यों के साथ कॉल में भाग लेंगे.

गोर ने मंगलवार को भूटान के प्रधान मंत्री शेरिंग तोबगे की ट्रम्प के साथ एक तस्वीर भी पोस्ट की थी, जिसमें कहा गया था, 'फ्लोरिडा के महान राज्य की अपनी पहली यात्रा पर भूटान के प्रधान मंत्री शेरिंग तोबगे की मेजबानी का आनंद लिया!'

ये भी पढ़ें- राजदूत सर्जियो गोर ने प्रधानमंत्री से की मुलाकात, कहा- 'ट्रंप के खास दोस्त हैं पीएम मोदी'

TAGGED:

VINAY MOHAN KWATRA SERGIO GOR MEET
INDIAN AMERICA RELATION
भारत अमेरिका संबंध
अमेरिका भारत राजदूत विनय मोहन
INDIAN AMBASSADOR MEET COUNTERPART

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.