व्हाइट हाउस में पारंपरिक अंदाज में दिवाली का जश्न, भारतीयों ने ट्रंप को भेंट की हनुमान चालीसा
दिवाली के जश्न के मौके पर एक भारतीय टेक उद्यमी ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) को हनुमान चालिसा भेंट किया.
Published : November 7, 2026 at 7:08 AM IST
वाशिंगटन डीसी: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) शुक्रवार को व्हाइट हाउस में आयोजित दिवाली समारोह ( Diwali) में शामिल हुए. अमेरिका में भारत के राजदूत विनय क्वात्रा भी ओवल ऑफिस में आयोजित इस समारोह में मौजूद थे.
व्हाइट हाउस में दिवाली के जश्न के दौरान भारतीय टेक उद्यमी विशाल गोंडल ने ओवल ऑफिस में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प से मुलाकात की. इस मौके पर उन्होंने पारंपरिक तरीके से दीया जलाया और राष्ट्रपति को 'हनुमान चालीसा' की एक प्रति भेंट की.
इस खास कार्यक्रम में भारतीय मूल के कई प्रमुख लोग शामिल हुए, जिन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति के कार्यालय में रोशनी के इस त्योहार को मनाया. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर इस आयोजन के बारे में जानकारी देते हुए, GOQii के संस्थापक विशाल गोंडल ने बताया कि उन्होंने राष्ट्रपति ट्रंप को 'हनुमान चालीसा' की एक प्रति भेंट की. उन्होंने लिखा, "ओवल ऑफिस में रोशनी का एक साझा पल."
गोंडल ने पोस्ट किया, "राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ दिवाली मनाना मेरे लिए सम्मान की बात है. उन्हें 'हनुमान चालीसा' की एक प्रति भेंट करके मुझे गर्व हो रहा है. तुलसीदास द्वारा रचित यह स्तुति, जिसे हममें से लाखों लोग साहस, भक्ति और शक्ति पाने के लिए पढ़ते हैं." इस आयोजन की भावना के बारे में बात करते हुए, उद्यमी ने बताया कि भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के लिए प्रार्थनाएं भी की गईं.
उन्होंने लिखा, "जैसे ही दीये जलाए गए, मैंने भारत और अमेरिका के बीच दोस्ती के लिए, और अंधेरे पर रोशनी की जीत के लिए प्रार्थना की." गोंडल ने इस त्योहार के मौके पर पारंपरिक भारतीय आशीर्वाद "जुग जुग जियो" का भी जिक्र किया, जिसमें उन्होंने सबकी भलाई और अच्छे स्वास्थ्य की कामना की. उन्होंने आगे कहा, "'जुग जुग जियो', एक ऐसा आशीर्वाद जिसे सुनते हुए हममें से कई लोग बड़े हुए हैं."
"इसका मतलब है 'आप सदियों तक जिएं.' मैं जो कुछ भी करता हूं, उसके पीछे यही कामना होती है, और आज मैंने दुनिया भर के सभी लोगों के लिए यही कामना की है: शांति, समृद्धि, अच्छा स्वास्थ्य और लंबी उम्र. दिवाली की शुभकामनाएं. जुग जुग जियो."
ट्रंप के दिवाली समारोह में भारतीय मूल की कई जानी-मानी हस्तियां भी शामिल हुईं, जिनमें दुनिया भर में मशहूर मिशेलिन-स्टार शेफ विकास खन्ना और कनाडा की पूर्व सांसद रूबी ढल्ला शामिल थीं. यह सांस्कृतिक आयोजन ऐसे समय में हुआ है जब व्हाइट हाउस के प्रशासन में बड़े बदलाव किए जा रहे हैं.
आज इससे पहले राष्ट्रपति ट्रंप ने घोषणा की कि उनके करीबी सहयोगी और मौजूदा डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ, स्टीफन मिलर, सोमवार से व्हाइट हाउस के चीफ ऑफ स्टाफ का पद संभालेंगे. वे सूसी वाइल्स की जगह लेंगे, जो अब प्रशासन के राजनीतिक कामकाज की देखरेख करेंगी.
A moment of shared light in the Oval Office. 🪔 Honored to celebrate Diwali with President @realDonaldTrump and proud to gift him with a copy of the Hanuman Chalisa, Tulsidas's hymn to Lord Hanuman that millions of us recite for courage, devotion and strength. As the diyas were lit, my prayer was for friendship between India and America, and for the triumph of light over darkness. Jug Jug Jiyo, a blessing many of us grew up hearing, means "may you live for ages." It is the wish behind everything I do, and today I made it for everyone around the world: peace, prosperity, good health and longevity. Happy Diwali. Jug Jug Jiyo. 🙏 @TheVikasKhanna @DhallaRuby @WhiteHouse— Vishal Gondal (@vishalgondal) November 6, 2026
दिवाली मनाने की परंपरा की शुरुआत राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू. बुश ने 2003 में की थी. इससे पहले ये समारोह अधिकतर आइजनहावर एग्जीक्यूटिव ऑफिस बिल्डिंग में आयोजित किए जाते थे, जिसमें भारतीय-अमेरिकी समुदाय के सदस्य और भारतीय राजनयिक शामिल होते थे.
तत्कालीन राष्ट्रपति बराक ओबामा ने 2009 में व्हाइट हाउस के ईस्ट रूम में आयोजित एक समारोह के दौरान सबसे पहले दीप प्रज्वलित की. तब से, व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस और रूज़वेल्ट रूम सहित कई जगहों पर दीप प्रज्वलन समारोह आयोजित किए जाते रहे हैं.
(इनपुट-ANI)
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