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व्हाइट हाउस में पारंपरिक अंदाज में दिवाली का जश्न, भारतीयों ने ट्रंप को भेंट की हनुमान चालीसा

व्हाइट हाउस में पारंपरिक अंदाज में दिवाली का जश्न, भारतीयों ने ट्रंप को भेंट की हनुमान चालीसा ( ANI )

वाशिंगटन डीसी: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) शुक्रवार को व्हाइट हाउस में आयोजित दिवाली समारोह ( Diwali) में शामिल हुए. अमेरिका में भारत के राजदूत विनय क्वात्रा भी ओवल ऑफिस में आयोजित इस समारोह में मौजूद थे.

व्हाइट हाउस में दिवाली के जश्न के दौरान भारतीय टेक उद्यमी विशाल गोंडल ने ओवल ऑफिस में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प से मुलाकात की. इस मौके पर उन्होंने पारंपरिक तरीके से दीया जलाया और राष्ट्रपति को 'हनुमान चालीसा' की एक प्रति भेंट की.

इस खास कार्यक्रम में भारतीय मूल के कई प्रमुख लोग शामिल हुए, जिन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति के कार्यालय में रोशनी के इस त्योहार को मनाया. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर इस आयोजन के बारे में जानकारी देते हुए, GOQii के संस्थापक विशाल गोंडल ने बताया कि उन्होंने राष्ट्रपति ट्रंप को 'हनुमान चालीसा' की एक प्रति भेंट की. उन्होंने लिखा, "ओवल ऑफिस में रोशनी का एक साझा पल." गोंडल ने पोस्ट किया, "राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ दिवाली मनाना मेरे लिए सम्मान की बात है. उन्हें 'हनुमान चालीसा' की एक प्रति भेंट करके मुझे गर्व हो रहा है. तुलसीदास द्वारा रचित यह स्तुति, जिसे हममें से लाखों लोग साहस, भक्ति और शक्ति पाने के लिए पढ़ते हैं." इस आयोजन की भावना के बारे में बात करते हुए, उद्यमी ने बताया कि भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के लिए प्रार्थनाएं भी की गईं. उन्होंने लिखा, "जैसे ही दीये जलाए गए, मैंने भारत और अमेरिका के बीच दोस्ती के लिए, और अंधेरे पर रोशनी की जीत के लिए प्रार्थना की." गोंडल ने इस त्योहार के मौके पर पारंपरिक भारतीय आशीर्वाद "जुग जुग जियो" का भी जिक्र किया, जिसमें उन्होंने सबकी भलाई और अच्छे स्वास्थ्य की कामना की. उन्होंने आगे कहा, "'जुग जुग जियो', एक ऐसा आशीर्वाद जिसे सुनते हुए हममें से कई लोग बड़े हुए हैं." "इसका मतलब है 'आप सदियों तक जिएं.' मैं जो कुछ भी करता हूं, उसके पीछे यही कामना होती है, और आज मैंने दुनिया भर के सभी लोगों के लिए यही कामना की है: शांति, समृद्धि, अच्छा स्वास्थ्य और लंबी उम्र. दिवाली की शुभकामनाएं. जुग जुग जियो."