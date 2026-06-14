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ओमान की खाड़ी में 'विराट-1' जहाज डूबा, बीच समंदर में अमेरिकी सेना ने ऐसे बचाया 14 भारतीय नाविकों को

मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, यह घटना 14 जून की सुबह ओमान के रास अल हद्द से लगभग 80 नॉटिकल मील पूर्व में दर्ज की गई. खबरों के मुताबिक, जहाज (ढो) पर सवार क्रू सदस्यों द्वारा मदद की गुहार (डिस्ट्रेस कॉल) लगाने के बाद, अमेरिकी नौसेना ने आपातकालीन प्रतिक्रिया शुरू करने के लिए तटीय अधिकारियों को सतर्क किया.

दूतावास ने एक अन्य पोस्ट में लिखा, "यह सामने आया है कि जहाज का इंजन फेल हो गया था, और क्रू सदस्य आखिरकार एक लाइफराफ्ट (बचाव नाव) पर सुरक्षित चले गए. ओमान के अधिकारियों के समन्वय में, आस-पास मौजूद जहाजों के माध्यम से फिलहाल बचाव अभियान चल रहा है."

भारतीय दूतावास ने अपने आधिकारिक एक्स (X) हैंडल पर एक पोस्ट में लिखा, "मिशन को ओमान तट के पास भारतीय ध्वज वाले एक यंत्रीकृत जलयान (Mechanised Sailing Vessel) 'विराट 1' से जुड़ी एक घटना की जानकारी मिली है, जिसमें कथित तौर पर 14 भारतीय क्रू सदस्य सवार थे."

दुबई: ओमान तट के पास अमेरिकी हमलों में भारतीय नाविकों की मौत के बाद रविवार 14 जून को 14 भारतीय क्रू सदस्यों को ले जा रहा एक कमर्शियल जहाज (ढो/नाव) डूब गया. जिसके बाद क्षेत्र में बचाव अभियान शुरू किया गया है.

अमेरिकी नौसेना के पी-8 (P-8) समुद्री गश्ती विमान ने संकट के समय तत्परता दिखाते हुए जहाज के पास एक लाइफ राफ्ट (बचाव नाव) गिराई और उस पर सवार लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने की प्रक्रिया की निगरानी की. रिपोर्टों के अनुसार, अमेरिकी नौसेना ने पास के एक मालवाहक जहाज, एमवी जबल अली 9 (MV Jabal Ali 9 - सेंट किट्स और नेविस के झंडे वाला जहाज) से भी जमीनी सहायता का तालमेल बिठाया. जब जहाज कथित तौर पर डूबने लगा तो क्रू सदस्य लाइफ राफ्ट पर सवार हो गए. जहाज के अचानक डूबने की असली वजह फिलहाल तुरंत पता नहीं चल सकी है.

रविवार को हुई यह घटना ओमान तट के पास तीन जहाजों पर अमेरिकी हमले के ठीक बाद सामने आई है, जिसमें भारतीय क्रू सदस्यों वाले जहाजों पर हुए हमले में तीन नाविकों की मौत हो गई थी. इसके अलावा, एक अन्य नाविक निशांत उइर्थनाथन की 11 जून को 'एमटी सेलेस्टियल' जहाज पर कथित तौर पर इलाज न मिलने के कारण मौत हो गई थी. इस जहाज के कप्तान ने नाविक के पार्थिव शरीर को वापस भारत भेजने के लिए एक वीडियो अपील जारी की थी.

ढो (Dhow) क्या है?

ढो एक लकड़ी का पालदार जहाज (नाव) होता है, जिसका निचला हिस्सा लंबा और पतला होता है. इसमें त्रिकोणीय पालों से लैस एक या एक से अधिक मस्तूल (खंभे) लगे होते हैं. हिंद महासागर और लाल सागर के क्षेत्रों से शुरू हुए इन जहाजों का मुख्य उपयोग पूर्वी अफ्रीका, अरब प्रायद्वीप और दक्षिण एशिया के तटों पर माल के व्यापार, भारी सामान के परिवहन और मछली पकड़ने के लिए किया जाता है.

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