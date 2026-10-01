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174 यात्रियों को बचाने वाले भारतीय कैप्टन स्मित की ट्रंप- नेतन्याहू ने की प्रशंसा, बताया फ्लाईदुबई फ्लाइट का हीरो

कैप्टन मच्छर और इजराइली पैसेंजर्स की बहादुरी की प्रशंसा पूरी दुनिया में वैश्विक विमानन समुदाय ने की.

flydubai co pilot mid air attack
भारतीय पायलट कैप्टन स्मित मच्छर (IANS)
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By ANI

Published : October 1, 2026 at 7:27 AM IST

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वॉशिंगटन डीसी: फ्लाईदुबई की उड़ान में भारतीय पायलट कैप्टन स्मित मच्छर ने ऐसी हिम्मत, हौंसला और जज्बा दिखाई जिसकी प्रशंसा आज दुनिया में की जा रही है. उन्होंने फ्लाइट में सवार 174 यात्रियों की जान बचायी.

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उन्होंने इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू से फ्लाईदुबई फ्लाइट FZ1073 पर हुए मिड-एयर अटैक के बारे में बात की. इसमें भारतीय पायलट कैप्टन स्मित मच्छर को उनके को-पायलट ने चाकू मार दिया था, जिसने कथित तौर पर प्लेन को क्रैश करने की कोशिश की थी.

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इजराइल के पीएम नेतन्याहू यात्री यनाव से मिले जो फ्लाईदुबई फ्लाइट के कॉकपिट में घुसकर को-पायलट को बाहर निकाला. (IANS)

ट्रंप ने कैप्टन स्मित मच्छर को फ्लाईदुबई फ्लाइट का हीरो बताया

घटना के बारे में मीडिया से बात करते हुए ट्रंप ने कहा कि उन्होंने नेतन्याहू से हवा में हुए इस भयानक हमले के बारे में बात की और हमलावर को शायद एक आतंकवादी या शायद एक पागल बताया और कैप्टन को हीरो बताया.

ट्रंप ने कहा, 'मैंने इस घटना के बारे में बेंजामिन नेतन्याहू से बात की. ऐसा लगता है कि को-पायलट शायद कोई आतंकवादी था या शायद कोई पागल था, और उसने पायलट को चाकू मार दिया. पायलट की हालत बहुत खराब थी लेकिन एक तरह से वह दरवाजा खोलने वाला हीरो था.

ट्रंप ने हमलावर को काबू में करने के लिए यात्री की भी तारीफ की

ट्रंप ने हमलावर को काबू में करने के लिए यात्री के अद्भुत दखल की भी तारीफ की. दखल देने वाले इजराइली की तारीफ करते हुए ट्रंप ने कहा कि एक इजराइली प्लंबर जिसे उड़ान का लगभग कोई अनुभव नहीं था, तुरंत हरकत में आ गया' जब विमान जमीन की ओर गिर रहा था,' ट्रंप ने कहा कि उड़ान में सवार यात्रियों ने चीखें सुनीं, फ़्लाइट डेक की ओर दौड़ा और कथित हमलावर को पायलट की सीट से खींच लिया.

नेतन्याहू फ्लाइट को गिरने से बचाने वाले यात्री को 'सच्चा हीरो' बताया

फ्लाईदुबई के पैसेंजर यानिव हयून ने इजराइली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू से मुलाकात की और कॉकपिट में घुसने की अपनी कोशिश के बारे में बताया. सीएनएन की रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने कहा कि उन्होंने और दूसरे पैसेंजर्स ने कथित हमलावर को रोकने के लिए बीच-बचाव किया. पैसेंजर यानिव बताया कि कैसे उसने उस आदमी का गला घोंट दिया फिर उसे कॉकपिट से बाहर निकाला और फिर वापस आकर एयरक्राफ्ट को कंट्रोल किया. नेतन्याहू ने पैसेंजर को 'सच्चा हीरो' बताया और एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, 'योनिव, तुम एक सच्चे हीरो हो. हम शेरों का देश हैं!'

हजारों फीट नीचे गिरी फ्लाइट

फॉक्स न्यूज ने बताया कि क्रू मेंबर्स और पैसेंजर्स के बीच-बचाव करने से पहले ही फ्लाइट हजारों फीट नीचे गिर गई. इसके बाद एयरक्राफ्ट सऊदी अरब में सेफ लैंड कर गया.

वैश्विक विमानन समुदाय ने की प्रशंसा

कैप्टन मच्छर और पैसेंजर्स की बहादुरी की इंडियन और इजराइली डिप्लोमैटिक मिशन्स के साथ-साथ ग्लोबल एविएशन कम्युनिटी ने भी खूब तारीफ की है.

इजराइल के विदेश मंत्रालय ने तारीफ की

पायलट की तारीफ करते हुए इजराइल के विदेश मंत्रालय ने कैप्टन मच्छर को हीरो बताया और कहा कि कॉकपिट में चाकू लगने के बाद कैप्टन ने हिम्मत दिखाई और गंभीर चोटों के बावजूद, कॉकपिट का दरवाजा खोलने में कामयाब रहे. एक्स पर एक पोस्ट में कहा, 'यह आदमी हीरो है.

कैप्टन स्मित ने चाकू लगने के बाद भी हिम्मत नहीं हारी

फ्लाईदुबई फ्लाइट 1073 के भारतीय कैप्टन स्मित मच्छर ने कॉकपिट में चाकू लगने के बाद भी हिम्मत नहीं हारी. बुरी तरह घायल होने के बावजूद वह कॉकपिट का दरवाजा खोलने में कामयाब रहे. जिसके बाद इजराइली यात्रियों और अमीराती क्रू ने बीच-बचाव करके सभी यात्रियों को बचाया.

कैप्टन मच्छर के जल्दी ठीक होने की दुआ

देश-दुनिया में जहां एक ओर कैप्टन मच्छर की प्रशंसा हो रही है वहीं दूसरी ओर सभी ने उनके जल्द ठीक होने की कामना की. लोग उनके ठीक होने की दुआ कर रहे हैं. इजराइल में भारतीय दूतावास ने कहा- हमारी दुआएं कैप्टन मच्छर के साथ हैं कि वे जल्दी और पूरी तरह ठीक हो जाएं.

इजराइली एम्बेसडर लिखा- आतंकवाद के खिलाफ एक साथ

भारत में इजराइल के एम्बेसडर रियूवेन अजार ने भी एकजुटता दिखाई और एयरक्राफ्ट में दिखाए गए एक साथ के इरादे की तारीफ की. अजार ने एक्स पर पोस्ट किया, 'इजराइली, भारतीय और यूएई देशों के साथ मिलकर मैं कैप्टन स्मित मच्छर की जिंदगी के लिए प्रार्थना करता हूँ, जो फ्लाईदुबई फ़्लाइट FZ1073 के अनुभवी और काबिल हीरो भारतीय पायलट थे. उनकी हिम्मत और दूसरे इजराइली और अमीराती पैसेंजर और क्रू मेंबर की हिम्मत ने 180 लोगों की जान बचाई. आतंकवाद के खिलाफ एक साथ!'

एम्बेसडर विनय मोहन क्वात्रा ने भी की पायलट की तारीफ

अमेरिका में भारत के एम्बेसडर विनय मोहन क्वात्रा ने भी पायलट की बहादुरी की तारीफ की. क्वात्रा ने एक्स पर कहा, 'ऊपर आसमान में हिम्मत ने लाइन पकड़ी. हम फ़्लाइट FZ1073 के बहादुर भारतीय पायलट कैप्टन स्मित मच्छर को सलाम करते हैं, जो फ़्लाइट में सवार हिम्मत वाले लोगों के साथ खड़े रहे और एक सोची भी नहीं जा सकने वाली दुखद घटना को सुरक्षित लैंडिंग में बदल दिया. हमारी दुआएं उनके जल्दी और पूरी तरह ठीक होने के लिए हैं.'

जानें कौन हैं कैप्टन मच्छर

कैप्टन मच्छर एक अनुभवी पायलट हैं जो वर्तमान में यूएई-स्थित वाहक फ्लाईदुबई के साथ डायरेक्ट-एंट्री कैप्टन के रूप में उड़ान भरते हैं. कॉकपिट में एक अनुभवी कैप्टन मच्छर 13 वर्षों से अधिक का वाणिज्यिक विमानन अनुभव लेकर है. उन्हें कुल 9,750 उड़ान घंटों का प्रभावशाली अनुभव है.

इसमें मुख्य रूप से बोइंग 737 (B737) विमान उड़ाए हैं. फ्लाईदुबई में शामिल होने से पहले उनके पास एक भारतीय एयरलाइन के साथ 11 साल का प्रतिष्ठित कार्यकाल रहा. जहां उन्होंने एक लाइन ट्रेनिंग कैप्टन के रूप में काम किया. इस बीच एक एयरलाइन प्रवक्ता ने कहा कि फ्लाईदुबई बुधवार की मध्य हवा में हुई घटना की जांच के चलते इजरायल से आने-जाने वाली उड़ानों को अस्थायी रूप से निलंबित कर देगा, सीएनएन ने बताया.

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